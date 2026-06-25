ছোট ফ্ল্যাটে কোন ধরনের দোলনা বসাবেন ? জানুন কোনটা সুন্দর মানাবে ?
বাড়িতে দোলনা রাখতে কে না ভালোবাসে ? তবে ছোট ফ্ল্যাট বা বাড়িতে দোলনা বসানোটা বেশ চ্যালেঞ্জিং হতে পারে ৷
Published : June 25, 2026 at 5:13 PM IST
দোলনা কেবল বসার একটি স্থান নয়, এটি বাড়ির এমন একটি কোণ যেখানে মানুষ প্রশান্তি ও বিশ্রামের কিছু মুহূর্ত কাটাতে ভালোবাসে । একসময় কেবল বড় আঙিনা বা বারান্দাওয়ালা বাড়িতেই দোলনার দেখা মিলত, কিন্তু এখন মানুষ আধুনিক ফ্ল্যাট ও ছোট আকারের বাড়িতেও এগুলির সংযোজন ঘটাচ্ছে । তবে জায়গার সীমাবদ্ধতার কারণে সঠিক দোলনা নির্বাচন করা অত্যন্ত জরুরি । কারণ, অতিরিক্ত বড় আকারের দোলনা ঘরকে অগোছালো করে তুলতে পারে, আবার অনুপযুক্ত নকশা বাড়ির নান্দনিক সৌন্দর্য ক্ষুণ্ণ করতে পারে ।
বাজারে ছোট অ্যাপার্টমেন্টের জন্য বিশেষভাবে তৈরি অনেক কম জায়গা নেওয়া ও আকর্ষণীয় ডিজাইনের দোলনা পাওয়া যায় । সঠিক দোলনাটি বেছে নিয়ে আপনি বসার ঘর, বারান্দা বা শোবার ঘরের কোনও একটি কোণকে আরামদায়ক ও নান্দনিক এক স্থানে পরিণত করতে পারেন । ছোট বাড়ির জন্য উপযোগী সেরা কয়েকটি দোলনার তালিকা নীচে দেওয়া হল ।
ঝুলন্ত চেয়ার দোলনা (Hanging Chair Swing):
ছোট অ্যাপার্টমেন্টের জন্য ঝুলন্ত চেয়ার বা 'হ্যাংগিং চেয়ার' একটি চমৎকার পছন্দ । এটি খুব কম জায়গা নেয় এবং দেখতেও বেশ আকর্ষণীয় । এটি বারান্দায়, বসার ঘরে কিংবা জানালার পাশে স্থাপন করা যেতে পারে ।
একজনের বসার উপযোগী দোলনা: জায়গা কম হলে একজনের বসার উপযোগী দোলনা একটি চমৎকার বিকল্প হতে পারে । এটি ঘরে খুব বেশি জায়গা দখল না করেই একজন ব্যক্তির বসার জন্য আরামদায়ক ব্যবস্থা করে দেয় ।
ভাঁজ করা যায় এমন দোলনা: ছোট আকারের বাড়ির জন্য ভাঁজ করা যায় এমন দোলনা অত্যন্ত উপযোগী । প্রয়োজনে এগুলো ব্যবহার করা যায় এবং ব্যবহারের পর ভাঁজ করে রাখা যায়, ফলে জায়গার সাশ্রয় হয় ।
স্ট্যান্ড-সহ দোলনা
আপনি যদি ছাদ ফুটো করতে না চান, তবে স্ট্যান্ড-সহ দোলনা বেছে নিতে পারেন । এগুলি সহজেই এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সরিয়ে নেওয়া যায় ।
বারান্দার জন্য বেতের দোলনা
বেতের তৈরি দোলনাগুলি ওজনে হালকা হয় এবং বারান্দায় দেখতে দারুণ লাগে । এগুলি ঘরের সাজসজ্জায় একাধারে আধুনিক ও প্রাকৃতিক আবহ নিয়ে আসে ।
দোলনা কেনার সময় যেসব বিষয় বিবেচনা করা প্রয়োজন
দোলনা কেনার আগে ঘরের মাপ ভালোভাবে দেখে নিন । এছাড়া মজবুত হুক, উন্নত মানের চেইন এবং দোলনাটির ওজন বহন করার ক্ষমতা যাচাই করাও জরুরি । পাশাপাশি এমন একটি ডিজাইন বেছে নিন যা আপনার ঘরের অন্দরসজ্জার সঙ্গে মানানসই হয় ।