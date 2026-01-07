ঝাড়খণ্ডের এই সুন্দর জায়গা ঘুরে দেখুন, রাফটিং থেকে ট্রেকিং পর্যন্ত উপভোগ করবেন
জানুয়ারির মনোরম রোদ এবং হালকা ঠান্ডায় ঝাড়খণ্ডের চেয়ে ভালো জায়গা আর নেই । কোথায় কোথায় যাবেন দেখুন তালিকা ৷
Published : January 7, 2026 at 5:06 PM IST
জানুয়ারি মাস ভ্রমণের জন্য সেরা মাস হিসেবে বিবেচিত হয় । আবহাওয়া মনোরম এবং গরম কোনও সমস্যা নয়, যা ভ্রমণকে সহজ করে তোলে । এই উদ্দেশ্যে ঝাড়খণ্ড হল উপযুক্ত গন্তব্য । ঘন বন, উঁচু জলপ্রপাত, শান্ত হ্রদ, ঐতিহাসিক স্থান এবং অ্যাডভেঞ্চার স্পটগুলি আপনার পছন্দের জিনিস । আপনি যদি ভ্রমণের পরিকল্পনা করেন, তাহলে ঝাড়খণ্ড আপনার ভ্রমণ তালিকার শীর্ষে থাকা উচিত । জেনে নেওয়া দরকার কিছু সুন্দর স্থান সম্পর্কে ।
পরশনাথ পাহাড়: আপনি যদি পাহাড়প্রেমী হন, তাহলে ঝাড়খণ্ডের গিরিডিহ জেলার পরশনাথ পাহাড়ের কথা বিবেচনা করুন । এই পাহাড়ের দৃশ্য, প্রকৃতি এবং প্রশান্তি আপনার ছুটিকে স্মরণীয় করে তুলবে । এটি ঝাড়খণ্ডের সর্বোচ্চ শৃঙ্গও ।
দেওঘর: যদি আপনি ঝাড়খণ্ড ভ্রমণের পরিকল্পনা করেন, তাহলে দেওঘরের বৈদ্যনাথ ধাম পরিদর্শন করতে ভুলবেন না । এটি ভারতের 12টি জ্যোতির্লিঙ্গের মধ্যে একটি । এখানে আপনি জলপ্রপাত, ট্রেকিং এবং সুন্দর দৃশ্য উপভোগ করতে পারবেন । পরিবার এবং বন্ধুদের সঙ্গে ঘুরে দেখার জন্য এটি একটি সুন্দর এবং আরামদায়ক জায়গা ।
দশম জলপ্রপাত: ঝাড়খণ্ডের বিখ্যাত দশম জলপ্রপাত তার সৌন্দর্যের জন্য পরিচিত । এই জলপ্রপাতটি দেখতে দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ আসে । এর শান্ত পরিবেশ এবং জলপ্রপাতের শব্দ আপনাকে মোহিত করবে । চারপাশের সবুজ পরিবেশ এটিকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছে ।
হাজারিবাগ: হাজারিবাগ নামটি জলপ্রপাত এবং সবুজের সমারোহকে স্মরণ করিয়ে দেয় । প্রকৃতিপ্রেমীদের জন্য, এখানে রয়েছে সুন্দর কানহার জলপ্রপাত, চন্দ্র জলপ্রপাত এবং গৌরাঙ্গ জলপ্রপাত । ট্রেকিং এবং ক্যাম্পিংয়ের জন্যও এটি একটি আদর্শ স্থান ।
জামশেদপুর: জামশেদপুর কেবল একটি ইস্পাত শহর নয়, বরং প্রকৃতির কোলে অবস্থিত একটি সুন্দর শহর । এর অত্যাশ্চর্য দৃশ্য এবং সবুজ পার্কগুলি অ্যাডভেঞ্চার প্রেমীদের জন্য উপযুক্ত । এটি কায়াকিং এবং ট্রেকিং প্রেমীদের জন্যও একটি জনপ্রিয় গন্তব্য ।
সিমদেগা: ঝাড়খণ্ডের সিমদেগা তার সুন্দর দৃশ্যের জন্য পরিচিত । রিভার রাফটিং, ট্রেকিং এবং প্রকৃতিতে হাইকিং এখানে উপভোগ করার জন্য সেরা কিছু জায়গা । এই জায়গাটিতে ভিড় কম, যারফলে পরিবেশ বেশ শান্তিপূর্ণ । আপনি যদি কোলাহল থেকে দূরে পরিবার এবং বন্ধুদের সঙ্গে মানসম্পন্ন সময় কাটাতে চান, তাহলে আপনার অবশ্যই এই জায়গাটি ঘুরে দেখা উচিত ।
রাজরাপ্পা মন্দির: ঝাড়খণ্ডের রামগড় জেলায় অবস্থিত, রাজরাপ্পা মন্দিরটি তার অনন্য এবং রহস্যময় গল্পের জন্য বিখ্যাত । বলা হয় যে দেবী চিন্নমস্তা এখানে করা ইচ্ছা পূরণ করেন । আপনি যদি ঝাড়খণ্ড ভ্রমণ করেন, তাহলে এই অলৌকিক মন্দিরটি অবশ্যই পরিদর্শন করুন এবং আপনি প্রচুর থাকার বিকল্পও পাবেন ।