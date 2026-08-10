গজরা পরলে মনে প্রশান্তি আসে ? জানুন কেন এটিকে মনোবিজ্ঞানে মানসিক শান্তির সঙ্গে যুক্ত করে ?
গজরায় গাঁথা ফুলের সুবাস আপনাকে ক্ষণিকের জন্য ভালো লাগার অনুভূতি দিতে পারে ৷
Published : August 10, 2026 at 11:18 AM IST
ভারতীয় নারীদের সাজসজ্জায় ‘গজরা’ দীর্ঘকাল ধরেই এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে আছে ৷ তবে এর গুরুত্ব কেবল বাহ্যিক সৌন্দর্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় । অনেকের কাছেই গজরার সুবাস বিশেষ করে জুঁই ফুলের গজরার ঘ্রাণ মনে প্রশান্তি ও পরিচিত এক ভালো লাগার অনুভূতি জাগিয়ে তোলে এবং প্রিয় সব স্মৃতিকে ফিরিয়ে আনে । তাই মন ভালো করার একটি সহজ উপায় হিসাবেও গজরা ব্যবহারের বিষয়টি কাজ করতে পারে ৷
সুগন্ধ আপনার মেজাজ ভালো করতে পারে: মনস্তাত্ত্বিক গবেষণায় দেখা গিয়েছে, আমাদের ঘ্রাণশক্তির সঙ্গে আবেগ ও স্মৃতির গভীর সংযোগ রয়েছে । কোনও বিশেষ সুগন্ধ হঠাৎ করেই অতীতের কোনও ঘটনা, স্থান বা ব্যক্তির কথা মনে করিয়ে দিতে পারে । জুঁই ফুলের মতো মনোরম সুবাস অনেকের মনেই প্রশান্তি ও ইতিবাচক অনুভূতির সঞ্চার করতে পারে । তাই দিনের কোনও এক সময়ে তাজা ফুলের মালা বা 'গজরা'-র সুবাস আপনার মন ভালো করে তুলতে সাহায্য করতে পারে ।
মানসিক চাপের মাঝেও এটি স্বস্তি জোগাতে পারে: মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, কাজ, দায়িত্ব এবং দৈনন্দিন ব্যস্ততার চাপে মন যখন সারাক্ষণ অস্থির থাকে, তখন কোনও পরিচিত ও প্রিয় সুগন্ধ আপনার মনোযোগকে মুহূর্তের জন্য বর্তমানের ওপর স্থির করতে সাহায্য করতে পারে । 'গজরা'-র সুবাস ঠিক তেমনই এক ক্ষণিকের স্বস্তি বা প্রশান্তি এনে দিতে পারে । মানসিক চাপ কমানোর ক্ষেত্রে এটি একটি সহায়ক অভ্যাস হতে পারে ঠিকই, তবে এটি কোনওভাবেই মানসিক চাপ বা উদ্বেগের চিকিৎসা নয় ।
এটি মধুর স্মৃতি জাগিয়ে তুলতে পারে: কারও কারও কাছে 'গজরা' হয়তো কোনও বিয়েবাড়ি বা উৎসবের স্মৃতি ফিরিয়ে আনে ৷ আবার কারও মনে পড়ে যেতে পারে ছোটবেলার সেই মুহূর্তগুলির কথা, যখন মা বা দিদিমা পরম আদরে চুলে ফুল গুঁজে দিতেন । কোনও বস্তু যখন ইতিবাচক অভিজ্ঞতার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে, তখন সেই অনুভূতির পুনরাবৃত্তি মনকে প্রফুল্ল করে তুলতে পারে । অর্থাৎ, গজরা কেবল তার সুবাসেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকা ব্যক্তিগত স্মৃতিতেও তা নিহিত ।
এটি নিজেকে সাজিয়ে তোলার অনুভূতি দেয়: গজরা সাজগোজের একটি অংশ । চুল পরিপাটি করা, পছন্দের পোশাক পরা এবং তাতে ফুল গুঁজে সাজিয়ে তোলা এসবের মাধ্যমে একজন মানুষ নিজের জন্য কিছুটা সময় ব্যয় করার তৃপ্তি অনুভব করতে পারেন । নিজের যত্ন নেওয়ার এই সাধারণ কাজটি মনের ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে ।
দৈনন্দিন জীবনে আনন্দের ছোঁয়া আনে: মানসিক সুস্থতা সবসময় বড় কোনও পরিবর্তনের ওপর নির্ভর করে না । ছোটখাটো আনন্দ যেমন প্রিয় গান শোনা, গাছের যত্ন নেওয়া, সকালের চা উপভোগ করা কিংবা চুলে তাজা ফুলের মালা বা ‘গজরা’ জড়ানো দিনটিকে আরও ভালো করে তুলতে পারে ।
তবে এটি মনে রাখা জরুরি, ‘গজরা’ বিষণ্ণতা, উদ্বেগ বা অন্যান্য মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যার কোনও নিরাময় নয় । যদি দীর্ঘ সময় ধরে বিষণ্নতা, অস্থিরতা বা মানসিক চাপ চলতে থাকে, তবে একজন মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া একান্ত প্রয়োজন ।