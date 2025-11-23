ETV Bharat / lifestyle

গনেশের এই মন্ত্র জপ করলেই সন্তান পড়তে বসবে, জানুন সহজ উপায়

জ্যোতিষশাস্ত্রে কিছু নিয়ম মেনে চলে বাচ্চাদের পড়ার প্রতি নাকি মনোযোগ বাড়ানো যায় ৷ অনেক শিশুই পড়াশোনায় মন বসাতে চায় না ৷ কী করবেন ?

সন্তান পড়ায় বসার সহজ উপায় (Getty Image)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : November 23, 2025 at 12:25 PM IST

ছেলে মেয়ের কিছুতেই পড়াশোনায় মন বসে না ? যতই পড়ানো হোক কিছুই মনে রাখতে পারে না ? এমন নানাv অভিযোগ বাবা-মায়েরা করেই থাকেন । কখনও কখনও সন্তানকে কাউন্সেলিং করানোর প্রয়োজন পড়ে । কেউ কেউ ছুটে যান জ্যোতিষীদের কাছেও । নানা মন্ত্রপুত তাবিজ-কবজ বা পাথর পরার পরামর্শ দেন তাঁরা । তারপরেও কাজ হয়নি, এমন উদাহরণও আছে ।

আপনার বাচ্চা কি পড়াশোনায় অমনোযোগী হয়ে পড়ছে ? একেবারেই পড়াশোনা করতে চায় না ? বাচ্চাদের পড়াশোনায় মন বসানো খুব একটা সহজ কাজ নয় ৷ কেউ কেউ নিজে থেকেই পড়তে বসে যায় আবার কেউ পড়াশোনায় মন দিতে চায় না ৷ যদি কোনও বাচ্চা পড়াশোনা করতে না-চায় স্বাভাবিকভাবেই তা মা-বাবার চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায় ৷ সেক্ষেত্রে বাবা-মা নানাভাবে চেষ্টা করেন ৷ এক্ষেত্রে বাস্তুশাস্ত্রে কয়েকটি নিয়ম মেনে চললেই বাচ্চাদের পড়াশোনায় মন বসাতে পারবেন ৷

Astrologer Rahul Dey
জ্যোতিষী রাহুল দে (ETV Bharat)

জ্যোতিষী রাহুল দে বলেন, "বলা হয়ে থাকে প্রাচীন প্রচলিত মত অনুসারে, শিশুমনের বিকাশের জন্য সবচেয়ে ভালো সময় ভোরবেলা । এই সময় কয়েকটি মন্ত্র জপ করলে শুভ শক্তির সঞ্চার ঘটে । শিশুর মন শান্ত হয় । আপনার শিশুর যদি পড়াশোনায় মন না বসে, তাহলে সকালে এই মন্ত্র জপ করান । এতে সন্তানের মন শান্ত হবে, বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠবে । একাগ্রতা বৃদ্ধি পাবে, শান্তি এবং সাফল্য আসবে ।"

জ্যোতিষী জানান, এই একটা মন্ত্র জপ করলে অনেক উপকার পাওয়া যাবে ৷ তাদের জন্যই কার্যকর যেসব বাচ্চা বাড়ির কারও কথা শুনতে চায় না ও পড়াশোনাতে মন দেয় না তারা এই মন্ত্র জপ করলে উপকার পাবে ৷ এরজন্য পড়তে বসার আগে 11 বার এই মন্ত্র উচ্চারণ করতে হবে ৷ মন্ত্রটি হল "ওঁ গাং গনপতাহে নমঃ" ৷

তিনি বলেন, "এই মন্ত্র উচ্চারনের সঙ্গে সঙ্গেই মন শান্ত হবে ও পড়াশোনাতেও মন বসবে ৷ গণেশের এক বিশেষ স্থান সব ভগবানের মধ্যে । ওনাকেই সবার আগে পুজো করা হয় । গণেশ সব বাচ্চারও খুব প্রিয় । গণেশের অনেক গুণ আছে যার শিক্ষা আমাদের সন্তানদের দৈনন্দিন জীবনে খুব কাজে লাগে । এটা বাবা মায়েরই দায়িত্ব সন্তানকে নিজেদের ঐতিহ্য ও গণেশকে পুজো করার তাৎপর্য্য বোঝানোর ।"

(বিঃ দ্রঃ- ধর্মীয় বিশ্বাস নিজস্ব । এই তথ্য জ্যোতিষীর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী নেওয়া হয়েছে ৷ এর জন্য ইটিভি ভারত কোনওভাবে দায়ী নয় ৷ আপনার কোনও জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞর পরামর্শ নিন)

