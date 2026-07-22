এই ইনডোর গাছগুলি প্রাকৃতিক বায়ু শোধক হিসাবে কাজ করে

এই ইনডোর গাছগুলি প্রাকৃতিক বায়ু শোধক হিসাবে কাজ করে
আপনি বাড়িতে এমন কিছু গাছ লাগাতে পারেন যা প্রাকৃতিক বায়ু শোধক হিসেবে কাজ করে ।
Published : July 22, 2026 at 9:00 AM IST
পরিবেশ সংরক্ষণ, নির্মল বাতাস এবং সবুজায়নের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করাই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত । দ্রুত বাড়তে থাকা দূষণ, কমে আসা সবুজ এলাকা এবং বাতাসের গুণমান হ্রাসের এই সময়ে কেবল ঘরের বাইরেই নয়, বরং ঘরের ভিতরেও গাছপালা লাগানো অত্যন্ত জরুরি ৷ যদিও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বড় গাছগুলির ভূমিকা অনেক বেশি ।
বিশেষজ্ঞদের মতে, ঘরের ভিতরের কিছু নির্দিষ্ট গাছ কেবল বাড়ির সৌন্দর্যই বাড়ায় না, বরং বাতাসে থাকা বিভিন্ন ক্ষতিকর উপাদান কমাতেও সাহায্য করে । এই কারণেই এদের প্রায়শই ‘প্রাকৃতিক বায়ু শোধনকারী’ (natural air purifiers) হিসেবে অভিহিত করা হয় । বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে জেনে নেওয়া প্রয়োজন, এমন কিছু গাছ সম্পর্কে, যা আপনি সহজেই আপনার বাড়ি, অ্যাপার্টমেন্ট বা অফিসে লাগাতে পারেন ।
স্নেক প্ল্যান্ট: স্নেক প্ল্যান্টকে অন্যতম জনপ্রিয় ইনডোর প্ল্যান্ট হিসেবে বিবেচনা করা হয় । এর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল, এটি রাতেও অক্সিজেন ত্যাগ করে । সাধারণত অধিকাংশ গাছ রাতে কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গত করলেও, স্নেক প্ল্যান্টের ক্ষেত্রে বিষয়টি ভিন্ন । কম আলোতেও এটি সহজেই বেড়ে ওঠে এবং এর খুব একটা পরিচর্যার প্রয়োজন হয় না; তাই শোবার ঘর বা বসার ঘরের জন্য এটি একটি চমৎকার পছন্দ ।
অ্যালোভেরা: অ্যালোভেরা কেবল ত্বক ও স্বাস্থ্যের জন্যই উপকারী নয়, বরং ঘরের ভিতরের বাতাসের গুণমান উন্নত করতেও সাহায্য করে । এই উদ্ভিদটি ফরমালডিহাইড এবং বেনজিনের মতো কিছু ক্ষতিকর উপাদান বা দূষক কমিয়ে ফেলার ক্ষমতা রাখে । খুব সামান্য জল ও পরিচর্যাতেই এটি দীর্ঘ সময় ধরে সতেজ ও সবুজ থাকে ।
অ্যারিকা পাম: অ্যারিকা পামকে বাতাস বিশুদ্ধকারী অন্যতম সেরা প্রাকৃতিক উদ্ভিদ হিসাবে বিবেচনা করা হয় । এর ঘন সবুজ পাতা ঘরের পরিবেশে সতেজতা ও প্রশান্তির আমেজ নিয়ে আসে । এটি বাতাসের আর্দ্রতা বজায় রাখতেও সাহায্য করে, যা গ্রীষ্মকালে স্বস্তি দেয় । অফিস এবং বড় আকারের ঘরের জন্য এটি একটি চমৎকার পছন্দ ।
মানি প্ল্যান্ট: ভারতীয় পরিবারগুলোতে মানি প্ল্যান্ট অত্যন্ত জনপ্রিয় । বাস্তুশাস্ত্র ও ফেং শুই-এর মতে, এটিকে সমৃদ্ধির প্রতীক হিসেবে গণ্য করা হয় । ঘরের ভিতরের বাতাস বিশুদ্ধ রাখতে সক্ষম উদ্ভিদগুলির মধ্যেও এটি অন্যতম । মানি প্ল্যান্ট মাটি বা জল উভয় মাধ্যমেই সহজে বেড়ে উঠতে পারে ।
পিস লিলি: সাদা ফুলের কারণে পিস লিলি দেখতে অত্যন্ত মনোরম । এই উদ্ভিদটি ঘরের ভিতরের বাতাস থেকে কিছু ক্ষতিকর উপাদান দূর করতে সাহায্য করতে পারে । তবে শিশু ও পোষা প্রাণীদের নাগালের বাইরে রাখাটাই শ্রেয় ।
তুলসি: ভারতীয় সংস্কৃতিতে তুলসী অত্যন্ত পবিত্র বলে বিবেচিত হয়। ধর্মীয় গুরুত্বের পাশাপাশি এটি পরিবেশকেও সতেজ ও নির্মল করে তোলে । অনেকেই বারান্দায়, জানালার পাশে এটি লাগাতে পছন্দ করেন । তুলসী গাছ লাগানো পরিবেশগত ও আধ্যাত্মিক উভয় দৃষ্টিকোণ থেকেই একটি উপকারী পদক্ষেপ হিসেবে গণ্য করা হয় ।