প্রচণ্ড গরমের মাঝেও এই শাড়ি দেবে এসি-র মতো শীতলতা, গ্রীষ্মের মরশুমে ঘরে আনুন

প্রচণ্ড গরমের মাঝেও এই শাড়ি দেবে এসি-র মতো শীতলতা, গ্রীষ্মের মরশুমে ঘরে আনুন
গ্রীষ্মকালে সঠিক ধরনের শাড়ি নির্বাচন করা অত্যন্ত জরুরি । কোন শাড়িগুলি আপনাকে আরাম ও শৈলীর এক নিখুঁত সংমিশ্রণ এনে দেয় ?
Published : April 21, 2026 at 11:10 AM IST
গ্রীষ্ম ঋতুর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে এমন পোশাক নির্বাচন করাই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায় যা একইসঙ্গে স্টাইলিশ ও আরামদায়ক । প্রখর রোদ, ঘাম এবং আর্দ্রতার মাঝে আপনি যদি এমন কোনও পোশাকের সন্ধানে থাকেন যা আপনাকে শীতল অনুভূতি দেবে, তবে গ্রীষ্মকালীন শাড়ি আপনার জন্য হতে পারে এক আদর্শ পছন্দ । বিশেষ করে হালকা ও বাতাস চলাচল করতে পারে এমন কাপড়ে তৈরি শাড়িগুলি পরার সময় কেবল আরামই দেয় না, বরং আপনার সাজে এক বিশেষ আভিজাত্যও ফুটিয়ে তোলে ।
আজকাল বাজারে এমন অনেক শাড়ি পাওয়া যায়, যা পরিধানে শীতাতপ নিয়ন্ত্রক যন্ত্রের (এসি) মতোই শীতল অনুভূতি প্রদান করে । সুতি, মসলিন এবং জামদানির মতো কাপড়ে তৈরি শাড়িগুলি গ্রীষ্মকালে বিশেষ জনপ্রিয় । জেনে নেওয়া যাক এই আবহাওয়ার জন্য গ্রীষ্মকালীন কোন শাড়িগুলি সেরা এবং কেন আপনার সংগ্রহে এই শাড়িগুলি রাখা উচিত ?
গ্রীষ্মকালের জন্য সেরা শাড়ির ডিজাইনসমূহ: গ্রীষ্মকালে, শরীরের চারপাশে বাতাসের সঠিক চলাচল নিশ্চিত করতে ঢিলেঢালা এবং হালকা ওজনের পোশাক পরা অত্যন্ত জরুরি । শাড়ি এমন একটি পরিধেয় যা পুরো শরীর আবৃত রাখার পাশাপাশি বাতাসের প্রবাহও বজায় রাখে ৷ ফলে এটি আপনাকে শীতল রাখতে সহায়তা করে । তাই, গ্রীষ্ম ঋতুতে মহিলাদের অবশ্যই সাধারণ এবং ছিমছাম শাড়ি বেছে নেওয়া উচিত ।
কোন শাড়িগুলি সবচেয়ে বেশি আরামদায়ক ও শীতল ?
1) সুতি শাড়ি: সুতি কাপড় শরীরের ঘাম শুষে নিতে সাহায্য করে এবং ত্বককে শ্বাস নেওয়ার সুযোগ করে দেয় । প্রাত্যহিক ব্যবহারের জন্য সুতি শাড়িই হল সেরা এবং সবচেয়ে আরামদায়ক বিকল্প ।
2) মসলিন শাড়ি: মসলিন কাপড় অত্যন্ত হালকা এবং কোমল হয় । মূলত এক ধরণের বিশুদ্ধ সুতি কাপড় হওয়ায়, মসলিন শাড়ি পরলে শরীরে এক ধরণের শীতল অনুভূতি জাগে । গ্রীষ্ম ঋতুর জন্য এটিকে একটি আদর্শ পছন্দ হিসেবে গণ্য করা হয় ।
3) জামদানি শাড়ি: জামদানি শাড়ির সূক্ষ্ম বুনন একে একইসঙ্গে আড়ম্বরপূর্ণ ও আরামদায়ক করে তোলে । এটি কেবল ঐতিহ্যবাহীই নয়, বরং গ্রীষ্মকালের জন্যও পুরোপুরি মানানসই ।
4) লিনেন শাড়ি: লিনেন শাড়িও বেশ হালকা ও বাতাস চলাচলের উপযোগী ৷ যা শরীরের ঘাম দ্রুত শুকিয়ে ফেলতে সাহায্য করে । অফিসের পোশাক হিসাবে এটি একটি চমৎকার পছন্দ ।
শাড়ি পরার সময় এই পরামর্শগুলি মনে রাখুন:
আপনি যদি গ্রীষ্মকালে শাড়ি পরার পরিকল্পনা করেন, তবে হালকা ও প্যাস্টেল রঙের শাড়ি বেছে নেওয়ার চেষ্টা করুন ।
গ্রীষ্ম ঋতুর জন্য সুতি বা হাতা-কাটা (স্লিভলেস) ব্লাউজই আপনার জন্য সেরা বিকল্প; ভারী ব্লাউজের পরিবর্তে এগুলি দারুণ উপযোগী ।
শাড়ি পরার সময় খেয়াল রাখবেন যেন তা খুব বেশি আঁটসাঁট করে না পরা হয় ।
গ্রীষ্মে স্নিগ্ধ ও আরামদায়ক লুক পেতে গয়না বা অলঙ্কার যথাসম্ভব কম পরুন এবং মেকআপ হালকা রাখুন ।
কেন আপনি অনুভব করবেন ‘এসি-র মতো শীতলতা’:
এই শাড়িগুলির বুনন এমনভাবে তৈরি যে, এর ভিতর দিয়ে বাতাস সহজেই চলাচল করতে পারে । এটি শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে এবং ঘাম হওয়া কমাতে সাহায্য করে । ঠিক এই কারণেই এই শাড়িগুলি পরলে এক ধরণের শীতল অনুভূতি পাওয়া যায় ।