এই লক্ষণ দেখতে পেলে চুপ করে থাকার অভ্যাস ত্যাগ করুন: চাণক্য
নীরবতা শক্তির উৎস হয়ে ওঠে ৷ কিন্তু যখন তা আপনার নিজস্ব সত্তা, অধিকার ও আবেগকে দমিয়ে রাখতে শুরু করে, সেই নীরবতা ভেঙে ফেলাই ভালো ।
Published : June 24, 2026 at 1:53 PM IST
সাধারণত মনে করা হয় যে কম কথা বলা বুদ্ধিমত্তার লক্ষণ । তবে সত্য হল, সবসময় চুপ করে থাকাই সঠিক পন্থা নয় । আচার্য চাণক্য মনে করতেন, কখন কথা বলা প্রয়োজন আর কখন নীরব থাকা শ্রেয় তা বোঝা জরুরি । অনেক সময় অতিরিক্ত নীরবতা ধীরে ধীরে দুর্বলতায় পরিণত হয়, যা আমাদের সম্পর্ক, আত্মসম্মান ও ব্যক্তিত্বের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে । চাণক্য নীতির মতে, যদি আপনি নিজের জীবনে এমন লক্ষণগুলি লক্ষ্য করেন, তবে বুঝে নেবেন আপনার নীরবতা আপনার বিরুদ্ধেই কাজ করতে শুরু করেছে ।
যখন মানুষ আপনার মতামত চাওয়া বন্ধ করে দেয়: পরিবার, বন্ধু-বান্ধব বা পেশাগত সহকর্মীরা যদি আপনার পরামর্শ নেওয়া বন্ধ করে দেয়, তবে বুঝতে হবে তারা মনে করছে যে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আপনার কোনও আগ্রহ নেই । ক্রমাগত নীরব থাকার ফলে মানুষ আপনার অন্তর্দৃষ্টি ও অভিজ্ঞতার গুরুত্বকে উপেক্ষা করতে শুরু করে । তাই, প্রয়োজনে নিজের মতামত স্পষ্টভাবে প্রকাশ করা জরুরি ।
যখন অন্যরা আপনার হয়ে সিদ্ধান্ত নিতে শুরু করে: আপনার পছন্দ-অপছন্দের তোয়াক্কা না করে অন্যরা যদি আপনার জীবনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে শুরু করে ৷ তবে এর জন্য আংশিকভাবে আপনার নীরবতাই দায়ী হতে পারে । আমরা যখন আমাদের ইচ্ছার কথা প্রকাশ করি না, তখন অন্যরা ধরে নিতে পারে যে কোনও সিদ্ধান্তের ফলাফল আমাদের কাছে কোনও গুরুত্ব বহন করে না । সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই পরিস্থিতি আমাদের নিজস্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা এবং আত্মবিশ্বাস উভয়কেই ক্ষুণ্ণ করে ।
যখন আপনার মনের কথা কেউ বোঝে না: জীবনে দুঃখ, রাগ বা নানা ধরনের কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি সবাইকেই হতে হয় । আপনি যদি ক্রমাগত নিজের আবেগ চেপে রাখেন, তবে অন্যরা আপনাকে বোঝার চেষ্টা করা বন্ধ করে দেয় । এর ফলে সম্পর্কের মধ্যে দূরত্ব তৈরি হয় এবং একাকীত্ব গ্রাস করে । তাই সঠিক মানুষের কাছে নিজের অনুভূতি প্রকাশ করা অত্যন্ত জরুরি ।
যখন আপনার কঠোর পরিশ্রমের কৃতিত্ব অন্য কেউ নিয়ে নেয়: এমনটা প্রায়ই ঘটে যে, কঠোর পরিশ্রম আপনিই করেন অথচ কৃতিত্ব অন্য কেউ পেয়ে যায় । নিজের কাজ ও অবদান সম্পর্কে যদি আপনি কখনোই কিছু না বলেন, তবে মানুষ সেগুলোকে গুরুত্বহীন মনে করতে পারে বা উপেক্ষা করতে পারে । এর অর্থ এই নয় আপনাকে সবসময় নিজের গুণগান গাইতে হবে ৷ তবে পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজের কাজের কথা তুলে ধরাটা জরুরি ।
অন্যায়ের বিরুদ্ধেও যখন আপনি নীরব থাকেন: অবিচার বা অসদাচরণ দেখেও যদি আপনি ক্রমাগত নীরব থাকেন, তবে মানুষ আপনার এই নীরবতাকে সম্মতি হিসাবে ধরে নিতে পারে । চাণক্যের মতে, অন্যায়ের প্রতিবাদ না করা প্রায়শই সমাজ ও ব্যক্তি উভয়ের জন্যই ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায় । তাই সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে কথা বলা অত্যন্ত জরুরি ।
চাণক্য নীতিতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, নীরবতা শক্তির উৎস হতে পারে ঠিকই, কিন্তু যখন তা আপনার নিজস্ব সত্তা, অধিকার ও আবেগকে দমিয়ে ফেলতে শুরু করে, তখন সেই নীরবতা ভেঙে ফেলাটাই বুদ্ধিমানের কাজ । সঠিক সময়ে কথা বলা মানুষের জীবনকে উন্নত করে ।
(বিঃ দ্রঃ- ধর্মীয় বিশ্বাস নিজস্ব । এই তথ্য প্রচলিত ও চাণক্যের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী নেওয়া হয়েছে ৷ এর জন্য ইটিভি ভারত কোনওভাবে দায়ী নয় ৷ আপনার কোনও জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞর পরামর্শ নিন)