গনেশের এই মন্ত্র জপ করলেই সন্তান পড়তে বসবে, জানুন সহজ উপায়

গনেশের এই মন্ত্র জপ করলেই সন্তান পড়তে বসবে, জানুন সহজ উপায়
জ্যোতিষশাস্ত্রে কিছু নিয়ম মেনে চলে বাচ্চাদের পড়ার প্রতি নাকি মনোযোগ বাড়ানো যায় ৷ অনেক শিশুই পড়াশোনায় মন বসাতে চায় না ৷ কী করবেন ?
Published : November 23, 2025 at 12:25 PM IST
ছেলে মেয়ের কিছুতেই পড়াশোনায় মন বসে না ? যতই পড়ানো হোক কিছুই মনে রাখতে পারে না ? এমন নানাv অভিযোগ বাবা-মায়েরা করেই থাকেন । কখনও কখনও সন্তানকে কাউন্সেলিং করানোর প্রয়োজন পড়ে । কেউ কেউ ছুটে যান জ্যোতিষীদের কাছেও । নানা মন্ত্রপুত তাবিজ-কবজ বা পাথর পরার পরামর্শ দেন তাঁরা । তারপরেও কাজ হয়নি, এমন উদাহরণও আছে ।
আপনার বাচ্চা কি পড়াশোনায় অমনোযোগী হয়ে পড়ছে ? একেবারেই পড়াশোনা করতে চায় না ? বাচ্চাদের পড়াশোনায় মন বসানো খুব একটা সহজ কাজ নয় ৷ কেউ কেউ নিজে থেকেই পড়তে বসে যায় আবার কেউ পড়াশোনায় মন দিতে চায় না ৷ যদি কোনও বাচ্চা পড়াশোনা করতে না-চায় স্বাভাবিকভাবেই তা মা-বাবার চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায় ৷ সেক্ষেত্রে বাবা-মা নানাভাবে চেষ্টা করেন ৷ এক্ষেত্রে বাস্তুশাস্ত্রে কয়েকটি নিয়ম মেনে চললেই বাচ্চাদের পড়াশোনায় মন বসাতে পারবেন ৷
জ্যোতিষী রাহুল দে বলেন, "বলা হয়ে থাকে প্রাচীন প্রচলিত মত অনুসারে, শিশুমনের বিকাশের জন্য সবচেয়ে ভালো সময় ভোরবেলা । এই সময় কয়েকটি মন্ত্র জপ করলে শুভ শক্তির সঞ্চার ঘটে । শিশুর মন শান্ত হয় । আপনার শিশুর যদি পড়াশোনায় মন না বসে, তাহলে সকালে এই মন্ত্র জপ করান । এতে সন্তানের মন শান্ত হবে, বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠবে । একাগ্রতা বৃদ্ধি পাবে, শান্তি এবং সাফল্য আসবে ।"
জ্যোতিষী জানান, এই একটা মন্ত্র জপ করলে অনেক উপকার পাওয়া যাবে ৷ তাদের জন্যই কার্যকর যেসব বাচ্চা বাড়ির কারও কথা শুনতে চায় না ও পড়াশোনাতে মন দেয় না তারা এই মন্ত্র জপ করলে উপকার পাবে ৷ এরজন্য পড়তে বসার আগে 11 বার এই মন্ত্র উচ্চারণ করতে হবে ৷ মন্ত্রটি হল "ওঁ গাং গনপতাহে নমঃ" ৷
তিনি বলেন, "এই মন্ত্র উচ্চারনের সঙ্গে সঙ্গেই মন শান্ত হবে ও পড়াশোনাতেও মন বসবে ৷ গণেশের এক বিশেষ স্থান সব ভগবানের মধ্যে । ওনাকেই সবার আগে পুজো করা হয় । গণেশ সব বাচ্চারও খুব প্রিয় । গণেশের অনেক গুণ আছে যার শিক্ষা আমাদের সন্তানদের দৈনন্দিন জীবনে খুব কাজে লাগে । এটা বাবা মায়েরই দায়িত্ব সন্তানকে নিজেদের ঐতিহ্য ও গণেশকে পুজো করার তাৎপর্য্য বোঝানোর ।"
(বিঃ দ্রঃ- ধর্মীয় বিশ্বাস নিজস্ব । এই তথ্য জ্যোতিষীর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী নেওয়া হয়েছে ৷ এর জন্য ইটিভি ভারত কোনওভাবে দায়ী নয় ৷ আপনার কোনও জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞর পরামর্শ নিন)