চাণক্য নীতি: এই কয়েকটি বিষয়ে মুক্তহস্তে অর্থ ব্যয় করুন, বহুগুণ হয়ে ফিরে আসবে

চাণক্য নীতি: এই কয়েকটি বিষয়ে মুক্তহস্তে অর্থ ব্যয় করুন, বহুগুণ হয়ে ফিরে আসবে
চাণক্য বিশ্বাস করতেন, অর্থ কেবল জমিয়ে রাখার মতো কোনও বিষয় নয় । সঠিক জায়গায় বিনিয়োগ করা হলে জীবনকে সমৃদ্ধ ও সুখময় করে তুলতে পারে ।
Published : June 26, 2026 at 10:56 AM IST
অর্থ উপার্জন গুরুত্বপূর্ণ হলেও, তার সঠিক ও বিচক্ষণ ব্যবহার অনেক বেশি জরুরি । অনেকেই সারা জীবন অর্থ উপার্জনেই কাটিয়ে দেন, অথচ কোথায় অর্থ ব্যয় করা উচিত আর কোথায় নয় তা বুঝে উঠতে পারেন না । সম্পদের সঠিক ব্যবহারের বিষয়ে চাণক্যও বিস্তারিত আলোচনা করেছেন ।
চাণক্যের মতে, অর্থ কেবল জমিয়ে রাখার কোনও বস্তু নয় । সঠিক ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করলে তা মানুষের জীবনকে সমৃদ্ধ ও আনন্দময় করে তুলতে পারে । চাণক্য নীতি এমন তিনটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের কথা উল্লেখ করে যেখানে অর্থ ব্যয় করলে তা কখনওই অপচয় হয় না; বরং কোনও না কোনওভাবে তা বহুগুণ হয়ে ফিরে আসে ।
শিক্ষা খাতে ব্যয়: চাণক্যের মতে, জ্ঞান অর্জনের পিছনে ব্যয় করা অর্থ কখনওই বৃথা যায় না । অর্থ, সম্পত্তি এবং পার্থিব সম্পদ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কমে যেতে পারে ৷ কিন্তু জ্ঞান মানুষের সঙ্গে চিরকাল থেকে যায় । নতুন কিছু শেখা, বই পড়া এবং দক্ষতা উন্নয়নের পিছনে করা বিনিয়োগ ভবিষ্যতে সাফল্য ও নতুন সুযোগের দ্বার উন্মোচন করতে পারে । এই কারণেই চাণক্য শিক্ষাকে সর্বশ্রেষ্ঠ বিনিয়োগ হিসেবে গণ্য করতেন ।
অভাবী মানুষকে সহায়তায় অর্থ ব্যয়: চাণক্য নীতির মতে, দান-ধ্যান ও জনহিতকর কাজে ব্যয় করা অর্থ কখনওই অপচয় নয় । অভাবী মানুষকে সহায়তা করা কেবল একটি সামাজিক দায়বদ্ধতাই নয়, বরং মানবিক মূল্যবোধকে সুদৃঢ় করারও একটি উপায় । চাণক্য বিশ্বাস করতেন, জনহিতকর কাজে অর্থ ব্যয় একজন ব্যক্তির চরিত্রকে সমৃদ্ধ করে এবং জীবনে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক ও সদিচ্ছা গড়ে তোলার ভিত্তি স্থাপন করে ।
সুস্বাস্থ্যের জন্য ব্যয়: চাণক্য স্বাস্থ্যকে জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ বলে মনে করতেন । শরীর সুস্থ না থাকলে সম্পদ, পদমর্যাদা ও সাফল্য থেকে প্রাপ্ত আনন্দ অসম্পূর্ণই থেকে যায় । চাণক্য নীতির মতে, পুষ্টিকর খাবার, নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা, শরীরচর্চা এবং স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের পিছনে অর্থ ব্যয় করা মূলত ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করারই একটি বিনিয়োগ । একজন সুস্থ মানুষ জীবনের নানাবিধ চ্যালেঞ্জ বা প্রতিকূলতার মোকাবিলা করার জন্য অধিকতর সক্ষম হয়ে থাকেন ।
সম্পদ কেবল জমিয়ে রাখার বিষয় নয়: চাণক্য নীতি অনুযায়ী, সম্পদের প্রকৃত শক্তি নিহিত রয়েছে এর সঠিক ব্যবহারের মধ্যেই । শিক্ষা, জনহিতকর কাজ এবং স্বাস্থ্যসেবার মতো খাতে অর্থ ব্যয় একজন ব্যক্তিকে কেবল আর্থিকভাবেই নয়, বরং মানসিক, সামাজিক ও ব্যক্তিগত স্তরেও সমৃদ্ধ করে তোলে ।
(বিঃ দ্রঃ- ধর্মীয় বিশ্বাস নিজস্ব । এই তথ্য প্রচলিত ও চাণক্যের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী নেওয়া হয়েছে ৷ এর জন্য ইটিভি ভারত কোনওভাবে দায়ী নয় ৷ আপনার কোনও জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞর পরামর্শ নিন)