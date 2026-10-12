পুজোর আগে মুখে চটজলদি উজ্জ্বলতা আনতে চান ? ঘরোয়া প্যাক ব্যবহার করুন

পুজোর আগে মুখে চটজলদি উজ্জ্বলতা আনতে চান ? ঘরোয়া প্যাক ব্যবহার করুন
DURGA PUJA SKIN CARE: ঘরে থাকা উপকরণ দিয়ে তৈরি ‘উবটান’ ব্যবহার করেও মুখে উজ্জ্বল আভা ফুটিয়ে তুলতে পারেন ।
Published : October 12, 2026 at 9:24 AM IST
ত্বকে তাৎক্ষণিক উজ্জ্বলতা আনার জন্য বাজারে অনেক ধরনের ফেস প্যাক ও মাস্ক পাওয়া গেলেও, সেগুলি কেনার সময় নিজের ত্বকের ধরণ বিবেচনা করা অত্যন্ত জরুরি । তবে, মুখের উজ্জ্বলতা বাড়াতে ঘরোয়া পদ্ধতি ব্যবহার করাকেই সবচেয়ে নিরাপদ ও কার্যকর উপায় হিসাবে বিবেচনা করা হয় ।
জেনে নেওয়া প্রয়োজন, ঘরে বসেই সহজে এই ঐতিহ্যবাহী 'উবটান' (ভেষজ বডি বা ফেস প্যাক) তৈরি ও ব্যবহারের সঠিক পদ্ধতি ।
ঐতিহ্যবাহী উবটান: সাধারণ ঘরোয়া উপাদান দিয়ে তৈরি এই ঐতিহ্যবাহী উবটান মুখের ত্বকে প্রাকৃতিক উজ্জ্বলতা ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করে । এটি তৈরির জন্য যা যা প্রয়োজন:
উপকরণ
2 টেবিল চামচ বেসন
হাফ চা চামচ হলুদ গুঁড়ো
1 টেবিল চামচ চন্দন গুঁড়ো
1 চা চামচ কাঠবাদাম গুঁড়ো
1 চা চামচ মধু
2-3টি কেশর
1 টেবিল চামচ গোলাপ জল
কাঁচা দুধ (প্রয়োজনমতো)
প্রস্তুত প্রণালী
প্রথমে একটি পাত্রে 2 টেবিল চামচ বেসন, 1টেবিল চামচ চন্দন গুঁড়ো এবং 1 চা চামচ কাঠবাদাম গুঁড়ো একসঙ্গে মেশান ।
এরপর মিশ্রণটিতে আধা চা চামচ হলুদ গুঁড়ো ও 1 টেবিল চামচ গোলাপ জল যোগ করে ভালো করে মিশিয়ে নিন ।
সবশেষে 1 চা চামচ মধু, কেশর এবং পছন্দমতো ঘনত্বের মিশ্রণ পেতে প্রয়োজনীয় পরিমাণ কাঁচা দুধ যোগ করুন । সব উপকরণ ভালোভাবে মিশিয়ে একটি ঘন পেস্ট বা মিশ্রণ তৈরি করুন ।
দ্রষ্টব্য: আপনার ত্বক যদি খুব তৈলাক্ত হয়, তবে দুধের পরিবর্তে জল ব্যবহার করুন । দুধের ব্যবহারে ত্বক অতিরিক্ত তৈলাক্ত বা চিটচিটে মনে হতে পারে, যা ব্রণ হওয়ার ঝুঁকি বাড়িয়ে দিতে পারে ।
ত্বকে তাৎক্ষণিক উজ্জ্বলতা আনতে আপনার ঘরে তৈরি উবটান এখন ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত । এটি ত্বককে উজ্জ্বল দেখাতে সাহায্য় করে ৷ পুজোর আগে সপ্তাহে 2 থেকে 3 দিন ব্যবহার করুন মুখে ইন্সট্যান্ট গ্লো করবে ৷
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
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