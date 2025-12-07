ETV Bharat / lifestyle

কোলাহল থেকে দূরে থাকুন নতুন বছরে, ঘুরে নিন এই সুন্দর জায়গাগুলি

31 ডিসেম্বর মানেই পার্টি ৷ আপনি কোলাহল থেকে শান্তভাবে উপভোগ করতে চাইলে এই জায়গাগুলি ঘুরে আসতে পারেন ৷

Travel Tips
শান্ত পরিবেশে ঘুরে আসুন এই জায়গাগুলিতে (Getty Image)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : December 7, 2025 at 4:41 PM IST

2024 বছর শেষ হতে চলেছে ৷ নতুন বছর শুরু হতে চলেছে ৷ গোয়ার ভিড় অথবা মানালির যানজট নিয়ে কি আপনি ভয় পান ? আপনি কি কোলাহলপূর্ণ পার্টির পরিবর্তে খোলা আকাশের নীচে এবং শান্তিতে নববর্ষকে স্বাগত জানাতে চান ?

নববর্ষের দিনটি কেবল পার্টি করার জন্য নয়, এটি একটি নতুন শুরুর জন্য নিজেকে প্রস্তুত করার জন্যও । এবার ভিড়ের অংশ না হয়ে আপনি ভারতের এই পাঁচটি সুন্দর এবং শান্তিপূর্ণ স্থান পরিদর্শন করতে পারেন, যেখানে আপনি Happy New Year উদযাপন করতে পারেন ।

ল্যান্ডোর, উত্তরাখণ্ড: যদি আপনি পাহাড় ভালোবাসেন কিন্তু মিসৌরির ভিড় পছন্দ না করেন, তাহলে ল্যান্ডোর আপনার জন্য স্বর্গ হবে । মিসৌরির ঠিক উজানে অবস্থিত এই ছোট্ট শহরটি তার প্রশান্তি এবং প্রাচীন ব্রিটিশ স্থাপত্যের জন্য পরিচিত। ঘন পাইন বন বাতাসকে এক অনন্য জাদুতে ভরিয়ে তোলে। বিখ্যাত উইন্টার লাইনের দৃশ্য এবং একটি শান্ত ক্যাফেতে এক কাপ গরম কফি আপনার বছরের শুরুকে স্মরণীয় করে তুলবে ।

তীর্থন ভ্যালি, হিমাচল প্রদেশ: যদি আপনি প্রকৃতির মাঝে হারিয়ে যেতে চান, তাহলে কুলু বা মানালির পরিবর্তে তীর্থান ভ্যালিতে যাওয়ার কথা বিবেচনা করুন । প্রবাহিত নদীর গর্জন শব্দ এবং সুন্দর কাঠের ঘরগুলি আপনাকে মোহিত করবে । এই জায়গাটি গ্রেট হিমালয়ান ন্যাশনাল পার্কের কাছে অবস্থিত । এখানে আপনি মাছ ধরতে, ট্রেকিং করতে যেতে পারেন অথবা নদীর তীরে বসে বই পড়তে পারেন । এখানকার প্রশান্তি তাৎক্ষণিকভাবে আপনার শহরের ক্লান্তি দূর করবে ।

গোকর্ণ, কর্ণাটক: যদি আপনি সমুদ্র সৈকত পছন্দ করেন কিন্তু গোয়ার কোলাহল পছন্দ করেন না, তাহলে গোকর্ণ আপনার জন্য উপযুক্ত গন্তব্য । ওম সৈকত এবং প্যারাডাইস সৈকতে সূর্যাস্ত দেখা সত্যিই একটি আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা । গোকর্ণে পার্টির পরিবেশ এবং আধ্যাত্মিকতার প্রশান্তি উভয়ই রয়েছে । এখানে আপনি সমুদ্রের ঢেউয়ের শব্দ শুনে খালি পায়ে বালির উপর হেঁটে নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে পারেন ।

ওরছা, মধ্যপ্রদেশ: আপনি যদি ইতিহাস এবং রাজকীয়তার প্রেমিক হন, তাহলে মধ্যপ্রদেশের ওরছা শহর আপনাকে হতাশ করবে না । বেতোয়া নদীর তীরে অবস্থিত এই শহরটি আপনাকে অতীতে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে । এর দুর্গ, প্রাসাদ এবং ছাউনিগুলি দেখার মতো । সন্ধ্যায় নদীর তীরে বসে সূর্যাস্ত দেখা এবং অত্যাশ্চর্য স্থাপত্যের প্রশংসা করা আপনার উদযাপনে রাজকীয় ছোঁয়া যোগ করবে । আপনি শান্তিতে ঘুরে দেখতে পারেন ।

জিরো ভ্যালি, অরুণাচল প্রদেশ: যদি আপনি সত্যিই এক অনন্য এবং অসাধারণ অভিজ্ঞতা খুঁজছেন, তাহলে উত্তর-পূর্বে যেতে পারেন । অরুণাচল প্রদেশের জিরো উপত্যকা তার সবুজ এবং উপজাতীয় সংস্কৃতির জন্য বিখ্যাত । এর ধানক্ষেত এবং পাইন বন চিত্রকর্মের মতো । জায়গাটি এত শান্ত যে আপনি নিজের হৃদস্পন্দন নিজেই শুনতে পাবেন । বছরের প্রথম দিনে প্রকৃতির এত কাছাকাছি থাকা এক আশীর্বাদ ।

