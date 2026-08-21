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দামি হাইলাইটার আর ব্লাশের কথা ভুলেই যাবেন ! ত্বকের যত্নের রুটিনে বিট ব্যবহার করুন

ত্বকের যত্নের রুটিনে সঠিকভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হলে, সামগ্রিক স্বাস্থ্যের মতোই বিটরুট খাওয়া ত্বকের জন্যও সমানভাবে উপকারী।

Skin care routine
ত্বকের যত্নের রুটিনে বিট ব্যবহার করুন (Getty Image)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 21, 2026 at 12:31 PM IST

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সতেজ ও উজ্জ্বল ত্বকের স্বপ্ন সবাই দেখেন; কিন্তু দূষণ, অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস এবং রাসায়নিক-যুক্ত প্রসাধনী ব্যবহারের এই যুগে প্রাকৃতিকভাবে এমন ত্বক পাওয়া বেশ কঠিন হয়ে পড়েছে ।

ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়াতে স্কিনকেয়ার রুটিনে বেশ কিছু ঘরোয়া উপায় বা উপাদান অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে, যার মধ্যে বিটরুট অন্যতম । জেনে নেওয়া প্রয়োজন, কীভাবে বিটকে ত্বকের যত্নে কাজে লাগানো যায় ?

বিটের গুঁড়ো কীভাবে তৈরি করবেন ?

ত্বকের যত্নে বিট ব্যবহার করতে চাইলে প্রথমেই বিটে গুঁড়ো তৈরি করে নিতে হবে । এটি তৈরির পদ্ধতি নিচে দেওয়া হল:

1-2টি মাঝারি আকারের বিট নিন এবং সেগুলির খোসা ছাড়িয়ে ফেলুন । এরপর পাতলা চিপসের মতো টুকরো করে কেটে রোদে শুকাতে দিন ।

গুঁড়া করার সুবিধার্থে টুকরোগুলিকে অন্তত 2-3 দিন কড়া রোদে ভালোভাবে শুকাতে দিন ।

সম্পূর্ণরূপে শুকিয়ে গেলে ব্লেন্ডারে দিয়ে মিহি গুঁড়ো করে নিন ।

আপনার বিটরুটের গুঁড়া প্রস্তুত ৷ চাইলে এর সঙ্গে সামান্য মুলতানি মাটি বা চন্দন কাঠের গুঁড়াও মিশিয়ে নিতে পারেন ।

বিটের ফেস প্যাক

2 চা চামচ বিট পাউডার

1 চা চামচ মধু

2 টেবিল চামচ বেসন

2-3 চা চামচ গোলাপ জল

প্রস্তুত ও ব্যবহারের নিয়ম

একটি ছোট পাত্রে 2 চা চামচ বিটে রস, 1 চা চামচ মধু এবং 2 টেবিল চামচ বেসন ভালোভাবে মিশিয়ে নিন । মিশ্রণটিতে সামান্য গোলাপ জল যোগ করে একটি পেস্ট বা মিশ্রণ তৈরি করুন । এবার এই পেস্টটি মুখে লাগিয়ে পুরোপুরি শুকিয়ে যেতে দিন । এরপর ত্বক আলতোভাবে মাসাজ করতে করতে সাধারণ জল দিয়ে মুখ ধুয়ে ফেলুন ।

বিটের স্ক্রাব

1-2 চা চামচ বিট পাউডার

2 চা চামচ চালের গুঁড়ো

1 চা চামচ মধু

প্রস্তুত ও ব্যবহারের নিয়ম

1-2 চা চামচ বিটের পাউডারের সঙ্গে 2 চা চামচ চালের গুঁড়ো ও 1 চা চামচ মধু মিশিয়ে স্ক্রাবটি তৈরি করে নিন । এই ঘন মিশ্রণটি দিয়ে 2-3 মিনিট ধরে বৃত্তাকার গতিতে মুখে মাসাজ করুন । এরপর আরও 4-5 মিনিট রেখে মুখ ধুয়ে ফেলুন ।

বিটের ব্লাশ

2 চা চামচ বিট পাউডার

1 চা চামচ অ্যালোভেরা জেল

প্রস্তুত ও ব্যবহারের নিয়ম

2 চা চামচ বিট পাউডারের সঙ্গে 1 চা চামচ অ্যালোভেরা জেল মিশিয়ে ব্লাশটি তৈরি করুন । এই মিশ্রণটি আপনি একটি ছোট পাত্রে সংরক্ষণ করতে পারেন । মেকআপ করার সময় গালের উঁচু অংশে (অ্যাপল অফ দ্য চিকস) এই ব্লাশটি লাগান । আঙুল দিয়ে আলতো করে চাপড় দিয়ে এটি ভালোভাবে মিশিয়ে নিন ।

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12189121/

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

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