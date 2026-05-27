স্নানের পর কোনও অবস্থাতেই এই কাজগুলি করবেন না, একটি সামান্য ভুলও মারাত্মক ক্ষতির কারণ হতে পারে
স্নানের পর শরীরকে তার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার জন্য কিছুটা সময় দেওয়া অত্যন্ত জরুরি । এই বিষয়গুলো মাথায় রাখা প্রয়োজন ৷
Published : May 27, 2026 at 2:57 PM IST
গ্রীষ্মের দাবদাহ এখন তুঙ্গে । এমনকি যারা সচরাচর ঘর থেকে বের হন না, তারাও এই তীব্র গরমে বেশ অস্বস্তিতে পড়ছেন । শরীর ঠান্ডা রাখতে মানুষ সারাদিন ধরে একাধিকবার স্নান করছেন । তবে জ্ঞাতসারে হোক বা অজ্ঞাতসারে স্নানের পর কেউ কেউ এমন কিছু ভুল করে বসেন ৷ যার মাশুল শেষমেশ তাদের বেশ চড়া মূল্য দিয়ে গুনতে হয় । বস্তুত বিশেষজ্ঞরা স্বীকার করেন যে স্নানের পর শরীরের তাপমাত্রা এবং রক্ত সঞ্চালনে সামান্য পরিবর্তন ঘটে ৷ তাই এই সময়ে নির্দিষ্ট কিছু সতর্কতার প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া অত্যন্ত জরুরি । জেনে নেওয়া প্রয়োজন, ঠিক কোন কোন বিষয়গুলি আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে ৷
এসি বা তীব্র গতির পাখার ঠিক সামনে বসবেন না: স্নান করার ঠিক পরেই শরীরের তাপমাত্রা স্বাভাবিক মাত্রার চেয়ে সামান্য নিচে নেমে যায় । ফলে, আপনি যদি স্নানের পরপরই কোনও তীব্র গতির পাখা বা শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রের (AC) ঠিক সামনে বসেন তবে আপনার সর্দি-কাশি, মাথাব্যথা কিংবা শরীর আড়ষ্ট হয়ে যাওয়ার মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে । বিশেষ করে গ্রীষ্মকালে মানুষ প্রায়শই এই ভুলটি করে থাকে । তাই পরামর্শ হল, প্রথমে আপনার শরীরের তাপমাত্রা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন ।
স্নানের পরপরই খাওয়া থেকে বিরত থাকুন: বিশেষজ্ঞরা স্নানের পরপরই ভারী খাবার গ্রহণ না করার পরামর্শ দেন । এর কারণ হল, স্নানের সময় শরীরের রক্ত সঞ্চালন ত্বকের দিকে অধিক সক্রিয় হয়ে ওঠে । ফলে, স্নানের পরপরই খাবার খেলে তা হজম প্রক্রিয়ায় ব্যাঘাত ঘটাতে পারে । তাই স্নান এবং খাওয়ার মাঝে অন্তত 20 থেকে 30 মিনিটের একটি বিরতি রাখার চেষ্টা করুন ।
ভেজা চুলে ঘুমাবেন না: অনেকেই রাতে স্নান করার পর চুল না শুকিয়েই ঘুমাতে যান । এই অভ্যাসটি মাথাব্যথা, চুল ভেঙে যাওয়া এবং মাথার ত্বকে সংক্রমণের কারণ হতে পারে । তাছাড়া, ভেজা চুলে দীর্ঘক্ষণ আর্দ্রতা আটকে থাকলে ছত্রাক সংক্রমণের ঝুঁকিও বেড়ে যায় ।
স্নানের পরপরই রোদে বের হবেন না: স্নানের ঠিক পরেই ত্বকের লোমকূপগুলি খোলা অবস্থায় থাকে । ফলে, এই সময়ে তীব্র রোদ বা গরম বাতাসের সংস্পর্শে এলে ত্বকে জ্বালাপোড়া বা ত্বক কালচে হয়ে যাওয়ার (ট্যানিং) সমস্যা দেখা দিতে পারে । যদি বাইরে যাওয়া একান্তই জরুরি হয়, তবে নিশ্চিত করুন যে আপনি শরীর পুরোপুরি মুছে শুকিয়ে নিয়েছেন এবং বাইরে যাওয়ার আগে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেছেন ।
স্নানের পরপরই শরীরচর্চাও বাঞ্ছনীয় নয়: স্নানের পর শরীর একটি শিথিল ও আরামদায়ক অবস্থায় চলে যায় । এর ঠিক পরেই কঠোর শরীরচর্চা বা জিমে যাওয়া শরীরের ওপর অপ্রয়োজনীয় চাপ সৃষ্টি করতে পারে । বিশেষ করে, গরম জলে স্নানের পরপরই শরীরচর্চা করলে দুর্বলতা বা মাথা ঘোরার মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে ।
ত্বক জোরে জোরে ঘষা থেকে বিরত থাকুন: স্নানের পর তোয়ালে দিয়ে শরীর খুব জোরে জোরে ঘষলে ত্বকের ক্ষতি হতে পারে । এর ফলে ত্বক শুষ্ক ও খসখসে হয়ে যেতে পারে । শরীর আলতোভাবে মুছে শুকিয়ে নেওয়াই অধিকতর শ্রেয় ।
স্নানের পর শরীরকে বিশ্রাম নিতে এবং স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার জন্য কিছুটা সময় দেওয়া অত্যন্ত জরুরি । এই ছোটখাটো বিষয়গুলি মনে রাখলে আপনি আপনার সামগ্রিক স্বাস্থ্য এবং ত্বকের অবস্থা আরও ভালো রাখতে পারবেন ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)