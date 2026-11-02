জ্বলন্ত মশালের আলোয় 500 বছরের প্রাচীন ঐতিহ্য: গায়ে কাঁটা দেবে বাংলার 'বামা কালী' নৃত্য ! জানুন তাৎপর্য

জ্বলন্ত মশালের আলোয় 500 বছরের প্রাচীন ঐতিহ্য: গায়ে কাঁটা দেবে বাংলার 'বামা কালী' নৃত্য ! জানুন তাৎপর্য
Bama Kali: পশ্চিমবঙ্গের শান্তিপুরে বামা কালী নৃত্যের একটি বিশেষ ঐতিহ্য রয়েছে । এই নৃত্যটি মা বামা কালীর পুজোর সঙ্গে সম্পর্কিত ।
Published : November 2, 2026 at 11:03 AM IST
পশ্চিমবঙ্গে দীপাবলিতে কালীপুজো করার রীতি রয়েছে ৷ তবে শান্তিপুরে একটি অনন্য প্রথা দেখা যায় । দীপাবলির রাতে কালীপুজোর পর, শান্তিপুরে সারা রাত ধরে ‘বামা কালী’ নৃত্য পরিবেশিত হয় ।
নদীয়ার শান্তিপুরের আবেগ আর ঐতিহ্যের সমার্থক নাম বামা কালী মাতা পূজা । সম্প্রীতির বার্তা ছড়িয়ে দিতে 1969 সালে যে আরাধনার শুরু হয়েছিল, তা আজ বাংলার অন্যতম এক রোমাঞ্চকর লোক-সংস্কৃতিতে রূপ নিয়েছে । প্রতি বছর দীপাবলির পর প্রতিমা নিরঞ্জনের আগে কাঁধে চড়ে যখন মা কালীর সুবিশাল প্রতিমা নেচে ওঠে, তখন মনে হয় স্বয়ং দেবীই যেন মর্ত্যে নেমে এসেছেন ।
এই নৃত্য কেবল বিনোদনের মাধ্যম নয় । এটি অত্যন্ত স্বতন্ত্র ও তীব্র এক পরিবেশনা, যা ‘বামা কালী’ উপাসনা পদ্ধতির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত । হাজার হাজার মানুষ এটি দেখার জন্য সমবেত হন ৷
এমন এক দৃশ্যের অবতারণা হয়, যেন মনে হয় দেবী কালী স্বয়ং তাঁর উগ্র ও ভয়ংকর রূপে মর্ত্যে নেমে এসেছেন নৃত্য করার জন্য । বামা কালী নৃত্যের উৎস সম্পর্কে জানুন ৷
বামাকালী নৃত্যের ইতিহাস কী ?
প্রায় 500 বছর আগে শান্তিপুরে বামাকালী নৃত্যের উদ্ভব হয় । ‘বামা’ শব্দের অর্থ ‘বাম’, দেবী কালীকে এখানে ভগবান শিবের বুকের ওপর তাঁর বাম পা স্থাপন করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় । এই কারণে দেবীর এই রূপটি ‘বামাকালী’ নামে পরিচিত । দেবীর এই রূপটিকে অত্যন্ত উগ্র বলে মনে করা হয় ৷ তাই বামাকালী নৃত্যের মধ্যেও তীব্রতা ও উগ্রতার প্রকাশ দেখা যায় ।
'বামা কালী' নৃত্যের তাৎপর্য কী ?
দেবী কালীর প্রতিমা বিসর্জনের আগে 'বামা কালী' নাচ পরিবেশন করা হয় । প্রতিমাটিকে একটি মজবুত বাঁশের মাচায় বসানো হয়, যা কয়েকজন যুবক কাঁধে তুলে নেন । ঢোল ও ঢাকের তালে তালে তাঁরা মাচাটি বহন করে এগিয়ে চলেন এবং নাচতে থাকেন এই দৃশ্য দেখে মনে হয়, যেন স্বয়ং দেবী কালীই মর্ত্যে নেমে এসে নৃত্য করছেন ।
এই শোভাযাত্রাটি রাতে অনুষ্ঠিত হয় এবং এতে বৈদ্যুতিক আলোর পরিবর্তে মশাল ব্যবহার করা হয় । মশালের আলোয় দেবী কালীর এই 'নৃত্যরত' রূপ এতটাই চিত্তাকর্ষক যে, তা দেখলে শরীরে শিহরণ জাগবে ।
সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল
সাম্প্রতিক বছরগুলিতে 'বামা কালী' নাচ সোশাল মিডিয়ায় ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে ৷ যা মানুষের মধ্যে দারুণ কৌতূহল সৃষ্টি করেছে । এই নাচটি শান্তিপুরের মানুষের দেবী কালীর প্রতি গভীর বিশ্বাস ও ভক্তির এক অনন্য নিদর্শন । ভক্তরা সারা রাত জেগে এই 'বামা কালী' নাচে অংশগ্রহণ করেন ।