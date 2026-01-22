উত্তরাখণ্ডের পাহাড় থেকে দক্ষিণ উপকূল পর্যন্ত, দেবী সরস্বতীর এই প্রাচীন মন্দিরগুলি খুবই বিখ্যাত
বসন্ত পঞ্চমীর পবিত্র উৎসবের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে, বিদ্যা ও জ্ঞানের ঠাকুর দেবী সরস্বতীর পূজার উৎসাহ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে ।
বসন্ত পঞ্চমীর পবিত্র উৎসব বিদ্যা ও শিল্পের দেবী সরস্বতীর উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত । এইদিনে, সারা দেশের মানুষ তাদের বাড়িতে এবং মন্দিরে সরস্বতী পূজা করে থাকেন । কিন্তু আপনি কি জানেন যে ভারতে দেবী সরস্বতীর উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত কিছু প্রাচীন এবং মহৎ মন্দির রয়েছে, যেগুলি আপনি কেবল বসন্ত পঞ্চমীতেই নয়, বছরের যে কোনও সময় পরিদর্শন করতে পারেন ? জেনে নেওয়া প্রয়োজন, ভারতের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত দেবী সরস্বতীর উদ্দেশ্যে নিবেদিত পাঁচটি ঐতিহাসিক মন্দির সম্পর্কে কিছু বিশেষ তথ্য ।
সাবিত্রী দেবী মন্দির, পুষ্কর (রাজস্থান): রাজস্থানের পুষ্করে রত্নগিরি পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত সাবিত্রী দেবী মন্দিরটি দেশের অন্যতম প্রধান তীর্থস্থান । প্রায় 750 ফুট উচ্চতায় অবস্থিত এই মন্দিরটি ভগবান ব্রহ্মার স্ত্রী সাবিত্রী এবং গায়ত্রীর উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত ।
এই মন্দিরে পৌঁছনোর জন্য ভক্তদের প্রায় 970টি সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হয় । এখান থেকে পুষ্কর হ্রদের এক মনোমুগ্ধকর দৃশ্য দেখা যায় । এই মন্দিরের ভিতরে তিনটি মূর্তি বিরাজমান: মাঝখানে দেবী সাবিত্রী, ডানদিকে দেবী শারদা এবং বামদিকে দেবী সরস্বতী ।
সরস্বতী মন্দির, রাজস্থান (শারদা পীঠ): সাদা মার্বেল দিয়ে তৈরি এই অসাধারণ মন্দিরটি 1959 সালে নির্মিত হয়েছিল । এটি বিংশ শতাব্দীর স্থাপত্য এবং ইন্দো-আর্য নাগর শৈলীর একটি চমৎকার উদাহরণ । মাকরানা মার্বেল দিয়ে তৈরি, মন্দিরটি 70টি স্তম্ভের উপর স্থাপিত এবং প্রায় 25000 বর্গফুট এলাকা জুড়ে বিস্তৃত ।
মন্দিরের চূড়া 110 ফুট উঁচু, যার উপরে সোনার প্রলেপ দেওয়া তামার ফিনিয়াল রয়েছে । এর নকশা এমনভাবে তৈরি যে এটি বিড়লা ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্স (বিআইটিএস) এর ঘড়ির টাওয়ারের সঙ্গে সারিবদ্ধ ৷ যেখানে জ্ঞানের দেবী এবং শ্রী জি.ডি. বিড়লার মূর্তি একে অপরের মুখোমুখি ।
মাতা সরস্বতী মন্দির, উত্তরাখণ্ড: বদ্রীনাথ থেকে মাত্র 3 কিলোমিটার দূরে মানা গ্রামের কাছে অবস্থিত এই মন্দিরটি বেদ ও শাস্ত্রে বিশেষ তাৎপর্য বহন করে । এটি দেবী সরস্বতীর জন্মস্থান বলে বিশ্বাস করা হয় । এখানে সরস্বতী নদী একটি স্রোতরূপে দেখা যায়, যাকে 'কল্কল' স্রোত বলা হয় ।
কথিত আছে যে এই স্রোতটি একটি মুখের মতো, যা দেবীর ঐশ্বরিক উৎপত্তির প্রতীক । কিংবদন্তি অনুসারে, মহর্ষি বেদ ব্যাস এই স্থানেই মহাভারত রচনা করেছিলেন এবং পাণ্ডবরা স্বর্গে যাত্রার সময় এটি পরিদর্শন করেছিলেন । কাছাকাছি ভীমশিলা নামে একটি অনন্য শিলাস্তরও রয়েছে ।
বাসার শ্রী জ্ঞান সরস্বতী মন্দির: ভারতের তেলেঙ্গানা রাজ্যের নির্মল জেলার গোদাবরী নদীর তীরে বাসারে অবস্থিত এই মন্দির । এই মন্দির প্রধান দেবতা হল জ্ঞান ও বিদ্যার দেবী সরস্বতী । এটি ভারতীয় উপমহাদেশের দুটি বিখ্যাত সরস্বতী মন্দিরের একটি, অন্যটি হল সারদা পীঠ ।
হায়দরাবাদ থেকে প্রায় 210 কিমি দূরে, সড়ক ও রেলপথে সংযুক্ত । নিকটতম রেলওয়ে স্টেশন হল বাসর ।
কুঠানুর মহা সরস্বতী মন্দির, তামিলনাড়ু: তামিলনাড়ুর কুঠানুর মন্দির, যা পূর্বে অম্বলপুরী নামে পরিচিত ছিল ৷ দেবী সরস্বতীর উদ্দেশ্যে নিবেদিত একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান । লোককাহিনী অনুসারে, ভগবান ব্রহ্মা এবং সরস্বতীর মধ্যে বিবাদের ফলে তারা ভাই-বোন হিসেবে পৃথিবীতে পুনর্জন্ম লাভ করেন । ভগবান শিব পরবর্তীতে সরস্বতীকে গঙ্গা নদীর সঙ্গে একীভূত করেন, যা এখন এখানে আরাসলার নদী নামে প্রবাহিত হয় ।
রাজা রাজা চোল এই জমি কবি ওট্টাক্কুঠনকে দান করেছিলেন, যার নামানুসারে গ্রামটির নামকরণ করা হয়েছিল কুঠানুর । দেবী দুর্গা এখানে গ্রামের রক্ষক দেবী হিসেবে পূজিত হন ।
শ্রী শারদম্ব মন্দির, কর্ণাটক: কর্ণাটকের শৃঙ্গেরিতে অবস্থিত এই প্রাচীন মন্দিরটি 8ম শতাব্দীতে আদি শঙ্করাচার্য কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল । প্রাথমিকভাবে, এখানে চন্দন কাঠের তৈরি শারদাম্বা (সরস্বতী) এর একটি দণ্ডায়মান মূর্তি ছিল ।
পরবর্তীতে বিজয়নগরের শাসকরা এবং দ্বাদশ জগদ্গুরু শ্রী বিদ্যারণ্য কাঠের মূর্তির পরিবর্তে সোনার তৈরি একটি উপবিষ্ট মূর্তি স্থাপন করেন । এই মন্দিরটি দক্ষিণ ভারতে বিদ্যার দেবীর পূজার একটি প্রধান কেন্দ্র হিসাবে বিবেচিত হয় ।