ভেজা নাকি শুকনো চুল ? কখন হেয়ার জেল সবচেয়ে ভালো কাজ করে ?

ভেজা নাকি শুকনো চুল ? কখন হেয়ার জেল সবচেয়ে ভালো কাজ করে ?
চুল বিশেষজ্ঞ ও স্টাইলিস্টরাও একমত, হেয়ার জেলের কার্যকারিতা নির্ভর করে আপনি এটি কীভাবে এবং কখন ব্যবহার করছেন তার উপর ।
Published : June 13, 2026 at 2:07 PM IST
বাজারে নানা ধরনের বিকল্প থাকায় চুলের জেল এখন আজকের তরুণ-তরুণীদের স্টাইল ও সাজসজ্জার একটি অপরিহার্য অংশ হয়ে উঠেছে । তবে ভেজা চুলে জেল লাগানো উচিত নাকি শুকনো চুলে তা নিয়ে অনেকেই দ্বিধায় ভোগেন । কাঙ্ক্ষিত হেয়ারস্টাইলটি ঠিকঠাকভাবে ফুটিয়ে তুলতে যদি আপনি সমস্যার সম্মুখীন হন, তবে এর কারণ হতে পারে জেল লাগানোর ভুল পদ্ধতি । জেনে নেওয়া প্রয়োজন, হেয়ার জেল লাগানোর সঠিক নিয়মটি:
ভেজা চুলে জেল লাগালে কী হয় ?
চুল যদি সামান্য ভেজা বা তোয়ালে দিয়ে মোছা অবস্থায় থাকে, তবে জেলটি পুরো চুলে সহজে ছড়িয়ে পড়ে । এর ফলে চুল প্রাকৃতিকভাবে সেট হয়ে থাকে এবং হেয়ারস্টাইলটি দীর্ঘস্থায়ী হয় । বিশেষজ্ঞদের মতে, সামান্য ভেজা চুলে জেল লাগালে কম পরিমাণ পণ্যের প্রয়োজন হয় এবং চুল আঠালো বা তেলচিটচিটে দেখায় না ।
কখন শুকনো চুলে জেল ব্যবহার করা উচিত ?
আপনি যদি স্পাইকি হেয়ারস্টাইল বা টেক্সচার্ড লুক চান, কিংবা চুলের কোনও নির্দিষ্ট অংশ সেট করতে চান, তবে শুকনো চুলে জেল লাগানোটা ভালো বিকল্প হতে পারে । এটি চুলকে আরও ভালোভাবে ধরে রাখে এবং হেয়ারস্টাইলটিকে আরও সুনিপুণ ও আকর্ষণীয় করে তোলে ।
মনে রাখবেন, শুকনো চুলে অতিরিক্ত জেল ব্যবহার করলে তা শক্ত, আঠালো ও প্রাণহীন দেখাতে পারে । তাই ব্যবহারের পরিমাণের দিকে বিশেষ নজর দেওয়া জরুরি ।
হেয়ার জেল ব্যবহারের সঠিক নিয়ম
প্রথমে নিশ্চিত করুন যে আপনার চুল পরিষ্কার; কারণ অপরিষ্কার বা অতিরিক্ত তৈলাক্ত চুলে জেল লাগালে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পাওয়া যায় না । হাতের তালুতে সামান্য পরিমাণ জেল নিয়ে দুই হাতের মধ্যে ভালোভাবে ঘষে নিন এবং তা পুরো চুলে সমানভাবে লাগিয়ে নিন । চুলের প্রতিটি অংশে জেল পৌঁছনো নিশ্চিত করতে মাথার পিছনের দিক থেকে শুরু করে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া সবচেয়ে ভালো ।
এরপর আঙুল বা চিরুনি ব্যবহার করে আপনার পছন্দমতো চুলের স্টাইল করে নিন । প্রয়োজনে, শেষ ধাপে ফিনিশিং টাচ বা চূড়ান্ত রূপ দিতে আরও সামান্য পরিমাণ জেল ব্যবহার করতে পারেন ।
কি ভুল এড়াতে হবে ?
খুব বেশি জেল লাগালে চুলে সাদা আবরণ ও মাথার ত্বকে চুলকানি হতে পারে । রাতে ঘুমানোর আগে চুল ধোয়া ভালো, যাতে জেল মাথার ত্বকে বেশিক্ষণ না থাকে । এছাড়াও, প্রতিদিন অতিরিক্ত জেল ব্যবহার করলে চুল শুষ্ক হতে পারে ।
বিশেষজ্ঞরা আরও বিশ্বাস করেন, চুলের জেলের প্রভাব নির্ভর করে আপনি কীভাবে এবং কখন এটি প্রয়োগ করবেন তার উপর । হালকা ভেজা চুল স্বাভাবিক স্টাইলের জন্য সেরা বলে বিবেচিত হয় ৷ যখন মজবুত ধরে রাখার জন্য এবং বিশেষ চেহারার জন্য শুষ্ক চুলে জেল প্রয়োগ করা যেতে পারে । সঠিক পরিমাণ এবং সঠিক কৌশল অবলম্বন করে, আপনি আপনার চুলকে কোনও ক্ষতি ছাড়াই পেশাদার চেহারা দিতে পারেন ।