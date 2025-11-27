ডিসেম্বর থেকে জানুয়ারী মাসে কাশ্মীরের এই জায়গাগুলি ঘুরে আসুন

ডিসেম্বর থেকে জানুয়ারী মাসে কাশ্মীরের এই জায়গাগুলি ঘুরে আসুন
কাশ্মীরের উপত্যকার কথা উঠলেই প্রথমেই মনে আসে পহেলগাম । তবে, কাশ্মীরের সৌন্দর্য কেবল পহেলগামের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় ।
কাশ্মীরকে পৃথিবীতে স্বর্গ বলা হয় । এর উপত্যকা, হ্রদ, তুষারাবৃত পাহাড় এবং শান্ত পরিবেশ সকলকে মোহিত করে । পহেলগাম, গুলমার্গ এবং ডাল লেকের মতো নাম প্রায়শই শোনা যায়, তবে কাশ্মীরের সৌন্দর্য কেবল এই জায়গাগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় ।
প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের তালিকায় কাশ্মীরের কাছে যেন অনেক কিছুই ফ্যাকাশে । হ্রদ, পাহাড়, বরফ, উপত্যকা, ফল-ফুলের বাগান, সবুজ মাঠ, বার্চের বন, উইলো গাছ মিলেমিশে কাশ্মীর শুধু এ দেশেই কেন, গোটা পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও জনপ্রিয় পর্যটন গন্তব্যস্থল ।
পহেলগামের বাইরে কাশ্মীরের আরও অনেক সুন্দর এবং কম পরিচিত জায়গা রয়েছে যা স্বর্গের মতো সুন্দর । এই জায়গাগুলি কেবল শান্ত নয় বরং প্রকৃতির সাথে গভীর সংযোগের অনুভূতিও প্রদান করে । জেনে নেওয়া প্রয়োজন কাশ্মীরের এই অসাধারণ কিছু স্থান যা আপনি আপনার পরবর্তী ভ্রমণে অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন ।
গুলমার্গ: গুলমার্গ যার অর্থ 'ফুলের উপত্যকা', গ্রীষ্মকালে রঙিন ফুলে ভরে যায় এবং শীতকালে সাদা রঙে ঢাকা থাকে । এটি ভারতের একটি প্রধান স্কিইং গন্তব্য, এবং গুলমার্গ গন্ডোলা (এশিয়ার সর্বোচ্চ কেবল কার) এর রোমাঞ্চ পর্যটকদের আকর্ষণ করে ।
সোনমার্গ: সোনামার্গের অর্থ 'সোনার দেশ'। এই স্থানটি তার তুষারাবৃত চূড়া এবং সবুজ মাঠের জন্য মনোমুগ্ধকর । থাজওয়াস হিমবাহ এবং হ্রদে ট্রেকিং একটি প্রধান আকর্ষণ ।
ডাল লেক, শ্রীনগর: ডাল লেক কাশ্মীরের বৈশিষ্ট্য । শিকারা রাইড, হাউসবোট এবং ভাসমান বাজার এটিকে বিশেষ করে তোলে । সূর্যাস্তের সময়, হ্রদটি সোনা দিয়ে ভরা জলের মতো দেখায় । এর তীরে অবস্থিত মুঘল গার্ডেন এবং নিশাত বাগ একটি প্রশান্তির অভিজ্ঞতা প্রদান করে ।
ইউসমার্গ: শ্রীনগর থেকে প্রায় 50 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত ইউসমার্গ একটি শান্ত, সুন্দর এবং প্রাকৃতিক গন্তব্য । দেওদার বন, পাহাড়ে ভেড়ার চর এবং সবুজ তৃণভূমি এটিকে রূপকথার মতো জাদুকরী করে তোলে । কাছাকাছি নীলনাগ হ্রদ একটি জনপ্রিয় ট্রেকিং গন্তব্য ।
দুধপাথ্রি: দুধপাথ্রি নামটি নিজেই অনেক কিছু বলে । এখানকার জলধারা এতটাই স্বচ্ছ এবং সাদা যে এগুলি দুধের মতো প্রবাহিত বলে মনে হয় । সবুজ মাঠ, উঁচু পাহাড় এবং শান্ত পরিবেশ এটিকে একটি নিখুঁত পিকনিক স্পট করে তোলে ।
বাঙ্গুস ভ্যালি: কুপওয়ারা জেলায় অবস্থিত বাঙ্গুস উপত্যকা ধীরে ধীরে পর্যটকদের মধ্যে জনপ্রিয়তা অর্জন করছে । ফুলে ঢাকা তৃণভূমি, প্রবাহিত নদী এবং শান্ত পরিবেশের জন্য পরিচিত, এটি ভিড় থেকে শান্তিপূর্ণভাবে মুক্তি পেতে চান এমন পর্যটকদের জন্য উপযুক্ত ।
