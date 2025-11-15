রান্নাঘরের উপাদান দিয়ে তৈরি এই স্ক্রাব থেকেই পাবেন উজ্জ্বলময় ত্বক, মুখে সোনালি আভা দেবে

রান্নাঘরের উপাদান দিয়ে তৈরি এই স্ক্রাব থেকেই পাবেন উজ্জ্বলময় ত্বক, মুখে সোনালি আভা দেবে
উজ্জ্বল ত্বক পেতে রাসায়নিক দ্রব্য ক্ষতিকারক হতে পারে । ঘরে তৈরি স্ক্রাবগুলি একটি দুর্দান্ত বিকল্প, তাৎক্ষণিক উজ্জ্বলতা প্রদান করে ।
Published : November 15, 2025 at 2:29 PM IST
সকলেই নিখুঁত এবং উজ্জ্বল ত্বক চান । তবে ধুলোবালি, রোদ, ঘাম এবং দূষণ ধীরে ধীরে আমাদের ত্বকের উজ্জ্বলতা কেড়ে নেয় । এমন পরিস্থিতিতে, গভীর পরিষ্কার করা এবং মৃত ত্বকের কোষ অপসারণ করা অপরিহার্য হয়ে ওঠে ।
স্ক্রাবিং: দামি স্ক্রাবকে না বলুন ! নিখুঁত এবং উজ্জ্বল ত্বক পেতে রান্নাঘরের এই তিনটি উপাদান ব্যবহার করে একটি কার্যকর ফেস স্ক্রাব তৈরি করুন । এটি আপনার ত্বকের উন্নতির একটি উপায় ।
বাজারের স্ক্রাবগুলি ব্যয়বহুল এবং রাসায়নিক পদার্থে পূর্ণ যা ত্বকের ক্ষতি করতে পারে । এখানে কিছু কার্যকর ঘরোয়া স্ক্রাবের তালিকা দেওয়া হল যা সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক এবং তাৎক্ষণিক উজ্জ্বলতা প্রদানে কার্যকর । জেনে নেওয়া যাক সেগুলি সম্পর্কে ৷
কফি এবং মধু স্ক্রাব: কফি পাউডার অল্প মধুর সঙ্গে মিশিয়ে পেস্ট তৈরি করুন । আপনার মুখে আলতো করে মাসাজ করুন । এই স্ক্রাবটি ময়লা দূর করে এবং তাৎক্ষণিক উজ্জ্বলতা আনে, অন্যদিকে মধু আর্দ্রতা প্রদান করে ।
ভাত এবং দই স্ক্রাব: ভাতের সঙ্গে দই মিশিয়ে নিন । এই স্ক্রাবটি মৃত ত্বক দূর করে, ত্বককে টোন করে এবং ত্বকের রঙ উন্নত করে ।
বেসন, হলুদ এবং দুধের স্ক্রাব: বেসন, হলুদ এবং কাঁচা দুধ মিশিয়ে একটি পেস্ট তৈরি করুন । এই স্ক্রাবটি ট্যানিং দূর করতে এবং তৈলাক্ত ত্বক পরিষ্কার করার জন্য অত্যন্ত উপকারী ।
ওটস এবং দুধের স্ক্রাব: ওটস মোটা করে পিষে কাঁচা দুধ যোগ করুন । এটি সংবেদনশীল ত্বকের জন্য একটি মৃদু স্ক্রাব যা ত্বককে নরম করে ।
লেবু এবং চিনির স্ক্রাব: লেবুর রস এবং মোটা চিনি মিশিয়ে স্ক্রাব তৈরি করুন । এই স্ক্রাবটি তাৎক্ষণিক উজ্জ্বলতা আনতে এবং ব্ল্যাকহেডস দূর করতে সহায়তা করে ।
অ্যালোভেরা এবং ব্রাউন সুগার স্ক্রাব: অ্যালোভেরা জেলের সঙ্গে ব্রাউন সুগার মিশিয়ে স্ক্রাব করুন । এই স্ক্রাবটি কেবল ত্বককে নরম এবং শীতল করে না বরং ত্বককে এক্সফোলিয়েটও করে ।
কমলালেবুর খোসা এবং গোলাপ জলের স্ক্রাব: শুকনো কমলালেবুর খোসা গুঁড়ো করে গোলাপ জল যোগ করুন । এই স্ক্রাব ত্বককে প্রাকৃতিক উজ্জ্বলতা দেয় এবং দাগ হালকা করে ।
মুলতানি মাটি এবং ওটস স্ক্রাব: মুলতানি মাটি, ওটস এবং গোলাপ জল মিশিয়ে একটি শীতল এবং গভীর পরিষ্কারক স্ক্রাব তৈরি করুন । এই স্ক্রাব তেল নিয়ন্ত্রণ করে এবং ত্বককে একটি সতেজ চেহারা দেয় ।
কোনও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ছাড়াই প্রাকৃতিক, সতেজ এবং উজ্জ্বল ত্বক পেতে সপ্তাহে 1-2 বার এই ঘরে তৈরি স্ক্রাবগুলি ব্যবহার করুন ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)