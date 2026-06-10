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চুলের সসম্যার সমাধান হবে এই খাবারগুলিতে, আজই তালিকায় রাখুন

আপনি যদি চুল পড়ার সমস্যায় ভুগে থাকেন এবং এর থেকে মুক্তি পেতে চান, তবে আপনার খাদ্যতালিকায় পুষ্টিসমৃদ্ধ খাবার অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন ।

Lifestyle
চুলের সসম্যার সমাধান এই খাবারগুলি (Getty Image)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : June 10, 2026 at 2:01 PM IST

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চুল পড়া একটি সাধারণ সমস্যা; বর্তমানে প্রতি চারজনের মধ্যে দুজনই এই সমস্যায় ভুগছেন । চুল পড়ার পিছনে নানা কারণ থাকলেও, এর মধ্যে সবচেয়ে সাধারণ কারণগুলির মধ্যে রয়েছে চুলের যত্নে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রসাধনী ও তাপ-উৎপাদনকারী যন্ত্রের (হিটিং টুলস) অত্যধিক ব্যবহার এবং পুষ্টির অভাব । তবে আপনি কি জানেন, সঠিক ও পুষ্টিকর খাদ্যাভ্যাস চুল পড়া কমাতে সাহায্য করতে পারে ? এমন কিছু খাবারের কথা জানা প্রয়োজন, যা আপনাকে সহজেই চুল পড়ার সমস্যা কাটিয়ে উঠতে সহায়তা করবে ।

চুল পড়া কমাতে এই খাবারগুলি খান:

চর্বিযুক্ত মাছ: ফ্যাটি অ্যাসিড, ওমেগা-3 এবং ভিটামিন ডি-সমৃদ্ধ মাছ খাদ্যতালিকায় রাখার মাধ্যমে আপনি চুল পড়ার সমস্যা মোকাবিলা করতে পারেন । টুনা, ছোট সামুদ্রিক মাছ, স্যামন এবং ইলিশের মতো মাছ খাওয়া চুল পড়া রোধে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে ।

ডিম: ডিমে রয়েছে নানা ধরনের ভিটামিন, খনিজ উপাদান ও পুষ্টিগুণ । ডিমকে প্রোটিনের একটি চমৎকার উৎস হিসাবে বিবেচনা করা হয় ৷ যা চুল পড়া কমাতে সাহায্য করে । চুল পড়ার সমস্যা কমাতে চাইলে আপনার খাদ্যতালিকায় ডিম রাখতে পারেন ।

সবুজ শাকসবজি: সবুজ শাকসবজিতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ, আয়রন, বিটা-ক্যারোটিন, ফোলেট এবং ভিটামিন সি থাকে । এই পুষ্টি উপাদানগুলি চুলকে মজবুত ও স্বাস্থ্যকর করে তুলতে সাহায্য করে ।

ফল: ভিটামিন সি এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ ফল খেলে চুল পড়ার সমস্যা কমানো সম্ভব । খাদ্যতালিকায় বেরি, চেরি, কমলালেবু এবং আঙুরের মতো ফল অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন ।

বাদাম ও বীজজাতীয় খাবার: বাদাম ও বিভিন্ন বীজে জিঙ্ক, ওমেগা-3 ফ্যাটি অ্যাসিড, সেলেনিয়াম এবং ভিটামিন ই-এর মতো পুষ্টি উপাদান থাকে, যা চুলের গোড়া মজবুত করে এবং চুল পড়া কমায় । আপনি আখরোট, কাঠবাদাম, তিসি (flaxseeds) এবং চিয়া সিড আপনার খাদ্যতালিকায় রাখতে পারেন ৷

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

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চুলের সসম্যার সমাধান
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