নিজামের শহরে শ্যামাবন্দনা ! 47তম বর্ষ উদযাপনে উত্তরায়ণ

নিজামের শহরে শ্যামাবন্দনা ! 47তম বর্ষ উদযাপনে উত্তরায়ণ
হায়দরাবাদের বাঙালি সম্প্রদায় উৎসবের আমেজে মাতল দীপাবলি বা কালীপুজো উপলক্ষে। ‘উত্তরায়ণ’-এর উদ্যোগে আয়োজিত এই 47তম কালীপুজো হয়ে উঠেছিল শহরের অন্যতম বর্ণময় ও প্রাণবন্ত উৎসব ।
Published : October 23, 2025 at 12:52 PM IST|
Updated : October 23, 2025 at 1:27 PM IST
অনামিকা ভট্টাচার্য্য
বাঙালি জাতি সুযোগের অপেক্ষা করে, আর সুযোগ পেলে কে আর ছাড়ে! “বারো মাসে তেরো পার্বণ” — এই প্রবাদ যেন জীবন্ত হয়ে ওঠে হায়দরাবাদের বাঙালিদের মধ্যে । নিজামের শহরে এবারও ধুমধাম করে পালিত হল কালীপুজো । হায়দরাবাদের বাঙালি সম্প্রদায় মেতে উঠলেন তাঁদের অন্যতম প্রতীক্ষিত উৎসবে — উত্তরায়ণ আয়োজিত 47তম বর্ষের কালীপুজোয় ।
প্রায় পাঁচ দশকের ঐতিহ্য বহন করে চলা এই পুজো আজ শহরের অন্যতম বৃহৎ ও প্রাণবন্ত বাঙালি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে । প্রতিবছর হাজার হাজার মানুষ এই উৎসবে অংশ নেন । বছর যত গড়াচ্ছে, মানুষের আনাগোনা ততই বাড়ছে। এবছরও তার ব্যতিক্রম হয়নি ।
অক্টোবরের 19 থেকে 22 তারিখ পর্যন্ত আমিরপেটের এমসিএইচ গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত হয় এই মহোৎসব । টানা চারদিন ধরে চলে পুজোর আচার-অনুষ্ঠান, সাংস্কৃতিক পরিবেশনা এবং আনন্দোৎসব । শেষদিনে ধুনুচি নাচ ও সিঁদুর খেলায় সম্পূর্ণ হয় উৎসবের রূপকথা । বাঙালির ঐতিহ্য, ভক্তি ও সংস্কৃতির মিলনক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল গোটা এলাকা ।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তেলেঙ্গানা সরকারের পর্যটন ও সংস্কৃতি মন্ত্রী জুপল্লি কৃষ্ণা রাও এবং পরিবহন দফতরের মুখ্য সচিব বিকাশ রাজ । আয়োজকদের মতে, তাঁদের উপস্থিতি হায়দরাবাদের বহুসাংস্কৃতিক ঐক্যের প্রতীক ।
ক্লাবের সভাপতি অনিরুদ্ধ সেনগুপ্ত বলেন, “আমাদের লোকসংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে । উত্তরায়ণ কেবল কালীপুজো নয়, এটি বহু মানুষের ভালোবাসা ও একাত্মতার প্রতিফলন ।”
ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, “প্রতিবছর উত্তরায়ণে মানুষের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাচ্ছে । এটি এখন দক্ষিণ ভারতের বাঙালি সংস্কৃতির অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু ।”
ক্লাবের এজিএস ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক রাহুল নন্দী বলেন, “উত্তরায়ণ এখন এক বৃহত্তর পরিবার। সারা বিশ্বের মানুষ আমাদের সঙ্গে যুক্ত থাকেন । বিশেষ করে হায়দরাবাদের বিভিন্ন ভাষা ও ধর্মের মানুষও এই উৎসবে অংশ নেন— এটাই আমাদের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি ।”
চার দিনের এই উৎসবে ছিল নানা আয়োজন— পুজো-আর্চা, মনোমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, শিশুদের শিল্প ও হস্তশিল্প প্রতিযোগিতা, কুইজ, আনন্দমেলা এবং মুখরোচক ফুড স্টল । এবছরের বিশেষ আকর্ষণ ছিলেন অতিথি শিল্পী অঙ্কিতা বসু ও আদ্রিজ ঘোষ, যাঁদের সুরেলা পরিবেশনা উৎসবকে এনে দেয় এক অন্য মাত্রা ।
প্রতি বছর উত্তরায়ণ সমাজে বিশেষ অবদান রাখা বিশিষ্ট বাঙালিদের সম্মানিত করে থাকে “বিশিষ্ট বাঙালি সম্মান”-এর মাধ্যমে। এবছরও সেই ধারা বজায় থাকে । পাশাপাশি ছিল “অদ্বিতীয় ও অদ্বিতীয়া” নামের এক অনবদ্য প্রতিযোগিতা, যেখানে অংশগ্রহণকারীরা নিজেদের প্রতিভা প্রদর্শনের সুযোগ পান ।
শেষদিনে ধুনুচি নাচ, সিঁদুর খেলা এবং ভক্তিমূলক সংগীতের মধ্য দিয়ে শেষ হয় উৎসবের পর্ব । নানান ব্যস্ততার পরও জীবনশৈলীর একটা অংশ করে নেন ৷ বাংলার বাইরে থেকেও এমন বাঙালি অনুষ্ঠানকে এত কাছ থেকে উপভোগ করা যেন হায়দরাবাদের প্রতিটি বাঙালির কাছে এক অন্যরকম প্রাপ্তি ।
উত্তরায়ণ আজ শুধু একটি ক্লাব নয়— এটি এক অনুভূতি, যেখানে মিলেমিশে আছে ভক্তি, সংস্কৃতি, ঐক্য এবং বাংলা মাটির গন্ধ ।