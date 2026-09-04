চুল পড়া কমাতে তালিকায় রাখুন এই বায়েটিন খাবার, ঘন ও মজবুত হবে

চুল পড়া কমাতে তালিকায় রাখুন এই বায়েটিন খাবার, ঘন ও মজবুত হবে
চুলের গোড়া ভিতর থেকে মজবুত করতে এবং দ্রুত চুল বৃদ্ধিতে সহায়তা করার জন্য বায়োটিন অপরিহার্য ৷
Published : September 4, 2026 at 12:29 PM IST
সবাই লম্বা, ঘন ও মজবুত চুল চায় । এর জন্য আমরা প্রায়শই দামি শ্যাম্পু, তেল এবং বিভিন্ন চুলের প্রসাধনীতে প্রচুর অর্থ ব্যয় করি । তবে আসল পরিবর্তন বাইরের কোনও প্রসাধনী থেকে নয়, বরং সঠিক পুষ্টি থেকেই আসে ৷ যা শরীরকে ভেতর থেকে পুষ্ট করে তোলে ।
স্বাস্থ্যকর চুল বৃদ্ধি এবং চুল ভেঙে যাওয়া রোধে ভিটামিন বি7 অপরিহার্য । এটি শরীরে কেরাটিন প্রোটিন উৎপাদনে সহায়তা করে, যা চুলের গোড়া মজবুত করে এবং চুল দ্রুত বাড়তে সাহায্য করে । আপনি যদি প্রাকৃতিকভাবে চুলের দৈর্ঘ্য ও উজ্জ্বলতা বাড়াতে চান, তবে খাদ্যতালিকায় বায়োটিন-সমৃদ্ধ এই খাবারগুলি অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত করুন ।
বায়োটিন-সমৃদ্ধ এই 11টি খাবার চুলের জন্য অত্যন্ত উপকারী
ডিম: বায়োটিনের একটি চমৎকার উৎস হিসাবে পরিচিত ডিম ৷ বিশেষ করে এর কুসুম চুলের গোড়া গভীরভাবে পুষ্ট করে এবং চুল পড়া কমাতে সাহায্য করে ।
আমন্ড: কেবল বায়োটিনই নয়, বরং ভিটামিন-ই এবং স্বাস্থ্যকর ফ্যাট বা চর্বিতেও ভরপুর আমন্ড মাথার ত্বককে পুষ্ট করে এবং চুল ঘন করতে সহায়তা করে ।
আখরোট: আপনি যদি উজ্জ্বল ও মজবুত চুল পেতে চান, তবে আখরোট খাওয়া শুরু করুন ৷ কারণ এতে প্রচুর পরিমাণে ওমেগা-3 ফ্যাটি অ্যাসিড ও বায়োটিন রয়েছে ।
চিনাবাদাম: বায়োটিনের একটি সাশ্রয়ী ও সহজে লভ্য উৎস হলো চিনাবাদাম, যা চুলের বৃদ্ধিতে দারুণ সহায়তা করে ।
আখরোট: আপনি যদি উজ্জ্বল ও মজবুত চুল চান, তবে আখরোট খাওয়া শুরু করুন ৷ এতে প্রচুর পরিমাণে ওমেগা-3 ও বায়োটিন রয়েছে ।
চিনাবাদাম: বায়োটিনের একটি সাশ্রয়ী ও সহজলভ্য উৎস হল চিনাবাদাম, যা চুলের বৃদ্ধিতে দারুণ সহায়তা করে ।
মিষ্টি আলু: এতে বায়োটিনের পাশাপাশি বিটা-ক্যারোটিনও থাকে; এটি মাথার ত্বক বা স্ক্যাল্প সুস্থ রেখে চুলের বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করে ।
পালং শাক: আয়রন, ফোলেট ও বায়োটিনের চমৎকার সংমিশ্রণযুক্ত এই শাক চুলের গোড়া মজবুত করে এবং চুল পড়া রোধ করে ।
সয়াবিন: প্রোটিন ও বায়োটিনের দারুণ সমন্বয় চুলের মূল গঠনকে উন্নত করে ।
টক দই: প্রোটিন ও বি-কমপ্লেক্স ভিটামিনসমৃদ্ধ টক দই মাথার ত্বকের স্বাস্থ্য ভালো রাখে এবং চুলকে অত্যন্ত নরম ও কোমল করে তোলে ।
কলা: বায়োটিন ও পটাশিয়ামসমৃদ্ধ কলা খেলে চুল মাঝখান থেকে ভেঙে যাওয়া রোধ করা সম্ভব হয় ।
মাশরুম: মাশরুমে থাকা বায়োটিন ও অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট অকালে চুল পেকে যাওয়া বা সাদা হয়ে যাওয়া রোধ করতে সাহায্য করে ।
দই: প্রোটিন এবং বি-কমপ্লেক্স ভিটামিনে সমৃদ্ধ দই মাথার ত্বকের (scalp) স্বাস্থ্য ভালো রাখে এবং চুলকে অত্যন্ত নরম ও কোমল করে তোলে ।
কলা: বায়োটিন ও পটাশিয়ামে ভরপুর কলা চুল মাঝখান থেকে ভেঙে যাওয়া রোধ করতে সাহায্য করে ।
মাশরুম: মাশরুমে থাকা বায়োটিন ও অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট অকালে চুল পেকে যাওয়া বা সাদা হয়ে যাওয়া রোধ করতে সহায়তা করে ।
সূর্যমুখীর বীজ: ভিটামিন ই এবং বায়োটিন সমৃদ্ধ এই ছোট বীজগুলি চুলের গোড়াকে পুনরুজ্জীবিত করে তোলে ।
এগুলি খাওয়ার সঠিক উপায় কী ?
শুধুমাত্র সঠিক খাবার নির্বাচন করলেই চলে না; পূর্ণাঙ্গ উপকারিতা পেতে সেগুলো সঠিক উপায়ে খাওয়াও জরুরি:
প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় এই সব খাবার পরিমিত পরিমাণে অন্তর্ভুক্ত করুন ।
ডিম সবসময় ভালোভাবে রান্না করে খান; কাঁচা ডিম খাওয়া থেকে বিরত থাকুন ।
বাদাম ও বীজ খাওয়ার আগে পানিতে ভিজিয়ে রাখুন, কারণ এতে শরীর এগুলোর পুষ্টি উপাদান আরও ভালোভাবে শোষণ করতে পারে ।
অতিরিক্ত ভাজাপোড়া খাবার এড়িয়ে চলুন, কারণ এগুলি চুলের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে ৷
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36237143/
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5429933/
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3999804/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12715094/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)