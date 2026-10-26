ত্বকের রং বারবার বদলে যাচ্ছে ? সানস্ক্রিন ব্যবহারের এই ভুলগুলো করছেন না তো
Sunscreen Use: সানস্ক্রিন ত্বকের জন্য একটি অপরিহার্য সুরক্ষাকবচ, যা অতিবেগুনি রশ্মির কারণে হওয়া ট্যানিং ও বার্ধক্যের ছাপ থেকে ত্বককে রক্ষা করে ৷
Published : October 26, 2026 at 2:28 PM IST
আমাদের জীবনযাত্রার ধরণ আমাদের ত্বকের ওপর সরাসরি প্রভাব ফেলে । সূর্যের ক্ষতিকর অতিবেগুনি রশ্মি (UV rays) ত্বককে কালচে করে তুলতে পারে, ত্বকের উজ্জ্বলতা কমিয়ে দিতে পারে এবং অকাল বার্ধক্যের কারণ হতে পারে । এই প্রেক্ষাপটে, সানস্ক্রিন কেবল একটি প্রসাধনী পণ্য নয়, বরং এটি আপনার ত্বকের জন্য একটি অপরিহার্য সুরক্ষাকবচ ।
তবে, এর পূর্ণ সুফল পাওয়ার জন্য এটি সঠিকভাবে ব্যবহার করা অত্যন্ত জরুরি । সানস্ক্রিন ব্যবহারের কিছু সহজ ও কার্যকর উপায় জেনে নেওয়া যাক ।
সঠিক এসপিএফ (SPF) যুক্ত সানস্ক্রিন বেছে নিন
সবসময় এমন সানস্ক্রিন নির্বাচন করুন যার এসপিএফ (SPF) 30 বা তার বেশি । এসপিএফ যত বেশি হবে, সুরক্ষা তত ভালো পাওয়া যাবে । আপনি যদি দীর্ঘসময় বাইরে কাটান, তবে এসপিএফ 50 যুক্ত সানস্ক্রিন ব্যবহার করা ভালো ।
ব্রড-স্পেকট্রাম (Broad-spectrum) সানস্ক্রিন বেছে নিন
এমন সানস্ক্রিন নির্বাচন করুন যা ইউভিএ (UVA) এবং ইউভিবি (UVB) উভয় ধরনের অতিবেগুনি রশ্মি থেকেই সুরক্ষা দেয় । এটি ত্বকের ক্ষতি, সানবার্ন এবং অকাল বার্ধক্য রোধ করতে সাহায্য করে ।
বাইরে যাওয়ার আগে ব্যবহার করুন
বাইরে বের হওয়ার অন্তত 15-20 মিনিট আগে সানস্ক্রিন লাগিয়ে নিন, যাতে এটি ত্বকের সঙ্গে ভালোভাবে মিশে যেতে পারে এবং কার্যকর সুরক্ষা প্রদান করতে পারে ।
পর্যাপ্ত পরিমাণে ব্যবহার করুন
খুব অল্প পরিমাণে সানস্ক্রিন ব্যবহার করলে তা থেকে পূর্ণ সুফল পাওয়া যায় না । মুখ ও ঘাড়ের জন্য অন্তত এক চা-চামচ পরিমাণ সানস্ক্রিন ব্যবহার করা উচিত ।
নিয়মিত বিরতিতে পুনরায় ব্যবহার করুন
প্রতি 2-3 ঘণ্টা অন্তর সানস্ক্রিন পুনরায় লাগানো জরুরি, বিশেষ করে যদি আপনি রোদে থাকেন, জলের সংস্পর্শে আসেন ।
শরীরের উন্মুক্ত সব অংশে ব্যবহার করুন
শুধু মুখে নয়, শরীরের অন্যান্য উন্মুক্ত অংশ যেমন- ঘাড়, কান, হাত, পা এবং পিঠের খোলা অংশেও সানস্ক্রিন লাগাতে ভুলবেন না ।
মেকআপের আগে ব্যবহার করুন
মেকআপ করার আগেই সানস্ক্রিন লাগিয়ে নিন, যাতে এটি ত্বকের ওপর একটি সুরক্ষামূলক স্তর তৈরি করতে পারে এবং ত্বককে আরও ভালোভাবে রক্ষা করতে পারে ।
দৈনন্দিন অভ্যাসে পরিণত করুন
আবহাওয়া রৌদ্রোজ্জ্বল হোক বা মেঘলা, আপনি ঘরের ভিতরে থাকুন বা বাইরে প্রতিদিন সানস্ক্রিন ব্যবহার করা প্রয়োজন, কারণ অতিবেগুনি রশ্মি সবসময়ই পরিবেশে উপস্থিত থাকে । সানস্ক্রিনের সঠিক ও নিয়মিত ব্যবহার কেবল ত্বককে সূর্যের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা করে না, বরং ত্বককে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত সুস্থ, উজ্জ্বল ও তরুণ রাখতেও সাহায্য করে ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)