চুলে ব্যবহার করুন এই জিনিস, খুশকি থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে

সবাই চায় তাদের চুল লম্বা, ঘন এবং চকচকে হোক, কিন্তু দূষণ, ধুলোবালি, ভুল খাদ্যাভ্যাস এবং রাসায়নিক দ্রব্যের কারণে চুলের স্বাস্থ্য সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় ।

Hair care Tips
চুলের জন্য মুলতানি মাটি (Getty Image)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : November 4, 2025 at 5:12 PM IST

3 Min Read
চুল পড়া, চুলকানি এবং নিস্তেজতা প্রায়শই চুল পড়ার সঙ্গেই থাকে । যারফলে মানুষ বিভিন্ন হেয়ার সিরাম, শ্যাম্পু এবং বিভিন্ন ধরনের চিকিৎসার আশ্রয় নিয়ে থাকেন ৷ কিন্তু খুব কম মানুষই প্রকৃত ফলাফল পান । আসলে মাথার ত্বক পরিষ্কার এবং প্রাকৃতিকভাবে পুষ্ট হলেই চুলের গোড়া মজবুত হয় । এই কারণেই মানুষ আবার আয়ুর্বেদের দিকে ঝুঁকছে ৷ এই আয়ুর্বেদিক সম্পদের সবচেয়ে মূল্যবান উপাদানগুলির মধ্যে একটি হল মুলতানি মাটি ।

মুলতানি মাটি শতাব্দী ধরে ত্বকের সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে ব্যবহৃত হয়ে আসছে ৷ তবে খুব কম মানুষ জানেন এটি চুলের জন্য সমানভাবে উপকারী হতে পারে । এর খনিজ পদার্থ, যেমন- ম্যাগনেসিয়াম, ক্যালসিয়াম এবং সিলিকা, চুলের গোড়াকে শক্তিশালী করে । এটি কার্যকরভাবে মাথার ত্বক পরিষ্কার করে ৷ কয়েক মিনিটের মধ্যে তেল, ধুলো এবং ময়লা দূর করে । মাথার ত্বক পরিষ্কার থাকলে, চুলের বৃদ্ধি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বৃদ্ধি পায় ।

আয়ুর্বেদ অনুসারে, মুলতানি মাটি শরীরের পিত্ত এবং কাফের ভারসাম্যহীনতাও সংশোধন করে, চুল পড়া এবং খুশকির মতো সমস্যা কমায় ।

বৈজ্ঞানিকভাবে মুলতানি মাটি একটি প্রাকৃতিক ক্লিনজার । এটি মাথার ত্বক থেকে অতিরিক্ত তেল অপসারণ করে এবং ছিদ্রগুলিকে খোলা রাখে । এটি রক্ত ​​সঞ্চালন উন্নত করে, যার ফলে চুলের গোড়া আরও অক্সিজেন গ্রহণ করে । যখন মাথার ত্বক পরিষ্কার এবং সুস্থ থাকে, তখন চুল কেবল দ্রুত বৃদ্ধি পায় না বরং নরম এবং চকচকে দেখায় । এই কারণেই অনেক চুল বিশেষজ্ঞ এখন প্রাকৃতিক মাটি-ভিত্তিক মাস্ক ব্যবহার করার পরামর্শ দেন ।

মুলতানি মাটি দিয়ে আপনার চুলের যত্ন নেওয়ার অনেক সহজ উপায় রয়েছে । যদি আপনার চুল খুব শুষ্ক হয়, তাহলে দই এবং মধুর সঙ্গে মুলতানি মাটি মিশিয়ে লাগালে তা গভীরভাবে আর্দ্রতা পেতে সাহায্য করে । দই চুলকে নরম করে এবং মধু প্রাকৃতিক চকচকে যোগ করে ।

যদি আপনার খুশকি বা চুলকানি থাকে, তাহলে মেথি বীজের সঙ্গে মুলতানি মাটি মিশিয়ে ব্যবহার করা খুবই কার্যকর । মেথিতে প্রোটিন এবং নিকোটিনিক অ্যাসিড থাকে, যা মাথার ত্বকের সংক্রমণ দূর করতে এবং নতুন চুলের বৃদ্ধিতে সহায়তা করে ।

যাঁদের তৈলাক্ত চুল, তাঁদের জন্য মুলতানি মাটি এবং সাধারণ জল দিয়ে তৈরি মাস্ক একটি আশীর্বাদ । এটি মাথার ত্বকের অতিরিক্ত তেল শোষণ করে । তাছাড়া যদি আপনি মজবুত এবং ঘন চুল চান তাহলে মুলতানি মাটি মেহেন্দি পাতার সঙ্গে মিশিয়ে লাগালে উপকার পাবেন । মেহেন্দি চুলের গোড়ায় পুষ্টি যোগ করে এবং প্রাকৃতিক রঙ যোগ করে, যার ফলে চুল সুন্দর এবং সিল্কি দেখায় ।

তবে মুলতানি মাটি যেন বেশিক্ষণ চুলে না থাকে সেদিকে খেয়াল রাখা গুরুত্বপূর্ণ ৷ কারণ শুকানোর পর চুলে টান পড়তে পারে এবং বেশিক্ষণ রেখে দিলে শুষ্কতা তৈরি হতে পারে । এটি 20 থেকে 30 মিনিট ধরে রেখে হালকা গরম জল দিয়ে ধুয়ে ফেললে ভালো হয় । পরে চুলে হালকা তেল মাখলে আর্দ্রতা বজায় থাকে ।

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

MULTANI MITTI FOR HAIR GROWTH
HAIR CARE TIPS
মুলতানি মাটি
BENEFITS OF MULTANI MITTI

