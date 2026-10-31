কনট্যুর, ব্রোঞ্জার নাকি ব্লাশ: মেকআপের গোলকধাঁধা এড়াতে জেনে নিন সঠিক ব্যবহার

কনট্যুর, ব্রোঞ্জার নাকি ব্লাশ: মেকআপের গোলকধাঁধা এড়াতে জেনে নিন সঠিক ব্যবহার
Bronzer and Contour, Blusher: কনট্যুর মুখের গড়নকে সুনির্ধারিত করে, ব্রোঞ্জার একটি উষ্ণ আভা যোগ করে এবং ব্লাশ গালের উপর গোলাপি আভা নিয়ে আসে ।
Published : October 31, 2026 at 7:11 PM IST
অনেক মহিলাই তাঁদের মেকআপ রুটিনে কনট্যুর, ব্রোঞ্জার এবং ব্লাশ ব্যবহার করেন ৷ অথচ এগুলির মধ্যকার পার্থক্য সম্পর্কে তারা অনেকেই অবগত নন । তাঁরা প্রায়শই মনে করেন, এই তিনটি প্রসাধনীই একই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় ৷ গালে রঙের ছোঁয়া আনা এবং উজ্জ্বলতা যোগ করা । কিন্তু বাস্তবে, মেকআপের ক্ষেত্রে প্রতিটিরই আলাদা আলাদা ভূমিকা রয়েছে ৷ যা প্রতিটি মহিলারই জানা প্রয়োজন ।
নিখুঁত মেকআপ লুক পাওয়ার জন্য এই পণ্যগুলি ব্যবহার করছেন ? তবে জানুন প্রতিটি প্রসাধনী ঠিক কী কাজ করে ।
কনট্যুর কী ?
বর্তমানে মেকআপ লুকে পরিবর্তন আনার জন্য একটি বিশেষ কৌশল ব্যবহার করা হয়, যাকে বলা হয় ‘কনট্যুরিং’। আপনি গ্ল্যামারাস লুক চান কিংবা দৈনন্দিন সাধারণ সাজ—সবক্ষেত্রেই কনট্যুর একটি অপরিহার্য উপাদান । এর মূল কাজ হল মুখের বিভিন্ন অংশে গাঢ় ছায়া (Shadow) তৈরি করে মুখাবয়বকে সুগঠিত বা সুনির্ধারিত (Sculpted) করে তোলা ।
মুখের নির্দিষ্ট কিছু অংশে, যেমন- নাকের দুই পাশে, গালের হাড়ের নীচে, চোয়ালের রেখা বরাবর বা কপালে এটি ব্যবহার করলে সেই অংশগুলি আরও সুষ্পষ্ট হয়ে ওঠে । এছাড়া এটি সবসময় ম্যাট ফিনিশ দেয়, যার অর্থ হলো এটি মুখে কোনও ধরনের উজ্জ্বলতা বা চকচকে ভাব যোগ করে না ।
কীভাবে ব্যবহার করবেন ?
কনট্যুর শেডটি সবসময় আপনার স্বাভাবিক গায়ের রঙের চেয়ে 2-3 শেড গাঢ় হওয়া উচিত । এমন একটি শেড বেছে নিন যা আপনার ফাউন্ডেশনের রঙের চেয়ে গাঢ় ।
শুষ্ক ত্বকের জন্য ক্রিম-ভিত্তিক কনট্যুর সবচেয়ে ভালো, আর তৈলাক্ত ত্বকের জন্য পাউডার-ভিত্তিক কনট্যুর ব্যবহার করা উচিত ।
ব্রোঞ্জার কী ?
মেকআপে, মুখে উষ্ণ আভা বা 'ওয়ার্মথ' যোগ করতে ব্রোঞ্জার ব্যবহার করা হয় । আপনি যদি রোদে পোড়া বা 'সান-কিসড' উজ্জ্বল ভাব পেতে চান, তবে মেকআপ রুটিনে ব্রোঞ্জার অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন । এটি ত্বকের মলিনতা দূর করে এবং ত্বককে একটি স্বাস্থ্যকর ও উজ্জ্বল রূপ দেয় । বাজারে পাউডার, ক্রিম এবং লিকুইড এই তিন ধরনের ব্রোঞ্জারই পাওয়া যায় ।
কীভাবে ব্যবহার করবেন ?
আপনার গায়ের রঙের চেয়ে এক শেড গাঢ় ব্রোঞ্জার ব্যবহার করুন ।
আপনার ত্বক যদি তৈলাক্ত বা মিশ্র প্রকৃতির হয়, তবে পাউডার ব্রোঞ্জার ব্যবহার করুন ।
শুষ্ক বা পরিপক্ক (ম্যাচিউর) ত্বকের জন্য ক্রিম বা লিকুইড ব্রোঞ্জার সবচেয়ে ভালো ।
ব্লাশ কী ?
গালে একটি স্বাভাবিক, গোলাপি আভা আনার জন্য মেকআপে দীর্ঘকাল ধরে ব্লাশ ব্যবহৃত হয়ে আসছে। অনেক নারীই এটি পছন্দ করেন, কারণ এটি মুখে একটি সতেজ, প্রাণবন্ত এবং গোলাপি আভা তৈরি করে । ব্লাশের জনপ্রিয় শেডগুলোর মধ্যে রয়েছে পিঙ্ক, পিচ, কোরাল, রোজ, বেরি এবং প্লাম ।
কীভাবে ব্যবহার করবেন ?
তৈলাক্ত বা মিশ্র ত্বকের ক্ষেত্রে, প্রথমে ক্রিম ব্লাশ ব্যবহার করুন এবং তার ওপর পাউডার ব্লাশ লাগিয়ে নিন ।
শুষ্ক ত্বকের জন্য ক্রিম-ভিত্তিক ব্লাশ সবচেয়ে উপযুক্ত ।
গালে লাগানোর সময়, এটি হালকাভাবে কানের দিকে বাইরের দিকে ব্লেন্ড করে নিন ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)