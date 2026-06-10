চুলের সসম্যার সমাধান হবে এই খাবারগুলিতে, আজই তালিকায় রাখুন

চুলের সসম্যার সমাধান হবে এই খাবারগুলিতে, আজই তালিকায় রাখুন
আপনি যদি চুল পড়ার সমস্যায় ভুগে থাকেন এবং এর থেকে মুক্তি পেতে চান, তবে আপনার খাদ্যতালিকায় পুষ্টিসমৃদ্ধ খাবার অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন ।
Published : June 10, 2026 at 2:01 PM IST
চুল পড়া একটি সাধারণ সমস্যা; বর্তমানে প্রতি চারজনের মধ্যে দুজনই এই সমস্যায় ভুগছেন । চুল পড়ার পিছনে নানা কারণ থাকলেও, এর মধ্যে সবচেয়ে সাধারণ কারণগুলির মধ্যে রয়েছে চুলের যত্নে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রসাধনী ও তাপ-উৎপাদনকারী যন্ত্রের (হিটিং টুলস) অত্যধিক ব্যবহার এবং পুষ্টির অভাব । তবে আপনি কি জানেন, সঠিক ও পুষ্টিকর খাদ্যাভ্যাস চুল পড়া কমাতে সাহায্য করতে পারে ? এমন কিছু খাবারের কথা জানা প্রয়োজন, যা আপনাকে সহজেই চুল পড়ার সমস্যা কাটিয়ে উঠতে সহায়তা করবে ।
চুল পড়া কমাতে এই খাবারগুলি খান:
চর্বিযুক্ত মাছ: ফ্যাটি অ্যাসিড, ওমেগা-3 এবং ভিটামিন ডি-সমৃদ্ধ মাছ খাদ্যতালিকায় রাখার মাধ্যমে আপনি চুল পড়ার সমস্যা মোকাবিলা করতে পারেন । টুনা, ছোট সামুদ্রিক মাছ, স্যামন এবং ইলিশের মতো মাছ খাওয়া চুল পড়া রোধে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে ।
ডিম: ডিমে রয়েছে নানা ধরনের ভিটামিন, খনিজ উপাদান ও পুষ্টিগুণ । ডিমকে প্রোটিনের একটি চমৎকার উৎস হিসাবে বিবেচনা করা হয় ৷ যা চুল পড়া কমাতে সাহায্য করে । চুল পড়ার সমস্যা কমাতে চাইলে আপনার খাদ্যতালিকায় ডিম রাখতে পারেন ।
সবুজ শাকসবজি: সবুজ শাকসবজিতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ, আয়রন, বিটা-ক্যারোটিন, ফোলেট এবং ভিটামিন সি থাকে । এই পুষ্টি উপাদানগুলি চুলকে মজবুত ও স্বাস্থ্যকর করে তুলতে সাহায্য করে ।
ফল: ভিটামিন সি এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ ফল খেলে চুল পড়ার সমস্যা কমানো সম্ভব । খাদ্যতালিকায় বেরি, চেরি, কমলালেবু এবং আঙুরের মতো ফল অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন ।
বাদাম ও বীজজাতীয় খাবার: বাদাম ও বিভিন্ন বীজে জিঙ্ক, ওমেগা-3 ফ্যাটি অ্যাসিড, সেলেনিয়াম এবং ভিটামিন ই-এর মতো পুষ্টি উপাদান থাকে, যা চুলের গোড়া মজবুত করে এবং চুল পড়া কমায় । আপনি আখরোট, কাঠবাদাম, তিসি (flaxseeds) এবং চিয়া সিড আপনার খাদ্যতালিকায় রাখতে পারেন ৷
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)