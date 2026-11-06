দীপাবলিতে মিষ্টি কিনতে যাচ্ছেন ? ভেজাল ও ফুড পয়জনিং রুখতে মাথায় রাখুন এই বিষয়গুলি

দীপাবলিতে মিষ্টি কিনতে যাচ্ছেন ? ভেজাল ও ফুড পয়জনিং রুখতে মাথায় রাখুন এই বিষয়গুলি
Diwali Sweet: ভারতে উৎসবের মরশুম আসার সঙ্গে সঙ্গে বাজারগুলি আরও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে, তবে এর পাশাপাশি এটি বড় ধরনের স্বাস্থ্যঝুঁকিও নিয়ে আসে ।
Published : November 6, 2026 at 4:02 PM IST
উৎসবের আনন্দ দ্বিগুণ করতে আমরা প্রায়ই বাড়ি নিয়ে আসি বরফি, লাড্ডু বা রসগোল্লার মতো নানা ধরনের মিষ্টি । কিন্তু আপনি কি জানেন, এই বিশেষ উপলক্ষগুলিতে বাজারে প্রচুর পরিমাণে ভেজাল মিষ্টি বিক্রি হয়, যা তৈরির সময় স্বাস্থ্যবিধি বা পরিচ্ছন্নতার বিষয়টি প্রায় পুরোপুরি উপেক্ষা করা হয় ?
মিষ্টির ভিতরে কী কী থাকতে পারে ?
অতিরিক্ত মুনাফার লোভে অনেক বিক্রেতা ‘মাওয়া’ (দুধ থেকে তৈরি ঘন উপাদান)-এর ওজন বাড়ানোর জন্য তাতে স্টার্চ, চাল বা গমের আটা, ডিটারজেন্ট, এমনকি ইউরিয়া পর্যন্ত মিশিয়ে দেন । খাঁটি ঘি-এর পরিবর্তে প্রায়শই ব্যবহার করা হয় বনস্পতি (হাইড্রোজেনেটেড ভেজিটেবল অয়েল), পাম অয়েল, সেদ্ধ আলু, এমনকি প্রাণীর চর্বি । এছাড়া, মিষ্টি সাজানোর জন্য যে পাতলা রুপালি আস্তরণ ব্যবহার করা হয় ৷ যা 99.9% বিশুদ্ধ রুপো বলে দাবি করা হয় তা আসলে বিষাক্ত অ্যালুমিনিয়ামের পাতও হতে পারে ।
এগুলিকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য মেটানিল ইয়েলো (Metanil Yellow) এবং ম্যালাকাইট গ্রিন (Malachite Green)-এর মতো রং মেশানো হয় । প্রকৃতপক্ষে, এগুলি কাপড় রং করার কাজে ব্যবহৃত ক্ষতিকারক রাসায়নিক, যা ক্যানসারের ঝুঁকি তৈরি করতে পারে ।
আসল ও ভেজাল মিষ্টির মধ্যে পার্থক্য কীভাবে বুঝবেন ?
অতিরিক্ত উজ্জ্বল বা চোখে লাগার মতো কড়া রঙের মিষ্টি এড়িয়ে চলুন, কারণ এতে ক্ষতিকর রাসায়নিক রং থাকতে পারে । মিষ্টির উপর ব্যবহৃত রুপোর তবক (চাঁদির ওয়ার্ক) আসল কি না তা যাচাই করতে, আঙুলের মাঝে ঘষে দেখুন অথবা আগুনের শিখার কাছে ধরুন । আসল রুপো হলে তা ভেঙে মিশে যাবে, কিন্তু অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল (যা অনেক সময় নকল হিসাবে ব্যবহৃত হয়) অক্ষত থাকবে অথবা কালো হয়ে যাবে ।
যদি মিষ্টি থেকে টক বা অস্বাভাবিক কোনও গন্ধ আসে, কিংবা তাতে ছত্রাক (মোল্ড) পড়ার লক্ষণ দেখা যায়, তবে তা খাবেন না । মিষ্টি কেনার সময় নিশ্চিত হয়ে নিন যে বিক্রেতার FSSAI লাইসেন্স আছে কি না এবং প্যাকেটের গায়ে উৎপাদন ও মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ দেখে নিন । যদি কোনও মিষ্টি ভেজাল বলে সন্দেহ হয়, তবে আপনি সরাসরি 'ন্যাশনাল কনজিউমার হেল্পলাইন' (National Consumer Helpline) অথবা FSSAI-এর 'ফুড সেফটি কানেক্ট' (Food Safety Connect) অ্যাপের মাধ্যমে অভিযোগ জানাতে পারেন ।
ফুড পয়জনিং বা খাদ্যে বিষক্রিয়ার লক্ষণ ও প্রভাব
দূষিত বা ভেজাল মিষ্টি খেলে শরীরে সালমোনেলা (Salmonella), ই. কোলাই (E. coli) বা নোরোভাইরাসের (Norovirus) মতো ক্ষতিকর জীবাণু প্রবেশ করতে পারে । মিষ্টি খাওয়ার কয়েক ঘণ্টা থেকে কয়েক দিন পর পর্যন্ত এর লক্ষণ দেখা দিতে পারে । আক্রান্ত ব্যক্তির পাতলা পায়খানা, পেটে মোচড়, বমি ভাব, বারবার বমি হওয়া, জ্বর, শরীরে ব্যথা, কাঁপুনি এবং প্রচণ্ড দুর্বলতা দেখা দিতে পারে । মৃদু ক্ষেত্রে, পর্যাপ্ত বিশ্রাম নিলে এবং শরীরে জলের ভারসাম্য বজায় রাখলে 1 থেকে 3 দিনের মধ্যে সাধারণত নিজে থেকেই সুস্থ হয়ে ওঠা যায় ।
কখন ডাক্তারের পরামর্শ নেবেন ?
নিজের বা পরিচিত কারো ক্ষেত্রে নীচের গুরুতর লক্ষণগুলো দেখা দিলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হোন:
বমি বা পায়খানার সঙ্গে রক্ত আসা:
হাই ফিভার (শিশুদের ক্ষেত্রে 102° ফারেনহাইট/38.9° সেলসিয়াসের বেশি এবং প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে 103° ফারেনহাইট/39.4° সেলসিয়াসের বেশি)।
ক্রমাগত বমি হওয়া, যার ফলে সামান্য তরলও পেটে ধরে রাখা যাচ্ছে না । জলশূন্যতা বা শরীরে জলের তীব্র ঘাটতি (যেমন- প্রস্রাব বন্ধ হয়ে যাওয়া, প্রচণ্ড তৃষ্ণা, মুখ শুকিয়ে যাওয়া বা দাঁড়িয়ে থাকার সময় মাথা ঘোরা)।
স্নায়ুসংক্রান্ত সমস্যা (যেমন- দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যাওয়া বা সবকিছু দুটো দেখা, পেশির দুর্বলতা, শরীরে ঝিনঝিন অনুভূতি, অথবা কথা বলতে বা খাবার গিলতে কষ্ট হওয়া)। যদি কোনও উন্নতি ছাড়াই ডায়রিয়া 3 দিনের বেশি স্থায়ী হয় ।
https://www.niddk.nih.gov/health-information/digestive-diseases/food-poisoning/symptoms-causes
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)