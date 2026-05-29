সন্তানদের কাছ থেকে এই বিষয় সর্বদা গোপন রাখুন, জানুন চাণক্য নীতি

সন্তানদের কাছ থেকে এই বিষয় সর্বদা গোপন রাখুন, জানুন চাণক্য নীতি
শিশুদের সামনে অন্যদের ক্রমাগত সমালোচনা করা বা তাদের সম্পর্কে কুৎসা রটানোকে সাধারণত যথাযথ বলে মনে করা হয় না ।
Published : May 29, 2026 at 5:06 PM IST
আচার্য চাণক্য ভারতের নীতিশাস্ত্র ও রাষ্ট্রনীতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত হিসেবে গণ্য হন । জীবন, সম্পর্ক এবং মানুষের আচরণ বোঝার ক্ষেত্রে তাঁর নীতিগুলি আজও অত্যন্ত কার্যকর বলে বিবেচিত হয় । চাণক্য নীতি-তে পরিবার ও সন্তান-সংক্রান্ত এমন কিছু অন্তর্দৃষ্টি তুলে ধরা হয়েছে, যা বর্তমান যুগেও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক । চাণক্যের মতে, এমন কিছু বিষয় রয়েছে যা পিতামাতার সর্বদা গোপন রাখা উচিত ৷ এমনকি নিজেদের সন্তানদের কাছ থেকেও ।
আর্থিক দুর্বলতা: চাণক্য মনে করতেন, পিতামাতার উচিত নয় তাঁদের প্রতিটি আর্থিক সংকটের কথা সন্তানদের কাছে প্রকাশ করা । সন্তানরা যদি অল্প বয়সেই পরিবারের আর্থিক দুর্দশার বিষয়টি অনুধাবন করতে শেখে, তবে তারা তীব্র মানসিক চাপের সম্মুখীন হতে পারে । এর ফলে তাদের আত্মবিশ্বাস এবং ভবিষ্যতের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত হতে পারে ।
অপমানের ঘটনা: কোনও ব্যক্তি যদি কখনও অপমানের শিকার হয়ে থাকেন তা সমাজে হোক, আত্মীয়-স্বজনের মাঝে হোক কিংবা কর্মক্ষেত্রে তবে সেই ঘটনার কথা সন্তানদের সামনে বারবার বর্ণনা করা উচিত নয় । এমনটি করলে সন্তানদের মনে ভয় ও নেতিবাচকতার সৃষ্টি হতে পারে ।
পারিবারিক কলহ: স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কিংবা পরিবারের অভ্যন্তরে উদ্ভূত প্রতিটি বিবাদের সামনে সন্তানদের উপস্থিত করাকে কখনওই সমীচীন মনে করা হয় না । প্রতিনিয়ত ঝগড়া-বিবাদ প্রত্যক্ষ করা সন্তানের মানসিক বিকাশের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে ৷ যারফলে সম্পর্কের ব্যাপারে তাদের মনে এক ধরণের নিরাপত্তাহীনতা বোধ জন্ম নিতে পারে ।
ব্যক্তিগত দুর্বলতা: চাণক্যের মতে, প্রতিটি মানুষেরই কিছু না কিছু দুর্বলতা থাকে; তবে সেই দুর্বলতাগুলি সবার সামনে প্রকাশ করা বুদ্ধিমানের কাজ নয় । আপনি যদি সন্তানদের সামনে নিজের দুর্বলতাগুলি অতিরিক্ত মাত্রায় প্রকাশ করেন, তবে তারা আপনাকে দুর্বল চিত্তের বা দুর্বল চরিত্রের একজন ব্যক্তি হিসেবে গণ্য করতে শুরু করতে পারে ।
গোপন পরিকল্পনা ও কৌশল: আপনি যদি নিজের জীবনের জন্য কোনও বড় লক্ষ্য বা পরিকল্পনা প্রণয়ন করে থাকেন, তবে তা সময়ের আগেই প্রকাশ করা উচিত নয় । চাণক্য বিশ্বাস করতেন অসম্পূর্ণ পরিকল্পনাগুলি অন্যদের কাছে প্রকাশ করে দিলে সাফল্যের পথে নানাবিধ বাধার সৃষ্টি হতে পারে ।
দান ও সৎকর্মের প্রদর্শন: চাণক্য নীতি-তে বলা হয়েছে, দান এবং সৎকর্ম কখনওই লোকসমক্ষে জাহির করা উচিত নয় । পিতামাতা যদি সন্তানদের সামনে নিজেদের করা প্রতিটি ভালো কাজের ব্যাপারে ক্রমাগত বড়াই করতে থাকেন ৷ তবে তা সন্তানদের মনেও লোকদেখানো ভাব এবং বাহাদুরি দেখানোর মানসিকতা গড়ে তুলতে পারে ।
অন্যের নিন্দা করা: সাধারণত মনে করা হয়, সন্তানদের উপস্থিতিতে অন্যদের ক্রমাগত সমালোচনা করা বা তাদের সম্পর্কে কুৎসা রটানো অনুচিত । এমনটা করলে সন্তানদের আচরণ ও মানসিকতার ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে ৷ কারণ শিশুরা ঘরের পরিবেশে যা কিছু শোনে ও প্রত্যক্ষ করে, তারা ঠিক সেটাই শেখে এবং নিজেদের মধ্যে গেঁথে নেয় ।
পিতামাতার করণীয়: চাণক্যের মতে, উপরে উল্লিখিত বিষয়গুলির অর্থ কোনওভাবেই এমন নয় ৷ পিতামাতা সন্তানদের কাছ থেকে সবকিছুই গোপন রাখবেন । বরং মূল নীতিটি হল সন্তানের বয়স এবং পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে সঠিক সময়ে তাদের কাছে উপযুক্ত তথ্যটুকু তুলে ধরা ।
(বিঃ দ্রঃ- ধর্মীয় বিশ্বাস নিজস্ব । এই তথ্য প্রচলিত ও চাণক্যের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী নেওয়া হয়েছে ৷ এর জন্য ইটিভি ভারত কোনওভাবে দায়ী নয় ৷ আপনার কোনও জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞর পরামর্শ নিন)