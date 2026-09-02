বিয়ের পাঁচ মাস পরেই আলাদা হয়ে যান বাদশা ও ঈশা, সম্পর্কের মধ্যে দূরত্ব তৈরি হলে কীভাবে সামলাবেন ?

বিয়ের পাঁচ মাস পরেই আলাদা হয়ে যান বাদশা ও ঈশা, সম্পর্কের মধ্যে দূরত্ব তৈরি হলে কীভাবে সামলাবেন ?
বিয়ের প্রায় পাঁচ মাস পর বাদশা ও ইশা রিখি তাঁদের বিচ্ছেদের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন । সম্পর্কের মধ্যে দূরত্ব তৈরি হলে কী করা যেতে পারে ?
Published : September 2, 2026 at 5:17 PM IST
বাইরে থেকে সম্পর্ককে যেমন মনে হয়, বাস্তবে তা সবসময় তেমনটা নাও হতে পারে । কিছুদিন আগে বিখ্যাত র্যাপার বাদশা এবং অভিনেত্রী ইশা রিখি তাঁদের বিচ্ছেদের কথা ঘোষণা করেন । এই দম্পতি 2026 সালের মার্চ মাসে অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন ৷ আর এখন, প্রায় পাঁচ মাস পর তাঁরা পারস্পরিক সম্মতিতে আলাদা হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন । নিজেদের বিবৃতিতে তাঁরা বিচ্ছেদের কারণ সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানাননি এবং সবাইকে এই বিষয়ে কোনও রকম জল্পনা-কল্পনা থেকে বিরত থাকার অনুরোধ জানিয়েছেন ।
একটি সম্পর্কের প্রকৃত বাস্তবতা কেবল সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরাই বোঝেন । তাই, কেবল বাহ্যিক বিষয় দেখে কোনও তারকার সম্পর্কের টানাপড়েনের কারণ বিচার করা ঠিক নয় । তবে এই ধরনের খবর স্বাভাবিকভাবেই একটি সাধারণ প্রশ্নের জন্ম দেয় ৷ দাম্পত্য জীবনে একসময় যে ভালোবাসা বা ঘনিষ্ঠতার অনুভূতি ছিল, তা যখন ম্লান হতে শুরু করে, তখন কী করা উচিত ?
1) খোলামেলাভাবে কথা বলুন: মনের কথা চেপে না রেখে শান্ত পরিবেশে সঙ্গীর সঙ্গে আলোচনা করুন । একে অপরকে দোষারোপ করার পরিবর্তে নিজের অনুভূতি প্রকাশ করুন এবং সম্পর্কের ক্ষেত্রে কীসের অভাব বোধ করছেন, তা জানান ।
2) একসঙ্গে কিছুটা সময় কাটান: অনেক সময় বড় কোনও উদ্যোগের চেয়ে ছোট ছোট কাজের মাধ্যমেই সম্পর্কের উন্নতি ঘটে । একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করা, হাঁটতে যাওয়া কিংবা ফোন ছাড়া কিছুক্ষণ আলাপচারিতা এসবই একে অপরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করতে পারে ৷
3) নিজের প্রয়োজনগুলো বুঝুন: কখনও কখনও সম্পর্কে ভালোবাসার অভাব বোধ হতে পারে, অথচ বাস্তবে হয়তো আপনার প্রয়োজন সময়, সম্মান কিংবা মনোযোগ । তাই প্রথমেই বোঝার চেষ্টা করুন ঠিক কী বিষয় আপনাকে পীড়া দিচ্ছে ।
4) প্রয়োজনে সাহায্য নিন: বারবার চেষ্টা করার পরেও যদি পরিস্থিতির উন্নতি না হয়, তবে কোনও বিশ্বস্ত ব্যক্তি বা সম্পর্ক বিষয়ক বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া যেতে পারে । সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার চেষ্টা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি উভয় সঙ্গীর অনুভূতি ও মর্যাদার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়াও সমান জরুরি ।
তবে মনে রাখবেন, সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করা গুরুত্বপূর্ণ হলেও যেকোনও মূল্যে একসঙ্গে থাকাই একমাত্র সঠিক সিদ্ধান্ত নয় । যদি পারস্পরিক সম্মান, বিশ্বাস এবং মানসিক প্রশান্তি ক্রমাগত নষ্ট হতে থাকে, তবে আলাদা হয়ে যাওয়াই হয়তো দু'জনের জন্য সঠিক সিদ্ধান্ত হতে পারে । কারণ, সম্পর্কের প্রকৃত শক্তি কেবল একসঙ্গে থাকার মধ্যে নয়, বরং পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ নিয়ে একসঙ্গে জীবনযাপনের মধ্যেই নিহিত । আর এমনকি যখন একসঙ্গে থাকা আর সম্ভব হয় না, তখনও একে অপরের মর্যাদার প্রতি সম্মান বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি ।
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