বিয়ের চার বছর পর বিচ্ছেদের পথে মৌনি রায়, ছোট ভুল অজান্তেই আপনার বিবাহিত জীবন নষ্ট করে দিচ্ছে

বিয়ের চার বছর পর বিচ্ছেদের পথে মৌনি রায়, ছোট ভুল অজান্তেই আপনার বিবাহিত জীবন নষ্ট করে দিচ্ছে
সম্পর্ক রাতারাতি ভেঙে যায় না; বরং ছোটখাটো ও উপেক্ষিত বিষয়গুলোই ধীরে ধীরে দূরত্ব সৃষ্টি করে ।
Published : May 28, 2026 at 2:27 PM IST
গ্ল্যামারের জগতে সম্পর্কগুলো সবসময় ততটা সহজ-সাবলীল হয় না, যতটা দেখতে সুন্দর মনে হয় । অভিনেত্রী মৌনি রায় এবং দুবাইয়ের ব্যবসায়ী সুরজ নাম্বিয়ারের বিচ্ছেদ সংক্রান্ত খবরগুলি মানুষকে আবারও সম্পর্কের ভঙ্গুর বাস্তবতা নিয়ে ভাবিয়ে তুলতে বাধ্য করেছে । আজকাল বিয়ের মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই দম্পতিদের মাঝে মানসিক দূরত্ব তৈরি হওয়াটা ক্রমশ একটি সাধারণ ঘটনায় পরিণত হচ্ছে । যদিও প্রতিটি দম্পতির পরিস্থিতি নিজস্ব ও স্বতন্ত্র হয়ে থাকে ৷ তবুও কিছু সাধারণ ভুল প্রায়শই ধীরে ধীরে সম্পর্কের মজবুত বুননকে ক্ষয়ে দিতে শুরু করে ।
বৈবাহিক বন্ধন কেবল ভালোবাসা বা আকর্ষণের উপর ভিত্তি করেই টিকে থাকে না ৷ এর জন্য প্রয়োজন অপরিসীম ধৈর্য, পারস্পরিক বোঝাপড়া, শ্রদ্ধা এবং একে অপরের জন্য সময় ব্যয় করার সদিচ্ছা । সম্পর্কের শুরুর দিকে মানুষ প্রায়শই প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয়ের প্রতি গভীর মনোযোগ দেয় ৷ কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ছোটখাটো বিষয়গুলিকে উপেক্ষা করতে শুরু করে ৷ আর এই বিষয়গুলিই কালক্রমে বড় ধরনের সমস্যায় রূপ নেয় । ঠিক এই কারণেই অনেক সম্পর্ককে বাইরে থেকে অত্যন্ত মজবুত মনে হলেও, ভিতর থেকে তা ধীরে ধীরে ভেঙে পড়তে থাকে ।
যোগাযোগের অভাব দূরত্ব সৃষ্টি করে: যখন দু'জন মানুষ একে অপরের সঙ্গে নিজেদের অনুভূতিগুলি খোলামেলাভাবে ভাগ করে নেওয়া বন্ধ করে দেন, তখন সম্পর্কের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি দানা বাঁধতে শুরু করে । প্রায়শই মানুষ এমনটা ধরে নেন যে, কোনও কথা না বললেও তাদের সঙ্গী সবকিছু বুঝে নেবেন; কিন্তু বাস্তবে সবসময় এমনটা ঘটে না । যোগাযোগের ধারাবাহিক অবনতি একটি সম্পর্ককে মারাত্মকভাবে দুর্বল করে দিতে পারে ৷
শ্রদ্ধাবোধের অভাব একটি সম্পর্ককে ধ্বংস করে দিতে পারে: প্রতিটি সম্পর্কই পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে । যদি সঙ্গীর অনুভূতি, সিদ্ধান্ত কিংবা প্রচেষ্টাকে যথাযথ মূল্যায়ন করা না হয়, তবে মনে ক্ষোভ জমতে শুরু করে । ধীরে ধীরে, এই ক্ষোভই সম্পর্কের মধ্যে তিক্ততার জন্ম দিতে পারে ।
প্রতিটি তর্ককে অহংবোধের লড়াইয়ে পরিণত করা: অনেক দম্পতিই তুচ্ছ বিষয়গুলোকে 'হার-জিতের' লড়াইয়ে পরিণত করেন । সম্পর্কের ক্ষেত্রে নিজেকেই সর্বদা সঠিক প্রমাণ করার নিরন্তর প্রচেষ্টা সঙ্গীদ্বয়ের মধ্যকার মানসিক দূরত্বকে আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে । কখনও কখনও, সম্পর্কটিকে টিকিয়ে রাখার স্বার্থে কিছুটা ছাড় দেওয়া বা নতি স্বীকার করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে ।
সময় দিতে না পারাটাও একটি বড় কারণ: আজকের এই কর্মব্যস্ত পৃথিবীতে, মানুষ প্রায়শই কাজ এবং সোশাল মিডিয়ায় এতটাই মগ্ন হয়ে পড়েন যে, তারা নিজেদের সম্পর্কের জন্য আলাদা করে সময় দিতে ভুলে যান । একে অপরের সঙ্গে মানসম্মত সময় কাটাতে ব্যর্থ হওয়ার ফলে সম্পর্কের মানসিক বন্ধন ক্রমশ শিথিল হয়ে পড়ে ।
আস্থার অভাবই হল সবচেয়ে বড় ঝুঁকি: যখন কোনও সম্পর্কের মধ্যে সন্দেহ দানা বাঁধতে শুরু করে, তখন ভালোবাসা ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে যেতে থাকে । ঠিক এই কারণেই, যেকোনও বিবাহিত সম্পর্কের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা এবং সততাকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করা হয় । প্রতিটি সম্পর্কের ক্ষেত্রেই চড়াই-উতরাই বা উত্থান-পতন থাকে ৷ তবে পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং খোলামেলা যোগাযোগের মাধ্যমে সমস্যাগুলি বড় আকার ধারণ করার আগেই সেগুলির সমাধান করা সম্ভব । একটি সম্পর্ককে অটুট ও শক্তিশালী রাখতে হলে কেবল ভালোবাসাই যথেষ্ট নয়, বরং একে অপরের অনুভূতিগুলোকে মন থেকে উপলব্ধি করার ক্ষমতা থাকাও একান্ত প্রয়োজন ।