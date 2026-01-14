রাসায়নিক ও দূষণের কারণে চুল শুষ্ক প্রাণহীন হয়ে পড়ে, ঘরে তৈরি করুন এই মাস্কগুলি
আপনার চুল কি শুষ্ক এবং প্রাণহীন দেখাতে শুরু করেছে ? তাহলে দূষণ এবং রাসায়নিক দ্রব্যই এর জন্য দায়ী ।
Published : January 14, 2026 at 10:46 AM IST
দূষণ, সূর্যের আলো এবং রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার চুলকে শুষ্ক ও প্রাণহীন করে তুলতে পারে । এটি কেবল এর চেহারা নষ্ট করে না বরং চুল ভেঙে যাওয়ার কারণও হয় । এই সমস্যা এড়াতে, মানুষ প্রায়শই ব্যয়বহুল সেলুন ট্রিটমেন্টের আশ্রয় নেয় ৷ তবে আপনার রান্নাঘরে পাওয়া কিছু প্রাকৃতিক উপাদান চুলকে স্বাস্থ্যকর করে তুলতে পারে ।
আপনার চুলকে আবার সিল্কি এবং চকচকে করার জন্য বাড়িতে কিছু হেয়ার মাস্ক তৈরি করতে পারেন । আসুন শুষ্কতা দূর করার জন্য কিছু প্রাকৃতিক পণ্য সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক ।
কলা এবং মধুর মাস্ক: কলা পটাশিয়াম, প্রাকৃতিক তেল এবং ভিটামিন সমৃদ্ধ, যা চুলের স্থিতিস্থাপকতা উন্নত করে । মধু একটি প্রাকৃতিক হিউমেক্ট্যান্ট, বাতাস থেকে আর্দ্রতা শোষণ করে এবং চুলে আটকে রাখে ।
উপকরণ: একটি পাকা কলা, এক টেবিল চামচ মধু ।
পদ্ধতি: কলা ভালো করে চটকে নিন যাতে কোনও পিণ্ড না থাকে, তারপর মধু যোগ করুন । এই পেস্টটি গোড়া থেকে আগা পর্যন্ত লাগান । 20-30 মিনিট পর হালকা গরম জল এবং একটি হালকা শ্যাম্পু দিয়ে ধুয়ে ফেলুন ।
দই এবং অ্যালোভেরা মাস্ক: দইতে ল্যাকটিক অ্যাসিড থাকে, যা মাথার ত্বক পরিষ্কার করে, অন্যদিকে অ্যালোভেরা জেল চুলকে গভীরভাবে কন্ডিশন করে । এই মাস্কটি শুষ্কতার কারণে সৃষ্ট চুলকানিও কমায় ।
উপকরণ: হাফ কাপ ফ্রেস দই এবং 2 চা চামচ অ্যালোভেরা জেল ।
পদ্ধতি: দুটি উপাদান ভালোভাবে মিশিয়ে একটি মসৃণ পেস্ট তৈরি করুন । এটি আপনার চুলে লাগান এবং 30 মিনিটের জন্য রেখে দিন । অ্যালোভেরা আপনার চুলের pH স্তরের ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করবে, যা তাৎক্ষণিকভাবে নরম বোধ করবে ।
ডিম এবং অলিভ অয়েল মাস্ক: চুল মূলত প্রোটিন দিয়ে তৈরি। ডিম প্রোটিনের একটি দুর্দান্ত উৎস, এবং জলপাই তেল চুলের ফলিকল ভেদ করে ভেতর থেকে পুষ্টি জোগায় ।
উপকরণ: 1টি ডিম, 2 চা চামচ অলিভ অয়েল ।
পদ্ধতি: ডিম ফেটিয়ে তেল যোগ করুন । ভেজা চুলে লাগান । 20 মিনিট পর ঠান্ডা জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন । এই মাস্ক চুলের গঠন উন্নত করতে আশ্চর্যজনকভাবে কাজ করে ।
নারকেল তেল এবং ভিটামিন ই: নারকেল তেলের চুলের গোড়ায় প্রবেশ করার আশ্চর্য ক্ষমতা রয়েছে । ভিটামিন ই ক্যাপসুল চুলকে ক্ষতি থেকে রক্ষা করার জন্য অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট হিসেবে কাজ করে ।
উপকরণ: 3 চা চামচ নারকেল তেল, 2টি ভিটামিন ই ক্যাপসুল ।
পদ্ধতি: নারকেল তেল সামান্য গরম করে ভিটামিন ই ক্যাপসুল থেকে তেল যোগ করুন । এটি আপনার মাথার ত্বকে মাসাজ করুন । সারারাত রেখে দিন এবং সকালে ধুয়ে ফেলুন ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2763764/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)