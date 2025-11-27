ETV Bharat / lifestyle

ডিসেম্বর থেকে জানুয়ারী মাসে কাশ্মীরের এই জায়গাগুলি ঘুরে আসুন

কাশ্মীরের উপত্যকার কথা উঠলেই প্রথমেই মনে আসে পহেলগাম । তবে, কাশ্মীরের সৌন্দর্য কেবল পহেলগামের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় ।

Kashmir Travel
শীতের সময় কাশ্মীরের এই জায়গাগুলি ঘুরে আসুন (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : November 27, 2025 at 4:16 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কাশ্মীরকে পৃথিবীতে স্বর্গ বলা হয় । এর উপত্যকা, হ্রদ, তুষারাবৃত পাহাড় এবং শান্ত পরিবেশ সকলকে মোহিত করে । পহেলগাম, গুলমার্গ এবং ডাল লেকের মতো নাম প্রায়শই শোনা যায়, তবে কাশ্মীরের সৌন্দর্য কেবল এই জায়গাগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় ।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের তালিকায় কাশ্মীরের কাছে যেন অনেক কিছুই ফ্যাকাশে । হ্রদ, পাহাড়, বরফ, উপত্যকা, ফল-ফুলের বাগান, সবুজ মাঠ, বার্চের বন, উইলো গাছ মিলেমিশে কাশ্মীর শুধু এ দেশেই কেন, গোটা পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও জনপ্রিয় পর্যটন গন্তব্যস্থল ।

পহেলগামের বাইরে কাশ্মীরের আরও অনেক সুন্দর এবং কম পরিচিত জায়গা রয়েছে যা স্বর্গের মতো সুন্দর । এই জায়গাগুলি কেবল শান্ত নয় বরং প্রকৃতির সাথে গভীর সংযোগের অনুভূতিও প্রদান করে । জেনে নেওয়া প্রয়োজন কাশ্মীরের এই অসাধারণ কিছু স্থান যা আপনি আপনার পরবর্তী ভ্রমণে অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন ।

গুলমার্গ: গুলমার্গ যার অর্থ 'ফুলের উপত্যকা', গ্রীষ্মকালে রঙিন ফুলে ভরে যায় এবং শীতকালে সাদা রঙে ঢাকা থাকে । এটি ভারতের একটি প্রধান স্কিইং গন্তব্য, এবং গুলমার্গ গন্ডোলা (এশিয়ার সর্বোচ্চ কেবল কার) এর রোমাঞ্চ পর্যটকদের আকর্ষণ করে ।

Travel Destination
পহেলগামের বাইরে কাশ্মীরের আরও অনেক সুন্দর জায়গা (Getty Image)

সোনমার্গ: সোনামার্গের অর্থ 'সোনার দেশ'। এই স্থানটি তার তুষারাবৃত চূড়া এবং সবুজ মাঠের জন্য মনোমুগ্ধকর । থাজওয়াস হিমবাহ এবং হ্রদে ট্রেকিং একটি প্রধান আকর্ষণ ।

ডাল লেক, শ্রীনগর: ডাল লেক কাশ্মীরের বৈশিষ্ট্য । শিকারা রাইড, হাউসবোট এবং ভাসমান বাজার এটিকে বিশেষ করে তোলে । সূর্যাস্তের সময়, হ্রদটি সোনা দিয়ে ভরা জলের মতো দেখায় । এর তীরে অবস্থিত মুঘল গার্ডেন এবং নিশাত বাগ একটি প্রশান্তির অভিজ্ঞতা প্রদান করে ।

ইউসমার্গ: শ্রীনগর থেকে প্রায় 50 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত ইউসমার্গ একটি শান্ত, সুন্দর এবং প্রাকৃতিক গন্তব্য । দেওদার বন, পাহাড়ে ভেড়ার চর এবং সবুজ তৃণভূমি এটিকে রূপকথার মতো জাদুকরী করে তোলে । কাছাকাছি নীলনাগ হ্রদ একটি জনপ্রিয় ট্রেকিং গন্তব্য ।

Kashmir tour
কাশ্মীরকে পৃথিবীতে স্বর্গ বলা হয় (Getty Image)

দুধপাথ্রি: দুধপাথ্রি নামটি নিজেই অনেক কিছু বলে । এখানকার জলধারা এতটাই স্বচ্ছ এবং সাদা যে এগুলি দুধের মতো প্রবাহিত বলে মনে হয় । সবুজ মাঠ, উঁচু পাহাড় এবং শান্ত পরিবেশ এটিকে একটি নিখুঁত পিকনিক স্পট করে তোলে ।

Travel Kashmir Tour
কাশ্মীরের উপত্যকা (Getty Image)

বাঙ্গুস ভ্যালি: কুপওয়ারা জেলায় অবস্থিত বাঙ্গুস উপত্যকা ধীরে ধীরে পর্যটকদের মধ্যে জনপ্রিয়তা অর্জন করছে । ফুলে ঢাকা তৃণভূমি, প্রবাহিত নদী এবং শান্ত পরিবেশের জন্য পরিচিত, এটি ভিড় থেকে শান্তিপূর্ণভাবে মুক্তি পেতে চান এমন পর্যটকদের জন্য উপযুক্ত ।

  1. এই শীতে জয়পুর বা উদয়পুর নয়, বিকানের ভ্রমণের পরিকল্পনা করুন ! মন শান্ত হবে
  2. দিল্লির এই ঐতিহাসিক ভবন খুবই সুন্দর, ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থানের অন্তর্ভুক্ত
  3. নভেম্বর মাসে ঘুরে বেড়ানোর জন্য এই জায়গাগুলি সেরা, কোথায় কোথায় যেতে পারেন দেখে নিন তালিকা
  4. হানিমুনে ইউরোপে যেতে পারছেন না ? ভারতের এই জায়গা হানিমুনের জন্য সেরা

TAGGED:

TRAVEL DESTINATION
TRAVEL TIPS
কাশ্মীরের এই জায়গাগুলি ঘুরে আসুন
KASHMIR PLACE

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

অতি স্বাস্থ্যকর ডাবের জল কি বিপজ্জনক হতে পারে ? কাদের এটি এড়িয়ে চলা উচিত

স্মার্টফোনেই বিপদ! সাড়ে আট ঘণ্টা ব্যবহারেই হয় 500 গ্রাম কার্বন নিঃসরণ

দার্জিলিংয়ে নেপালি গ্রাম টুকরে ভিলেজ, অফবিট ডেস্টিনেশনের সেরা ঠিকানা এই পাহাড়ি গ্রাম

Explainer: ORS বনাম ORSL, জীবনদায়ী ফর্মুলা বাঁচাতে একা কুম্ভ ডাঃ শিবরঞ্জনী

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.