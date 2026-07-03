স্টিলের, লোহার নাকি নন-স্টিক ? প্রতিদিনের রান্নার জন্য কোন ধরনের রান্নার পাত্র সবচেয়ে ভালো

স্টিলের, লোহার নাকি নন-স্টিক ? প্রতিদিনের রান্নার জন্য কোন ধরনের রান্নার পাত্র সবচেয়ে ভালো
সব ধরনের রান্নার পাত্রেরই নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে । স্টিল, লোহা এবং নন-স্টিক পাত্রে রান্না করার আলাদা আলাদা গুরুত্ব রয়েছে ৷
Published : July 3, 2026 at 9:18 AM IST
রান্নার সময় মানুষ সাধারণত কী রান্না করবে তার ওপরই বেশি মনোযোগ দেয়, কিন্তু কোন ধরনের রান্নার পাত্র ব্যবহার করা হবে সে বিষয়ে খুব কমই ভাবা হয় । অথচ সঠিক খাবার তৈরির মতোই স্বাস্থ্যের জন্য সঠিক রান্নার পাত্র ব্যবহার করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । বর্তমানে অধিকাংশ পরিবারেই স্টেইনলেস স্টিল, লোহা এবং নন-স্টিক পাত্র ব্যবহার করা হয় ।
এই তিনটির প্রতিটিরই নিজস্ব কিছু সুবিধা ও অসুবিধা রয়েছে । এগুলির সঠিক ব্যবহারের নিয়ম জানা থাকলে আপনার খাবার পুষ্টিকর ও সুস্বাদু—উভয়ই হবে । জেনে নেওয়া যাক, কোন পরিস্থিতিতে রান্নার কোন পাত্রটি সবচেয়ে উপযুক্ত ?
ইস্পাতের বাসনপত্রই সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়:
স্টেনলেস স্টিলের বাসনপত্র মজবুত, টেকসই এবং পরিষ্কার করা সহজ । এগুলিতে ডাল, সবজি, ভাত এবং দৈনন্দিন প্রায় সব ধরনের খাবারই রান্না করা যায় । দীর্ঘমেয়াদি ব্যবহারের জন্য উন্নত মানের ইস্পাতকে নিরাপদ বলে মনে করা হয় । ভারতের অধিকাংশ রান্নাঘরেই ইস্পাতের বাসনপত্রের ব্যাপক প্রচলন দেখা যায় ।
লোহার পাত্র থেকে আয়রন বা লৌহ উপাদান পাওয়া: লোহার কড়াই বা তাওয়ায় রান্না করলে খাবারের সঙ্গে সামান্য পরিমাণ আয়রন বা লৌহ উপাদান মিশে যেতে পারে । যাদের শরীরে আয়রনের ঘাটতি রয়েছে, তাদের জন্য এটি উপকারী হতে পারে । তবে মরিচা পড়া রোধ করতে ব্যবহারের পর লোহার পাত্রগুলি ভালোভাবে মুছে শুকিয়ে নেওয়া জরুরি । এছাড়া, এগুলোতে খুব বেশি অম্লীয় বা টক জাতীয় খাবার রান্না করা এড়িয়ে চলা উচিত ।
নন-স্টিক পাত্রে কম তেল লাগে: আপনি যদি কম তেলে রান্না করতে চান, তবে নন-স্টিক পাত্র একটি ভালো বিকল্প । এতে চিলা, ধোসা, অমলেট বা হালকা ভাজা সবজির মতো খাবার সহজেই তৈরি করা যায় । তবে খেয়াল রাখতে হবে যেন নন-স্টিক আস্তরণে আঁচড় না লাগে; তাই কাঠের বা সিলিকনের খুন্তি বা স্প্যাচুলা ব্যবহার করুন । পাশাপাশি, খুব বেশি আঁচে বা তাপে এগুলি গরম করা থেকে বিরত থাকুন ।
কোন ধরনের রান্নার পাত্র সবচেয়ে ভালো ?
ডাল, ভাত ও সবজির মতো নিত্যদিনের খাবারের জন্য স্টেইনলেস স্টিল একটি ভালো পছন্দ । পরোটা, রুটি এবং বিশেষ কিছু সবজি রান্নার জন্য লোহার তাওয়া ও কড়াই উপযুক্ত । অন্যদিকে, কম তেলে তৈরি ব্রেকফাস্ট বা হালকা খাবার তৈরির জন্য নন-স্টিক পাত্র ব্যবহার করা সুবিধাজনক । রান্নার পাত্রের উপযোগিতা মূলত নির্ভর করে তার সঠিক ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণের ওপর; তাই ক্ষতিগ্রস্ত, মরিচা ধরা বা গভীর দাগযুক্ত পাত্র ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকুন ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)