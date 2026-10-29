পার্লার ছাড়াই পারফেক্ট গ্লো ! করবা চৌথে বাড়িতে 30 মিনিটে করুন এই ফেসিয়াল

পার্লার ছাড়াই পারফেক্ট গ্লো ! করবা চৌথে বাড়িতে 30 মিনিটে করুন এই ফেসিয়াল
Five Step Facial At Home: করবা চৌথের আগে স্যালনে যাওয়ার সময় না থাকলে, জানুন কীভাবে মাত্র 30 মিনিটে বাড়িতেই 5-ধাপের ফেসিয়াল করা যায় ।
Published : October 29, 2026 at 4:03 PM IST
করবা চৌথ উৎসবটি প্রতিটি বিবাহিত নারীর কাছে অত্যন্ত বিশেষ । এইদিনে প্রতিটি মহিলাই চান তাঁর মুখ যেন চাঁদের মতোই উজ্জ্বল ও সুন্দর দেখায় । তবে ঘরের কাজ, অফিসের দায়িত্ব এবং উপবাসের প্রস্তুতির ভিড়ে বিউটি পার্লারে যাওয়ার সময় বের করা প্রায়শই কঠিন হয়ে পড়ে ।
আপনিও যদি পার্লারে যাওয়ার সময় না পান, তবে চিন্তার কিছু নেই ৷ মাত্র 30 মিনিটেই বাড়িতে বসে নিজের ফেশিয়াল নিজেই করে নিতে পারেন । জেনে নেওয়া যাক, কীভাবে বাড়িতেই ফেসিয়াল করতে পারেন ?
Step 1 - ক্লিনজিং:
ফেসিয়াল সবসময় ক্লিনজিং বা ত্বক পরিষ্কার করার মাধ্যমেই শুরু হয় । ত্বকের উজ্জ্বলতা ফুটিয়ে তোলার জন্য মুখ ভালোভাবে পরিষ্কার করা অত্যন্ত জরুরি । এরজন্য খুব দামি কোনও ক্লিনজারের প্রয়োজন নেই ৷ কাঁচা দুধ ব্যবহার করেই ত্বক থেকে ময়লা দূর করা সম্ভব । একটি পাত্রে দুই চামচ কাঁচা দুধ নিন, তাতে একটি কটন প্যাড ডুবিয়ে নিন এবং তা দিয়ে মুখ ও ঘাড় ভালোভাবে পরিষ্কার করুন । এরপর জল দিয়ে মুখ ধুয়ে ফেলুন ।
Step 2 - স্ক্রাবিং:
মুখের উপর জমে থাকা মৃত কোষ ত্বককে নিষ্প্রভ করে তুলতে পারে ৷ তাই স্ক্রাবিং করা জরুরি । এক চা চামচ চিনি, হাফ চা চামচ মধু এবং কয়েক ফোঁটা লেবুর রস মিশিয়ে নিন । এই মিশ্রণটি মুখে লাগিয়ে বৃত্তাকার গতিতে 2-3 মিনিট হালকা হাতে মাসাজ করুন । খেয়াল রাখবেন যেন খুব জোরে ঘষা না লাগে । এরপর হালকা গরম জল দিয়ে মুখ ধুয়ে ফেলুন ।
Step 3 - স্টিমিং:
স্ক্রাবিংয়ের পর মুখে ভাপ নেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । একটি পাত্রে জল ফুটিয়ে নিন, তারপর একটি তোয়ালে দিয়ে মাথা ঢেকে মুখের ওপর ভাপ নিন । এটি ত্বকের লোমকূপগুলি খুলে দেবে এবং ত্বকে একটি উজ্জ্বল ভাব নিয়ে আসবে ।
ধাপ 4 - মাসাজ
মুখের ক্লান্তি দূর করার জন্য এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ । অ্যালোভেরা জেল দিয়ে 7-10 মিনিট ধরে মুখ মাসাজ করুন । সবসময় উপরের দিকে (মুখ ও ঘাড় উভয় ক্ষেত্রেই) মাসাজ করবেন, যা বলিরেখা পড়া রোধ করতে সাহায্য করে । এরপর একটি ভেজা তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছে পরিষ্কার করে নিন ।
Step 5 - ফেস প্যাক
ফেসিয়ালের শেষ ধাপ হল ফেস প্যাক লাগানো । দুই টেবিল চামচ বেসন, এক চিমটি হলুদ, হাফ চা চামচ মধু এবং সামান্য গোলাপজল মিশিয়ে একটি মসৃণ পেস্ট তৈরি করুন । এটি মুখে লাগিয়ে 15 মিনিট অপেক্ষা করুন, তারপর হালকা হাতে মাসাজ করতে করতে ঠান্ডা জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন ।
কিছু জরুরি পরামর্শ
মুখ ধোয়ার পরপরই ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করুন, যাতে ত্বকের শুষ্কতা দূর হয় ।
ফেসিয়ালের পর অন্তত 6-8 ঘণ্টা মুখে কোনও ফেস ওয়াশ বা সাবান ব্যবহার করবেন না ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)