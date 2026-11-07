অশুভ শক্তি দূর ও পিতৃপুরুষের আগমন ! ভূত চতুর্দশীতে কোথায় রাখবেন 14 প্রদীপ ? জানুন সঠিক নিয়ম

অশুভ শক্তি দূর ও পিতৃপুরুষের আগমন ! ভূত চতুর্দশীতে কোথায় রাখবেন 14 প্রদীপ ? জানুন সঠিক নিয়ম
Bhoot Chaturdashi 2026: অনেকেই ভুত চতুর্দশী পালন করেন । জ্বালানো হয় 14 প্রদীপ । তবে অনেকেই জানেন না প্রদীপ কোথায় কোথায় দিতে হয় ?
Published : November 7, 2026 at 12:24 PM IST
নামে ‘ভূত’ শব্দটা থাকলেও ভূত চতুর্দশীর আসল তাৎপর্য লুকিয়ে রয়েছে অশুভ শক্তির বিনাশ ৷ পূর্বপুরুষদের স্মরণ এবং ঘরে পজিটিভ শক্তি বা আলোর সঞ্চার করার মধ্যে । কালীপুজোর আগের দিন সন্ধ্যায় এই বিশেষ তিথিতে চোদ্দ প্রদীপ জ্বালানো এবং চোদ্দ শাক খাওয়ার প্রাচীন বাঙালি রীতি রয়েছে । কিন্তু অনেকের মনেই প্রশ্ন থাকে, বাড়ির ঠিক কোন কোন জায়গায় এই চোদ্দটি প্রদীপ রাখা উচিত এবং এই দিনের বিশেষ কিছু টোটকা কীভাবে জীবন থেকে বিপদের আশঙ্কা কমায় ?
প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী, এইদিন খুলে যায় স্বর্গ নরকের দ্বার । 14 পুরুষ এসে সময় কাটিয়ে যান তাঁদের পরিবারের সঙ্গে । এই দিন 14 পুরুষকে অর্পণ করে 14টি প্রদীপ জ্বালানোর প্রথা রয়েছে । বহু বাঙালি পরিবারে ভুত চতুর্দশী পালন করা হয় । বিদায় করা হয় অলক্ষ্মী । সেই সঙ্গে জ্বালানো হয় 14 প্রদীপ । 14 প্রদীপ জ্বালালেও অনেকেই জানেন না ৷
শাস্ত্র ও প্রথা অনুযায়ী, পূর্বপুরুষদের আত্মা এবং ঘরের নেতিবাচক শক্তি দূর করার উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট কিছু স্থানে এই প্রদীপগুলি দেওয়া অত্যন্ত শুভ বলে মনে করা হয় ৷
ঠাকুরঘর: পুজোর জায়গায় বা মন্দিরে প্রদীপ দিয়ে দেব-দেবীর আরাধনা করা হয় ।
তুলসীমঞ্চ: পবিত্র তুলসীতলায় একটি প্রদীপ জ্বালানো আবশ্যিক ।
সদর দরজা: বাড়ির মূল প্রবেশদ্বারের দু’পাশে দুটি প্রদীপ দিতে হয় । বাস্তুমতে, এই প্রদীপ দুটিতে একটি করে লবঙ্গ দিয়ে দিলে অশুভ শক্তি বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করতে পারে না ।
জলের স্থান: বাড়িতে যেখানে জল রাখা হয় (যেমন- রান্নাঘরের জলের কল বা চৌবাচ্চা বা জল রাখার জায়গা), সেই স্থানটি আলোকিত করা প্রয়োজন ।
মূল দরজার মাঝে: ঘরের প্রধান দরজার ঠিক মাঝখানে একটি মাটির প্রদীপে সামান্য গুড় রেখে তা জ্বালানোর বিশেষ বিধান রয়েছে ।
দক্ষিণ দিক: জ্যোতিষশাস্ত্র মতে, দক্ষিণ দিক হল যমরাজের দিক । তাই নিজের সৌভাগ্য বৃদ্ধি এবং অকালমৃত্যুর ভয় কাটাতে বাড়ির দক্ষিণ দিকে একটি প্রদীপ জ্বালানো উচিত ।
অন্যান্য অন্ধকার কোণ: বাড়ির ছাদ, সিঁড়ি, বাথরুমের বাইরে বা যে কোণগুলিতে সাধারণত অন্ধকার বেশি থাকে, সেখানে বাকি প্রদীপগুলি রেখে পুরো বাড়ি আলোয় ভরিয়ে তুলতে হবে ।
এই দিন সন্ধ্যার পর ঘরের কোনও অংশ যেন অন্ধকারে ডুবে না থাকে। সমস্ত কোণে পর্যাপ্ত আলো বা প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখতে হবে ।
সম্ভব হলে ভূত চতুর্দশীর দিন সকাল ও সন্ধ্যায় পবিত্র শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠ করুন, যা মন ও ঘরকে পবিত্র রাখে ।
(বিঃ দ্রঃ- ধর্মীয় বিশ্বাস নিজস্ব । এই তথ্য জ্যোতিষীর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী নেওয়া হয়েছে ৷ এর জন্য ইটিভি ভারত কোনওভাবে দায়ী নয় ৷ আপনার কোনও জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞর পরামর্শ নিন)