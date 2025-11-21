এই শীতে জয়পুর বা উদয়পুর নয়, বিকানের ভ্রমণের পরিকল্পনা করুন ! মন শান্ত হবে
রাজস্থান ভ্রমণের কথা আসলে আমরা প্রায়শই জয়পুর, উদয়পুর বা জয়সলমীরের কথা ভাবি, কিন্তু পরের বার, আপনার ভ্রমণপথে বিকানেরকে অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত করবেন ।
Published : November 21, 2025 at 2:29 PM IST
রাজস্থান ভ্রমণের কথা ভাবলেই প্রায়শই জয়পুর, উদয়পুর, অথবা জয়সলমীরের মতো প্রধান শহরগুলির ছবি ভেসে ওঠে । তবে এই জনপ্রিয় গন্তব্যস্থলগুলির মধ্যে, এমন একটি শহর রয়েছে যা কোলাহল থেকে দূরে, নীরবে তার মহিমান্বিত মহিমা এবং মরুভূমির সংস্কৃতি সংরক্ষণ করে । দুর্গ, প্রাসাদ, প্রাসাদ, মরুভূমির রঙ এবং স্থানীয় সংস্কৃতি সহ এই শহরটি প্রতিটি পর্যটককে একটি অনন্য অভিজ্ঞতা প্রদান করে ।
আপনি যদি ইতিহাস, কারুশিল্প, স্থাপত্য এবং লোকজীবনের সত্যিকারের আভাস পেতে চান তাহলে বিকানের অবশ্যই আপনার ভ্রমণ তালিকায় থাকা উচিত । জেনে নিন সেই জায়গাগুলি সম্পর্কে যা বিকানেরকে এত অনন্য করে তোলে ।
রামপুরিয়া হাভেলি: বিকানেরের সরু গলির মাঝে অবস্থিত রামপুরিয়া হাভেলিগুলি শহরের একসময়ের ধনী বণিক সংস্কৃতির এক দুর্দান্ত উদাহরণ । লাল বেলেপাথরে নির্মিত, এই হাভেলিগুলি একটি পুরানো চলচ্চিত্রের সেটের মতো ৷ এর খোদাই করা জানালা, খিলান এবং জটিল খোদাই করা চিত্রকর্ম রয়েছে । ভোরের আবছা আলোয় এই গলির মধ্য দিয়ে হেঁটে যাওয়া একটি অনন্য অভিজ্ঞতা প্রদান করে ৷ নীরবতা, পুরানো ভবনের সুগন্ধ এবং প্রতিটি মোড়ে পরিবর্তিত সৌন্দর্য । এখানে ভ্রমণ করলে আপনি বিকানেরের সমৃদ্ধ বাণিজ্য অতীতের এক ঝলক পাবেন ।
জুনাগড় দুর্গ: রাজস্থানের অনেক দুর্গ উঁচু পাহাড়ের উপর অবস্থিত হলেও, জুনাগড় দুর্গ মরুভূমির মাটিতে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে আছে । এর উঠোন, রঙিন কক্ষ, জটিল খোদাই এবং আয়নার কাজ রাজপুতানার মহিমার গল্প বলে । ফুল মহল এবং অনুপ মহলের দেয়ালের জটিল শিল্পকর্ম এখনও জ্বলজ্বল করে । আপনি যদি পুরো দুর্গটি দেখতে চান, তাহলে কয়েক ঘণ্টা সময় নিন এবং অবসর সময়ে ঘুরে দেখুন ৷ এর দেয়াল জুড়ে ইতিহাস ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে ।
করণী মাতা মন্দির: বিকানির থেকে অল্প দূরে দেশনোকে অবস্থিত করণী মাতা মন্দির ৷ এই মন্দির চত্বরে হাজার হাজার ইঁদুর অবাধে বিচরণ করে এবং এটিকে পবিত্র বলে মনে করা হয় । বিশ্বাস করা হয় যে সাদা ইঁদুর দেখা একটি অত্যন্ত শুভ লক্ষণ । আপনি ভক্তি বা কৌতূহলবশত যান না কেন, এই মন্দিরের অভিজ্ঞতা স্মরণীয় ।
লক্ষ্মী নিবাস প্রাসাদ: জুনাগড় দুর্গের কাছে অবস্থিত, লক্ষ্মী নিবাস প্রাসাদটি একসময় মহারাজা গঙ্গা সিংহের বাসস্থান ছিল । আজও এর লাল পাথরের দেয়াল, লম্বা বারান্দা এবং খোদাই করা জালিগুলি রাজকীয় মহিমা প্রকাশ করে । এমনকি যদি আপনি থাকার পরিকল্পনা নাও করেন তবুও এর প্রাঙ্গণে হাঁটা সরাসরি কোনও তথ্যচিত্রের দৃশ্যের মতো মনে হয় ৷ বিশেষ করে যখন সন্ধ্যার সূর্য প্রাসাদের বাইরের অংশে সোনালী রঙ ফেলে ।
স্থানীয় বাজার এবং হস্তশিল্প: বিকানেরের পুরাতন বাজারগুলি তাদের প্রাণবন্ততা এবং বৈচিত্র্যের জন্য বিখ্যাত । কিছু জায়গায় রঙিন চপ্পল পাওয়া যায়, অন্য জায়গায় বার্ণিশের চুড়ি বা পশমী শাল পাওয়া যায় । কোট গেট এবং স্টেশন রোড এলাকায় আপনি সহজেই সুন্দর টেক্সটাইল, সাজসজ্জার জিনিসপত্র, ক্ষুদ্র চিত্রকর্ম এবং বিখ্যাত উটের চামড়ার পণ্য খুঁজে পাবেন । আপনি যদি কেনাকাটা করতে ভালোবাসেন, তাহলে এই জায়গাটি একটি মূল্যবান সম্পদ ।
- ভারতের এই সুন্দর জায়গায় 10 লক্ষেরও কম খরচে সারতে পারবেন ডেস্টিনেশন ওয়েডিং, দেখে নিন তালিকা
- শীতকালে ঘুরে আসার জন্য রাজস্থানের এই জায়গাগুলি সেরা ! ডিসেম্বরে চলে যান
- দিল্লির এই ঐতিহাসিক ভবন খুবই সুন্দর, ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থানের অন্তর্ভুক্ত
- ভিড় থেকে দূরে কোনও আরামদায়ক জায়গা খুঁজছেন ? উত্তর-পূর্বের এই জায়গা আপনার জন্য সেরা বিকল্প