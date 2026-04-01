স্ত্রীকে কোন কথাগুলি বলা উচিত নয় ? স্ত্রীদের বিষয়ে চাণক্য কী বলেছেন জানুন
চাণক্য নীতি অনুসারে, সম্পর্কের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা যেমন অপরিহার্য, তেমনি সীমানাও সমানভাবে প্রয়োজনীয় ।
Published : April 1, 2026 at 1:27 PM IST
চাণক্যের মতে, একজন পুরুষের তাঁর স্ত্রীর কাছে কোন বিষয়গুলি প্রকাশ করা উচিত নয় ? আচার্য চাণক্য তাঁর 'নীতি'-র (আদর্শ বা বিধান) মাধ্যমে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মানুষকে সঠিক পথের দিশা দেখিয়েছেন । 'চাণক্য নীতি'-তে বলা হয়েছে যে, এমন কিছু বিষয় রয়েছে যা একজন পুরুষের এমনকি নিজের স্ত্রীর কাছ থেকেও গোপন রাখা উচিত । চাণক্য বিশ্বাস করতেন, স্ত্রী যতই প্রিয় হোন না কেন, কিছু নির্দিষ্ট গোপন বিষয় এবং নিজের দুর্বলতাগুলিকে নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা বা গোপন রাখাটাই বুদ্ধিমানের কাজ । বস্তুত, এই ধরনের বিষয়গুলি প্রকাশ করে দিলে সম্পর্কের মধ্যে টানাপোড়েন, ভুল বোঝাবুঝি কিংবা আর্থিক ক্ষতির সৃষ্টি হতে পারে । জেনে নেওয়া প্রয়োজন, সেই বিষয় সম্পর্কে, যা চাণক্যের মতে, একজন পুরুষের কখনোই তার স্ত্রীর কাছে প্রকাশ করা উচিত নয়:
স্ত্রীর কাছে কোন বিষয়গুলি প্রকাশ করা উচিত নয় ?
1) আপনার দুর্বলতা ও ভীতিসমূহ: চাণক্য নীতি পরামর্শ দেয়, আপনার সবচেয়ে বড় দুর্বলতা, ভীতি কিংবা গোপন দুশ্চিন্তাগুলি এমনকি নিজের স্ত্রীর কাছেও প্রকাশ করা উচিত নয় । অনেক সময় এই তথ্যগুলি পরবর্তীতে আপনার বিরুদ্ধেই ব্যবহৃত হতে পারে । নিজের দুর্বলতা প্রকাশ করলে আপনার প্রতি অন্যদের শ্রদ্ধাবোধ হ্রাস পেতে পারে ।
2) আপনার আর্থিক অবস্থার পূর্ণাঙ্গ সত্য: আপনার আয়-রোজগার, সঞ্চয়, বিনিয়োগ কিংবা সম্পত্তির বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ বিবরণ স্ত্রীর কাছে প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকুন । চাণক্যের মতে, আর্থিক বিষয়গুলি সর্বদা গোপন রাখা উচিত । পরিবারের অভ্যন্তরে যদি কোনও প্রকার টানাপোড়েন বা অশান্তি বিদ্যমান থাকে, তবে এই তথ্যগুলি বিশেষ ক্ষতিকর প্রমাণিত হতে পারে ।
3) অতীতের ভুল এবং পুরনো ইতিহাস: আপনার অতীতের ভুলভ্রান্তি, প্রাক্তন প্রেমিকা কিংবা তারুণ্যের কোনও অবিবেচক আচরণের কথা স্ত্রীর কাছে প্রকাশ করা বুদ্ধিমানের কাজ নয় । চাণক্য পরামর্শ দিয়েছেন, অতীতকে অতীতের গর্ভেই সমাহিত রাখা উচিত । এই ধরনের বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করলে তা অহেতুক সন্দেহ এবং উত্তেজনার জন্ম দিতে পারে ।
4) ভবিষ্যতের পরিকল্পনা এবং বড় লক্ষ্যসমূহ: কোনও নতুন ব্যবসার ধারণা, বড় কোনও বিনিয়োগ কিংবা কর্মজীবনের গুরুত্বপূর্ণ কোনও পরিকল্পনার কথা স্ত্রীর কাছে হুট করেই প্রকাশ করবেন না । চাণক্যের পরামর্শ হল প্রথমে আপনার পরিকল্পনাটিকে বাস্তবে রূপ দিন এবং কেবল তখনই তা প্রকাশ করুন । এই ধরনের বিষয়গুলি সময়ের আগেই প্রকাশ করে ফেললে তা অনাকাঙ্ক্ষিত পরামর্শ, সমালোচনা কিংবা প্রতিবন্ধকতার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে ।
অন্যদের গোপন কথা এবং সংবেদনশীল বিষয়সমূহ: যদি কোনও বন্ধু, আত্মীয় কিংবা সহকর্মী আপনার কাছে কোনও গোপন কথা বলে থাকেন, তবে তা অন্য কারো কাছে এমনকি নিজের স্ত্রীর কাছেও প্রকাশ করবেন না । চাণক্য নীতিতে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি অন্যের বিশ্বাসের অমর্যাদা করে বা বিশ্বাস ভঙ্গ করে, সে শেষ পর্যন্ত কারোই আপন হতে পারে না । এ ধরনের কার্যকলাপ আপনার নিজের বিশ্বাসযোগ্যতাকেই প্রশ্নের মুখে ফেলে দিতে পারে ।
চাণক্যের মতে, এই গোপনীয়তা বজায় রাখা কেন এত গুরুত্বপূর্ণ ?
চাণক্য বিশ্বাস করতেন, স্ত্রীর সঙ্গে একটি গভীর মানসিক বন্ধন থাকা নিঃসন্দেহে উপকারী ৷ কিন্তু জীবনের প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয়ই তার সঙ্গে ভাগ করে নেওয়াটা মোটেও বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নয় । নির্দিষ্ট কিছু বিষয় গোপন রাখা বা নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা সম্পর্কের পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ বজায় রাখতে সাহায্য করে এবং অহেতুক সংঘাত বা ভুল বোঝাবুঝি এড়াতে সহায়তা করে ।
চাণক্য নীতি জোর দিয়ে বলে যে, একটি সম্পর্কের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা বা খোলামেলা ভাব যেমন অপরিহার্য, তেমনি সম্পর্কের সীমানা বা সীমারেখা বজায় রাখাও সমান গুরুত্বপূর্ণ । এই দৃষ্টিভঙ্গি কেবল সম্পর্কের বন্ধনকেই সুদৃঢ় করে না, বরং একজন ব্যক্তি হিসেবে আপনি যেন নিরাপদ ও সম্মানিত বোধ করেন তাও নিশ্চিত করে । তাই আপনার বিবাহিত জীবনে একটি সঠিক ভারসাম্য বজায় রাখুন ৷ যা প্রকাশ করা একান্ত প্রয়োজন, কেবল ততটুকুই প্রকাশ করুন কিন্তু নিজের জীবনের সবকিছুই স্ত্রীর সামনে পুরোপুরি উন্মুক্ত করে দেবেন না ।
(বিঃ দ্রঃ- ধর্মীয় বিশ্বাস নিজস্ব । এই তথ্য প্রচলিত ও চাণক্যের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী নেওয়া হয়েছে ৷ এর জন্য ইটিভি ভারত কোনওভাবে দায়ী নয় ৷ আপনার কোনও জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞর পরামর্শ নিন)