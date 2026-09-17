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একটিমাত্র টবে তিনটি সবজি ফলান, টমেটো ও ধনেপাতার পাশাপাশি আর কোন সবজি লাগানো যেতে পারে

ছোট বারান্দায় জায়গার অভাব থাকলে একটি বড় টবে তিন ধরনের সবজি একসঙ্গে লাগানোর চেষ্টা করতে পারেন ।

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একই টবে লাগান অনেকগুলি সবজি (Getty Image)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 17, 2026 at 4:07 PM IST

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ছোট বারান্দায় গাছ লাগানোর প্রবল ইচ্ছা থাকলেও জায়গার সীমাবদ্ধতার কারণে প্রায়শই মাত্র এক-দুটি টব রাখার পরই আর কোনও জায়গা অবশিষ্ট থাকে না । তবে একটি টবেই যদি বিভিন্ন ধরনের সবজি ফলানোর উপায় জানা থাকে, তবে অতি সামান্য জায়গাও অত্যন্ত ফলপ্রসূ হয়ে উঠতে পারে । এর জন্য বিশাল কোনও ছাদ বা অনেকগুলি টবের প্রয়োজন নেই ৷ সঠিক গাছ নির্বাচন এবং টবের ভিতর সেগুলির বিন্যাস বা অবস্থানের যথাযথ পরিকল্পনা করে আপনি একইসঙ্গে তিন ধরনের সবজি ফলানোর চেষ্টা করতে পারেন ।

মূল বিষয়টি হল, এই পদ্ধতিতে গাছগুলিকে কেবল গাদাগাদি করে লাগানো হয় না, বরং শিকড়ের জন্য প্রয়োজনীয় জায়গা, বেড়ে ওঠার ধরণ এবং সূর্যের আলোর চাহিদার কথা বিবেচনা করে সেগুলিকে রোপণ করতে হয় ।

একটি টবে তিনটি সবজি কীভাবে রোপণ করবেন

একটি পাত্রে তিনটি সবজি ফলানোর জন্য প্রথমে এমন একটি টব বেছে নিন যা যথেষ্ট প্রশস্ত ও গভীর । টবটি খুব ছোট হলে গাছের শিকড় পর্যাপ্ত জায়গা পাবে না এবং মাটির পুষ্টি ও জল সংগ্রহের জন্য গাছগুলির মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা দেখা দিতে পারে । তাই এই পদ্ধতির জন্য বড় আকারের পাত্র লম্বা বা চওড়া বেশি উপযোগী । নিশ্চিত করুন যেন মাটি থেকে জল সহজে বেরিয়ে যেতে পারে ৷ সাধারণ বাগানের মাটির সঙ্গে ভালোভাবে পচা জৈব সার এবং অন্যান্য হালকা উপাদান মিশিয়ে নিতে পারেন । টবের নীচে অবশ্যই জল নিষ্কাশনের ছিদ্র থাকতে হবে । সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, একসঙ্গে ফলানোর জন্য এমন সবজি বেছে নেওয়া উচিত যাদের বেড়ে ওঠার ধরণ বা প্রকৃতি একই রকম নয় ।

মাঝখানে লম্বা গাছ এবং কিনারা বরাবর ছোট সবজি

বাগানের এই কৌশলটি সহজভাবে বুঝতে হলে আপনি টবের মাঝখানে বা পিছনের দিকে এমন কোনও সবজি লাগাতে পারেন যা উপরের দিকে বা খাড়াভাবে বেড়ে ওঠে, যেমন—টমেটো । কোনও অবলম্বন বা কাঠামোর সাহায্যে টমেটো গাছকে ওপরের দিকে বেড়ে ওঠার উপযোগী করে তোলা যায় । টবের কিনারা ঘেঁষে বা চারপাশের ফাঁকা জায়গায় কম উচ্চতার কিংবা দ্রুত ফলনশীল সবজি লাগানো যেতে পারে । উদাহরণস্বরূপ, একই পাত্রে টমেটোর পাশাপাশি মুলো ও ধনেপাতার মতো সবজি চাষ করা সম্ভব । মুলো মাটির নীচে বাড়ে এবং ধনেপাতা খুব বেশি জায়গা নেয় না । তবে গাছের জাত, টবের আকার, আবহাওয়া এবং সূর্যের আলোর প্রাপ্তির ওপর ভিত্তি করে ফলাফলে তারতম্য হতে পারে ।

গাছের মধ্যে সঠিক দূরত্ব বজায় রাখা জরুরি:

একটি টবে তিন ধরনের সবজি লাগানোর অর্থ এই নয় যে, একই জায়গায় খুব ঘন করে বীজ বপন করতে হবে ৷ এমনটা করলে গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হতে পারে । মাঝখানের গাছটির ওপরের দিকে বেড়ে ওঠার জন্য পর্যাপ্ত জায়গা রাখুন এবং ছোট গাছগুলিকে কিনারা বরাবর স্থাপন করুন । টমেটো লাগানোর ক্ষেত্রে আগে থেকেই কোনও খুঁটি বা ছোট অবলম্বন বসিয়ে নেওয়া ভালো ৷ এতে গাছটি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে পাশের সবজির প্রয়োজনীয় জায়গা দখল করে নেয় না । মুলো জাতীয় গাছের জন্য মাটির গভীরতা ও পর্যাপ্ত জায়গার প্রয়োজন হয়, অন্যদিকে ধনেপাতা টবের কিনারা ঘেঁষে থাকা ফাঁকা জায়গায় অনায়াসেই লাগানো যেতে পারে ।

সূর্যের আলো ও জল দেওয়ার বিষয়টিতে খেয়াল রাখুন:

একটি টবে যখন একাধিক গাছ থাকে, তখন জল দেওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা প্রয়োজন । মাটির উপরের স্তরটি শুকিয়ে গেলেই কেবল জল দিন এবং খেয়াল রাখুন যেন টবে জল জমে না থাকে ৷ অতিরিক্ত জল গাছের শিকড়ের ক্ষতি করতে পারে ।

টবটি বারান্দার এমন জায়গায় রাখুন যেখানে গাছগুলো পর্যাপ্ত সূর্যালোক পায় । যদি কোনও লম্বা গাছ ছোট গাছগুলির উপর সবসময় ছায়া ফেলে, তবে টবটি সরিয়ে অন্য জায়গায় রাখা অথবা কোনও অবলম্বনের সাহায্যে গাছটিকে সাজিয়ে নেওয়া কার্যকর হতে পারে ।

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