সপ্তাহান্তে কি কাজের ফাঁকে একটু বিরতি নিতে চান ? ছুটি কাটিয়ে আসুন এই জায়গাগুলিতে

সপ্তাহান্তে কি কাজের ফাঁকে একটু বিরতি নিতে চান ? ছুটি কাটিয়ে আসুন এই জায়গাগুলিতে
‘মাইক্রো-ভ্যাকেশন’ হল 24 থেকে 72 ঘণ্টা—অর্থাৎ 2 থেকে 3 দিন স্থায়ী একটি সংক্ষিপ্ত ভ্রমণ বা ছুটি ।
Published : June 27, 2026 at 10:52 AM IST
আজকাল ভ্রমণের ক্ষেত্রে ‘মাইক্রো-ভ্যাকেশন’ বা স্বল্পমেয়াদী ছুটি বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে । বিশেষ করে ‘জেন-জি’ (Gen Z) প্রজন্মের কাছে—যারা সাধারণত সপ্তাহে পাঁচ দিন কাজ করেন এবং দুই দিনের সাপ্তাহিক ছুটি পান—এর জনপ্রিয়তা অনেক বেশি। ছুটির সময়টা ঘরে বসে কাটাতে কাটাতে যদি একঘেয়েমি চলে আসে, তবে আসুন জেনে নেওয়া যাক কীভাবে সেই দুই দিনকে সত্যিই স্মরণীয় করে তোলা যায়।
মাইক্রো-ভ্যাকেশন কী ?
মাইক্রো-ভ্যাকেশন হল একটি সংক্ষিপ্ত ছুটি এমন এক ভ্রমণ যার সময়সীমা 24 থেকে 72 ঘণ্টা (অর্থাৎ 2 থেকে 3 দিন) পর্যন্ত হয়ে থাকে । তবে সবচেয়ে বড় প্রশ্নটি হল: মাইক্রো-ভ্যাকেশনকে আনন্দদায়ক ও স্মরণীয় করে তোলার জন্য কোন জায়গাগুলো আদর্শ ?
স্বল্পকালীন ভ্রমণের (মাইক্রো-ভ্যাকেশন) জন্য সেরা গন্তব্য
আপনি যদি 2-3 দিনের ছোট কোনো ভ্রমণের পরিকল্পনা করে থাকেন, তবে নিচের জায়গাগুলিকে আপনার পছন্দের তালিকায় রাখতে পারেন:
1) ল্যান্সডাউন:
দিল্লি থেকে প্রায় 258 কিলোমিটার দূরে উত্তরাখণ্ডের পৌরি গাড়ওয়াল জেলায় অবস্থিত ল্যান্সডাউন 2-3 দিনের ভ্রমণের জন্য একটি চমৎকার গন্তব্য । এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের পাশাপাশি উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় স্থানগুলির মধ্যে রয়েছে ভুল্লা তাল, দারওয়ান সিং মিউজিয়াম ও ওয়ার মেমোরিয়াল, তারকেশ্বর মহাদেব মন্দির এবং সেন্ট মেরি’স চার্চ ।
2) কুফরি: হিমাচল প্রদেশে অবস্থিত কুফরি শিমলা থেকে প্রায় 20 কিলোমিটার দূরে এবং দিল্লি থেকে এখানে পৌঁছতে 7-8 ঘণ্টা সময় লাগে । শিমলার তুলনায় অধিক উচ্চতায় অবস্থিত হওয়ায় এখানকার আবহাওয়া অনেক বেশি শীতল । এখানকার দর্শনীয় স্থানগুলির মধ্যে রয়েছে মহাসু পিক, ফাগু, হিমালয়ান নেচার পার্ক এবং কুফরি ফান ওয়ার্ল্ড ।
3) নিমরানা: ঘুরে আসার জন্য এটি একটি চমৎকার জায়গা । দিল্লি থেকে 121 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এই স্থানটি মূলত ‘নিম রানা প্যালেস’-এর জন্য বিখ্যাত । এখানকার অন্যান্য আকর্ষণীয় স্থানের মধ্যে রয়েছে সারিস্কা জাতীয় উদ্যান, নিম রানা বাওলি এবং তিজারা ফোর্ট প্যালেস ।
4) রণথম্ভোর: দিল্লি থেকে 402 কিলোমিটার দূরে রাজস্থানের সাওয়াই মাধোপুর জেলায় রণথম্ভোর অবস্থিত । ত্রিনেত্র গণেশ মন্দির, রণথম্ভোর দুর্গ এবং রণথম্ভোর জাতীয় উদ্যান এখানকার প্রধান আকর্ষণ ।
5) আলমোড়া: আলমোড়া উত্তরাখণ্ডের কুমায়ুন অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত এবং এটি দিল্লি থেকে 364 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত । এখানকার উল্লেখযোগ্য আকর্ষণগুলোর মধ্যে রয়েছে বিনসার বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য, জাগেশ্বর ধাম, জিরো পয়েন্ট এবং কসার দেবী মন্দির ।