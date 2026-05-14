রাজকীয় সাজে কান উৎসবে আলিয়া ভাট ! দেখুন তাঁর ফ্য়াশন

কান চলচ্চিত্রের দ্বিতীয় দিনে আলিয়া ভাট একটি আইভরি রঙের কনসেপ্ট শাড়িতে ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় সাজশৈলী ও আধুনিক ফ্যাশনের এক অপূর্ব সংমিশ্রণ তুলে ধরেন ।

আলিয়া ভাটের লুক (Instagram)
Published : May 14, 2026 at 1:49 PM IST

2026 সালের কান চলচ্চিত্র উৎসবের ঝলমলে আড়ম্বর, নাটকীয়তা এবং জমকালো গাউনের ভিড়ে এবার যদি কেউ সবার নজর কেড়ে থাকেন এবং সবচেয়ে বেশি মন জয় করে থাকেন, তবে তিনি হলেন আলিয়া ভাট । প্রথম দিনে পশ্চিমা গ্ল্যামারের দ্যুতি ছড়ানোর পর, দ্বিতীয় দিনে আলিয়া আবির্ভূত হলেন এক্কেবারে নিখুঁত 'দেশি রানি'র (ভারতীয় রানি) বেশে । হাতির দাঁতের রঙের শাড়ি, কপালে ছোট্ট টিপ, নাকে নথ এবং পায়ে সুক্ষ্ম নূপুর ৷ তাঁর পুরো সাজসজ্জাটি যেন ফ্রেঞ্চ রিভিয়েরায় ছুটি কাটাতে আসা এক আধুনিক মহারানির প্রতিচ্ছবি ফুটিয়ে তুলেছিল ।

সোশাল মিডিয়ায় মানুষ তাঁর এই রূপকে ‘ইউরোপীয় গাঙ্গুবাই’ নামে অভিহিত করতে শুরু করেছেন । কান উৎসবের দ্বিতীয় দিনের সাজে আলিয়া সেই একই স্নিগ্ধতা, সেই একই আত্মবিশ্বাস এবং একই মার্জিত আভিজাত্য ফুটিয়ে তুলেছেন । আধুনিক অনুষঙ্গের সংমিশ্রণ আলিয়ার এই সাজকে সত্যিই পূর্ণতার শিখরে পৌঁছে দিয়েছে ।

শাড়িতে আধুনিক ছোঁয়া: আলিয়া তরুণ তাহিলিয়ানির ডিজাইন করা একটি কাস্টম আইভরি রঙের চান্দেরি কনসেপ্ট শাড়ি পরেছিলেন । তবে এটি কোনও সাধারণ শাড়ি ছিল না, এতে ভিক্টোরিয়ান করসেট-শৈলীর নান্দনিকতা এবং ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় ড্র্যাপিংয়ের একটি ফিউশন ছিল ৷ যা একটি স্বতন্ত্র আন্তর্জাতিক ফ্যাশন ভাইব ফুটিয়ে তুলেছিল । সফ্ট ড্র্যাপ, ফুলের এমব্রয়ডারি এবং ব্যাকলেস ডিটেইলিং পুরো পোশাকটিতে একটি স্বপ্নময় ভাব এনে দিয়েছিল । উল্লেখযোগ্যভাবে আলিয়া এই পোশাকটি অনবদ্য ক্লাসি এবং মার্জিতভাবে ক্যারি করেছিলেন ।

সমসাময়িক শাড়িটির সঙ্গে আলিয়া একটি করসেট ব্লাউজ পরেছিলেন ৷ যেটিতে একটি স্বতন্ত্র ইউরোপীয় ছোঁয়া ছিল । এর নেকলাইনটি নিজেই একটি অসাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল ৷ প্রকৃতপক্ষে, এই করসেটটির সামনের নেকলাইন এবং পিছনের ডিটেইলিং উভয়ই সত্যিই ব্যতিক্রমী ছিল । ধুতি-স্টাইলের স্কার্ট এবং শাড়ির এই অনন্য মিশ্রণটি আলিয়ার শারীরিক গড়নের সঙ্গে সুন্দরভাবে মানিয়ে গিয়েছিল ।

নথ ও টিপ পুরো সাজকে এক অন্য মাত্রা দিয়েছিল: এমন এক সময়ে যখন কান-এ সবাই সর্বোচ্চ জাঁকজমক দেখানোর প্রতিযোগিতায় নেমেছে, তখন আলিয়া তাঁর ন্যূনতম সাজসজ্জার মাধ্যমেই সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করতে সক্ষম হন । একটি সূক্ষ্ম মুক্তোর নথ, মুক্তাখচিত একটি হালকা টিপ, খোলা ঢেউখেলানো চুল এবং হালকা মেকআপ আলিয়ার সাজের সবকিছু এতটাই নিখুঁতভাবে ভারসাম্যপূর্ণ ছিল যে তাঁর থেকে চোখ ফেরানো অসম্ভব হয়ে পড়েছিল । তাঁর পায়ে পরা মুক্তার নূপুরগুলি পুরো সাজসজ্জায় আভিজাত্যের এক বিশেষ ছোঁয়া যোগ করেছিল ।

