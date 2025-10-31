বাড়িতে খুব সহজে করুন ত্বকের যত্ন, এই উপাদানেই হবে জেল্লাময়

বাড়িতে খুব সহজে করুন ত্বকের যত্ন, এই উপাদানেই হবে জেল্লাময়
আজকের দ্রুতগতির জীবনে, ত্বকের যত্ন নেওয়া অত্যন্ত জরুরি ৷ ঘরোয়াভাবে ত্বকের কীভাবে যত্ন করবেন জানুন ৷
Published : October 31, 2025 at 11:26 AM IST
আজকের দ্রুতগতির জীবনে ত্বকের যত্ন অপরিহার্য হয়ে উঠেছে । বিশেষ করে মুখের ত্বক, যা সর্বদা উন্মুক্ত থাকে, ধুলো, দূষণ এবং ময়লার ঝুঁকিতে থাকে । এরফলে মুখের উপর মৃত ত্বকের কোষ জমা হয়, যা ত্বকের রঙকে ফ্যাকাশে করে তোলে, ত্বককে শুষ্ক এবং প্রাণহীন করে তোলে ।
এই ত্বকের কোষ দূর করার জন্য বাজারে অনেক রাসায়নিক পণ্য পাওয়া যায়, তবে প্রাকৃতিক এবং ঘরোয়া প্রতিকারগুলি সবচেয়ে নিরাপদ এবং কার্যকর প্রমাণিত হয় । জেনে নেওয়া প্রয়োজন, মৃত ত্বকের কোষ দূর করতে এবং মুখকে উজ্জ্বল করতে পাঁচটি কার্যকর ফেস প্যাক দেখে নেওয়া যাক ।
বেসন এবং দইয়ের প্যাক
উপকরণ:
2 চা চামচ বেসন
1 চা চামচ দই
হাফ চা চামচ মধু
কীভাবে তৈরি করবেন ?
সমস্ত উপকরণ একটি পেস্টে মিশিয়ে নিন । এই পেস্টটি আপনার মুখ এবং ঘাড়ে ভালো করে লাগান এবং শুকাতে দিন । শুকিয়ে গেলে, বৃত্তাকার গতিতে আলতো করে ঘষুন এবং তারপর ঠান্ডা জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন ।
উপকারিতা:
ছোলা আটা প্রাকৃতিক ক্লিনজার এবং এক্সফোলিয়েটর হিসেবে কাজ করে, মৃত ত্বকের কোষ দূর করে । দইতে ল্যাকটিক অ্যাসিড থাকে, যা ত্বককে নরম করে এবং মৃদু এক্সফোলিয়েশনে সাহায্য করে । মধু আর্দ্রতা ধরে রাখতে সাহায্য করে। এই প্যাকটি ত্বককে গভীরভাবে পরিষ্কার এবং উজ্জ্বল করে ।
ওটস এবং মধুর স্ক্রাব প্যাক
উপকরণ:
2 চা চামচ গুঁড়ো ওটস
1 চা চামচ মধু
গোলাপ জল
কীভাবে তৈরি করবেন ?
ওটস সামান্য ভিজিয়ে মধু যোগ করুন । ঘন পেস্ট তৈরি করতে সামান্য গোলাপ জল যোগ করুন । এই মিশ্রণটি মুখে লাগান এবং 10-15 মিনিটের জন্য শুকাতে দিন । তারপর, ভেজা হাতে আলতো করে স্ক্রাব করুন এবং ধুয়ে ফেলুন ।
উপকারিতা:
ওটস একটি মৃদু স্ক্রাব যা সহজেই মৃত কোষ দূর করে এবং ত্বকের ছিদ্র খুলে দেয় । মধু একটি প্রাকৃতিক ময়েশ্চারাইজার এবং অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল এজেন্ট ।
কফি এবং নারকেল তেল এক্সফোলিয়েটিং প্যাক
উপকরণ:
1 টেবিল চামচ মিহি করে গুঁড়ো করা কফি
1 চা চামচ নারকেল তেল
কীভাবে তৈরি করবেন ?
সবগুলি উপাদানকে ঘন পেস্টে মিশিয়ে নিন । এই পেস্টটি আপনার মুখে লাগান এবং 5-7 মিনিটের জন্য বৃত্তাকার গতিতে আলতো করে মাসাজ করুন । আরও 10 মিনিট রেখে দিন, তারপর জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন ।
উপকারিতা:
কফি বিন একটি প্রাকৃতিক এবং কার্যকর স্ক্রাব হিসেবে কাজ করে ৷ মৃত ত্বকের কোষ দূর করে এবং রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি করে । নারকেল তেল গভীরভাবে আর্দ্রতা প্রদান করে এবং ত্বককে নরম ও মসৃণ করে । এই প্যাকটি ত্বককে একটি তাজা উজ্জ্বলতা প্রদান করতে সাহায্য করে ।
কমলার খোসা এবং দুধের প্যাক
উপকরণ:
1 চা চামচ কমলার খোসার গুঁড়ো
1 চা চামচ কাঁচা দুধ
কীভাবে তৈরি করবেন ?
সব উপাদান মিশিয়ে একটি পেস্টে পরিণত করুন । এটি মুখে লাগান এবং প্রায় 15-20 মিনিট শুকাতে দিন । শুকিয়ে গেলে, আলতো করে মাসাজ করুন তারপর ধুয়ে ফেলুন ।
উপকারিতা:
কমলার খোসার সাইট্রিক অ্যাসিড মৃত ত্বকের কোষ দূর করতে এবং ত্বককে উজ্জ্বল করতে সাহায্য করে । দুধে ল্যাকটিক অ্যাসিড থাকে, যা ত্বককে এক্সফোলিয়েট করে এবং ময়শ্চারাইজ করে । এই প্যাকটি দাগ হালকা করতেও সহায়ক ।
পেঁপে এবং মধুর প্যাক
উপকরণ:
2 চা চামচ পাকা পেঁপে, হাফ চা চামচ মধু
কীভাবে তৈরি করবেন ?
পেঁপে চটকে মধু যোগ করুন । এই মিশ্রণটি আপনার মুখে ভালোভাবে লাগান এবং 15-20 মিনিট পর ঠান্ডা জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন ।
উপকারিতা:
পেঁপে একটি প্রাকৃতিক এক্সফোলিয়েটর । এটি ত্বকের মৃত কোষ দূর করে এবং ত্বককে নরম করে । মধু ত্বকে আর্দ্রতা যোগ করে এবং পুষ্টি জোগায় । এই প্যাকটি তাৎক্ষণিকভাবে ত্বককে সতেজ এবং উজ্জ্বল করে ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
- বায়ু দূষণ চোখের ক্ষতি করছে; নিরাপদ থাকার জন্য এই সহজ পদক্ষেপ অনুসরণ করুন
- প্রতিদিন সকালে খালি পেটে পেঁপে খেলে কী হবে জানেন ?
- জলবায়ু পরিবর্তন এখন ভারতের সবচেয়ে বড় স্বাস্থ্য ঝুঁকি; 2025 ল্যানসেট রিপোর্টে প্রকাশিত ভয়াবহ তথ্য
- মসৃণ ত্বকের জন্য চালের গুঁড়ো দিয়ে এই DIY ফেস মাস্ক তৈরি করুন, প্রাকৃতিক জেল্লা আসবে