রান্নাঘরের উপাদান দিয়ে তৈরি এই স্ক্রাব থেকেই পাবেন উজ্জ্বলময় ত্বক, মুখে সোনালি আভা দেবে

উজ্জ্বল ত্বক পেতে রাসায়নিক দ্রব্য ক্ষতিকারক হতে পারে । ঘরে তৈরি স্ক্রাবগুলি একটি দুর্দান্ত বিকল্প, তাৎক্ষণিক উজ্জ্বলতা প্রদান করে ।

ঘরে তৈরি এই স্ক্রাব (Getty Image)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : November 15, 2025 at 2:29 PM IST

সকলেই নিখুঁত এবং উজ্জ্বল ত্বক চান । তবে ধুলোবালি, রোদ, ঘাম এবং দূষণ ধীরে ধীরে আমাদের ত্বকের উজ্জ্বলতা কেড়ে নেয় । এমন পরিস্থিতিতে, গভীর পরিষ্কার করা এবং মৃত ত্বকের কোষ অপসারণ করা অপরিহার্য হয়ে ওঠে ।

স্ক্রাবিং: দামি স্ক্রাবকে না বলুন ! নিখুঁত এবং উজ্জ্বল ত্বক পেতে রান্নাঘরের এই তিনটি উপাদান ব্যবহার করে একটি কার্যকর ফেস স্ক্রাব তৈরি করুন । এটি আপনার ত্বকের উন্নতির একটি উপায় ।

বাজারের স্ক্রাবগুলি ব্যয়বহুল এবং রাসায়নিক পদার্থে পূর্ণ যা ত্বকের ক্ষতি করতে পারে । এখানে কিছু কার্যকর ঘরোয়া স্ক্রাবের তালিকা দেওয়া হল যা সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক এবং তাৎক্ষণিক উজ্জ্বলতা প্রদানে কার্যকর । জেনে নেওয়া যাক সেগুলি সম্পর্কে ৷

কফি এবং মধু স্ক্রাব: কফি পাউডার অল্প মধুর সঙ্গে মিশিয়ে পেস্ট তৈরি করুন । আপনার মুখে আলতো করে মাসাজ করুন । এই স্ক্রাবটি ময়লা দূর করে এবং তাৎক্ষণিক উজ্জ্বলতা আনে, অন্যদিকে মধু আর্দ্রতা প্রদান করে ।

ভাত এবং দই স্ক্রাব: ভাতের সঙ্গে দই মিশিয়ে নিন । এই স্ক্রাবটি মৃত ত্বক দূর করে, ত্বককে টোন করে এবং ত্বকের রঙ উন্নত করে ।

বেসন, হলুদ এবং দুধের স্ক্রাব: বেসন, হলুদ এবং কাঁচা দুধ মিশিয়ে একটি পেস্ট তৈরি করুন । এই স্ক্রাবটি ট্যানিং দূর করতে এবং তৈলাক্ত ত্বক পরিষ্কার করার জন্য অত্যন্ত উপকারী ।

ওটস এবং দুধের স্ক্রাব: ওটস মোটা করে পিষে কাঁচা দুধ যোগ করুন । এটি সংবেদনশীল ত্বকের জন্য একটি মৃদু স্ক্রাব যা ত্বককে নরম করে ।

লেবু এবং চিনির স্ক্রাব: লেবুর রস এবং মোটা চিনি মিশিয়ে স্ক্রাব তৈরি করুন । এই স্ক্রাবটি তাৎক্ষণিক উজ্জ্বলতা আনতে এবং ব্ল্যাকহেডস দূর করতে সহায়তা করে ।

অ্যালোভেরা এবং ব্রাউন সুগার স্ক্রাব: অ্যালোভেরা জেলের সঙ্গে ব্রাউন সুগার মিশিয়ে স্ক্রাব করুন । এই স্ক্রাবটি কেবল ত্বককে নরম এবং শীতল করে না বরং ত্বককে এক্সফোলিয়েটও করে ।

কমলালেবুর খোসা এবং গোলাপ জলের স্ক্রাব: শুকনো কমলালেবুর খোসা গুঁড়ো করে গোলাপ জল যোগ করুন । এই স্ক্রাব ত্বককে প্রাকৃতিক উজ্জ্বলতা দেয় এবং দাগ হালকা করে ।

মুলতানি মাটি এবং ওটস স্ক্রাব: মুলতানি মাটি, ওটস এবং গোলাপ জল মিশিয়ে একটি শীতল এবং গভীর পরিষ্কারক স্ক্রাব তৈরি করুন । এই স্ক্রাব তেল নিয়ন্ত্রণ করে এবং ত্বককে একটি সতেজ চেহারা দেয় ।

কোনও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ছাড়াই প্রাকৃতিক, সতেজ এবং উজ্জ্বল ত্বক পেতে সপ্তাহে 1-2 বার এই ঘরে তৈরি স্ক্রাবগুলি ব্যবহার করুন ।

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

