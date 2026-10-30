পার্লারে হাজার হাজার টাকা খরচ কেন ? উৎসবের মরশুমে ঘরোয়া উপায়েই পান পারফেক্ট বডি পলিশিং গ্লো

পার্লারে হাজার হাজার টাকা খরচ কেন ? উৎসবের মরশুমে ঘরোয়া উপায়েই পান পারফেক্ট বডি পলিশিং গ্লো
Body Polishing: উৎসবের মরশুমে বাড়িতেই বডি পলিশিং করার মাধ্যমে আপনি উজ্জ্বল ও স্বাস্থ্যকর ত্বক পেতে পারেন ৷
Published : October 30, 2026 at 7:18 PM IST
উৎসবের মরশুমে কে না চায় তার ত্বক কোমল ও উজ্জ্বল হয়ে উঠুক ? এর জন্য 'বডি পলিশিং' একটি দারুণ উপায় । তবে আমাদের ব্যস্ত জীবনে বারবার পার্লারে যাওয়ার মতো সময় বা সুযোগ সবসময় থাকে না, আবার ঘনঘন পার্লারে গিয়ে অর্থ ব্যয় করার ইচ্ছাও হয়তো অনেকের থাকে না ।
এমন পরিস্থিতিতে, খুব সহজ ও কার্যকর কিছু পদ্ধতি অবলম্বন করে ঘরে বসেই আপনি পেতে পারেন স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ত্বক । বডি পলিশিংয়ের এই প্রক্রিয়াটি কেবল ত্বকের মৃত কোষগুলোই দূর করে না, বরং ত্বককে ভিতর থেকে পরিষ্কার করে, আর্দ্রতা জোগায় এবং কোমল করে তোলে । জেনে নেওয়া যাক, কীভাবে খুব সহজে ঘরে বসেই আপনি বডি পলিশিং করতে পারেন ?
ঘরে বসে বডি পলিশিং করার পদ্ধতি
ত্বক পরিষ্কার করা: বডি পলিশিংয়ের প্রথম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হল ত্বক ভালোভাবে পরিষ্কার করা । হালকা গরম জল এবং মৃদু সাবান বা বডি ওয়াশ ব্যবহার করে স্নান করে নিন । এটি শরীর থেকে ময়লা, ঘাম ও তেল দূর করে ত্বককে পরবর্তী ধাপগুলির জন্য প্রস্তুত করে তোলে ।
স্ক্রাবিং: এটি বডি পলিশিংয়ের মূল অংশ । ঘরেই প্রাকৃতিক স্ক্রাব তৈরি করতে পারেন বেসন, কফি, মধু ও দুধ মিশিয়ে একটি পেস্ট তৈরি করে নিন । এই মিশ্রণটি পুরো শরীরে বৃত্তাকার গতিতে 5-10 মিনিট ধরে আলতোভাবে মাসাজ করুন । এটি মৃত কোষ দূর করে ত্বককে মসৃণ করে এবং রক্ত সঞ্চালন উন্নত করে ।
স্টিমিং: স্ক্রাবিংয়ের পর হালকা ভাপ (স্টিম) নিলে ভালো ফল পাওয়া যায় । স্টিমিং ত্বকের লোমকূপগুলি খুলে দেয়, যার ফলে ভিতরে জমে থাকা ময়লা ও অশুচি সহজে বেরিয়ে আসে ।
বডি প্যাক: এরপর ত্বককে পুষ্টি জোগাতে একটি বডি প্যাক ব্যবহার করুন । মুলতানি মাটি, চন্দন গুঁড়ো ও গোলাপজল মিশিয়ে একটি মসৃণ পেস্ট তৈরি করুন । এই প্যাকটি পুরো শরীরে লাগিয়ে 15-20 মিনিট শুকাতে দিন । এটি ত্বককে শীতল করে, ট্যান বা কালচে ভাব কমায় এবং ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়িয়ে একটি প্রাকৃতিক আভা নিয়ে আসে ।
ময়েশ্চারাইজিং: প্যাকটি ধুয়ে ফেলার পর ত্বক ভালোভাবে পরিষ্কার করে নিন এবং ভালো মানের কোনও ময়েশ্চারাইজার, নারকেল তেল অথবা আমন্ড অয়েল (কাঠবাদামের তেল) লাগিয়ে নিন । এই ধাপটি অত্যন্ত জরুরি, কারণ এটি ত্বকের আর্দ্রতা ধরে রাখে এবং ত্বককে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত কোমল ও উজ্জ্বল রাখতে সাহায্য করে ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)