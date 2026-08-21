দামি হাইলাইটার আর ব্লাশের কথা ভুলেই যাবেন ! ত্বকের যত্নের রুটিনে বিট ব্যবহার করুন
ত্বকের যত্নের রুটিনে সঠিকভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হলে, সামগ্রিক স্বাস্থ্যের মতোই বিটরুট খাওয়া ত্বকের জন্যও সমানভাবে উপকারী।
Published : August 21, 2026 at 12:31 PM IST
সতেজ ও উজ্জ্বল ত্বকের স্বপ্ন সবাই দেখেন; কিন্তু দূষণ, অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস এবং রাসায়নিক-যুক্ত প্রসাধনী ব্যবহারের এই যুগে প্রাকৃতিকভাবে এমন ত্বক পাওয়া বেশ কঠিন হয়ে পড়েছে ।
ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়াতে স্কিনকেয়ার রুটিনে বেশ কিছু ঘরোয়া উপায় বা উপাদান অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে, যার মধ্যে বিটরুট অন্যতম । জেনে নেওয়া প্রয়োজন, কীভাবে বিটকে ত্বকের যত্নে কাজে লাগানো যায় ?
বিটের গুঁড়ো কীভাবে তৈরি করবেন ?
ত্বকের যত্নে বিট ব্যবহার করতে চাইলে প্রথমেই বিটে গুঁড়ো তৈরি করে নিতে হবে । এটি তৈরির পদ্ধতি নিচে দেওয়া হল:
1-2টি মাঝারি আকারের বিট নিন এবং সেগুলির খোসা ছাড়িয়ে ফেলুন । এরপর পাতলা চিপসের মতো টুকরো করে কেটে রোদে শুকাতে দিন ।
গুঁড়া করার সুবিধার্থে টুকরোগুলিকে অন্তত 2-3 দিন কড়া রোদে ভালোভাবে শুকাতে দিন ।
সম্পূর্ণরূপে শুকিয়ে গেলে ব্লেন্ডারে দিয়ে মিহি গুঁড়ো করে নিন ।
আপনার বিটরুটের গুঁড়া প্রস্তুত ৷ চাইলে এর সঙ্গে সামান্য মুলতানি মাটি বা চন্দন কাঠের গুঁড়াও মিশিয়ে নিতে পারেন ।
বিটের ফেস প্যাক
2 চা চামচ বিট পাউডার
1 চা চামচ মধু
2 টেবিল চামচ বেসন
2-3 চা চামচ গোলাপ জল
প্রস্তুত ও ব্যবহারের নিয়ম
একটি ছোট পাত্রে 2 চা চামচ বিটে রস, 1 চা চামচ মধু এবং 2 টেবিল চামচ বেসন ভালোভাবে মিশিয়ে নিন । মিশ্রণটিতে সামান্য গোলাপ জল যোগ করে একটি পেস্ট বা মিশ্রণ তৈরি করুন । এবার এই পেস্টটি মুখে লাগিয়ে পুরোপুরি শুকিয়ে যেতে দিন । এরপর ত্বক আলতোভাবে মাসাজ করতে করতে সাধারণ জল দিয়ে মুখ ধুয়ে ফেলুন ।
বিটের স্ক্রাব
1-2 চা চামচ বিট পাউডার
2 চা চামচ চালের গুঁড়ো
1 চা চামচ মধু
প্রস্তুত ও ব্যবহারের নিয়ম
1-2 চা চামচ বিটের পাউডারের সঙ্গে 2 চা চামচ চালের গুঁড়ো ও 1 চা চামচ মধু মিশিয়ে স্ক্রাবটি তৈরি করে নিন । এই ঘন মিশ্রণটি দিয়ে 2-3 মিনিট ধরে বৃত্তাকার গতিতে মুখে মাসাজ করুন । এরপর আরও 4-5 মিনিট রেখে মুখ ধুয়ে ফেলুন ।
বিটের ব্লাশ
2 চা চামচ বিট পাউডার
1 চা চামচ অ্যালোভেরা জেল
প্রস্তুত ও ব্যবহারের নিয়ম
2 চা চামচ বিট পাউডারের সঙ্গে 1 চা চামচ অ্যালোভেরা জেল মিশিয়ে ব্লাশটি তৈরি করুন । এই মিশ্রণটি আপনি একটি ছোট পাত্রে সংরক্ষণ করতে পারেন । মেকআপ করার সময় গালের উঁচু অংশে (অ্যাপল অফ দ্য চিকস) এই ব্লাশটি লাগান । আঙুল দিয়ে আলতো করে চাপড় দিয়ে এটি ভালোভাবে মিশিয়ে নিন ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12189121/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)