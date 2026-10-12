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পুজোর আগে মুখে চটজলদি উজ্জ্বলতা আনতে চান ? ঘরোয়া প্যাক ব্যবহার করুন

DURGA PUJA SKIN CARE: ঘরে থাকা উপকরণ দিয়ে তৈরি ‘উবটান’ ব্যবহার করেও মুখে উজ্জ্বল আভা ফুটিয়ে তুলতে পারেন ।

Ubtan
পুজোর আগে ত্বকের জন্য উবটান (Getty Image)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : October 12, 2026 at 9:24 AM IST

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ত্বকে তাৎক্ষণিক উজ্জ্বলতা আনার জন্য বাজারে অনেক ধরনের ফেস প্যাক ও মাস্ক পাওয়া গেলেও, সেগুলি কেনার সময় নিজের ত্বকের ধরণ বিবেচনা করা অত্যন্ত জরুরি । তবে, মুখের উজ্জ্বলতা বাড়াতে ঘরোয়া পদ্ধতি ব্যবহার করাকেই সবচেয়ে নিরাপদ ও কার্যকর উপায় হিসাবে বিবেচনা করা হয় ।

জেনে নেওয়া প্রয়োজন, ঘরে বসেই সহজে এই ঐতিহ্যবাহী 'উবটান' (ভেষজ বডি বা ফেস প্যাক) তৈরি ও ব্যবহারের সঠিক পদ্ধতি ।

ঐতিহ্যবাহী উবটান: সাধারণ ঘরোয়া উপাদান দিয়ে তৈরি এই ঐতিহ্যবাহী উবটান মুখের ত্বকে প্রাকৃতিক উজ্জ্বলতা ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করে । এটি তৈরির জন্য যা যা প্রয়োজন:

উপকরণ

2 টেবিল চামচ বেসন

হাফ চা চামচ হলুদ গুঁড়ো

1 টেবিল চামচ চন্দন গুঁড়ো

1 চা চামচ কাঠবাদাম গুঁড়ো

1 চা চামচ মধু

2-3টি কেশর

1 টেবিল চামচ গোলাপ জল

কাঁচা দুধ (প্রয়োজনমতো)

প্রস্তুত প্রণালী

প্রথমে একটি পাত্রে 2 টেবিল চামচ বেসন, 1টেবিল চামচ চন্দন গুঁড়ো এবং 1 চা চামচ কাঠবাদাম গুঁড়ো একসঙ্গে মেশান ।

এরপর মিশ্রণটিতে আধা চা চামচ হলুদ গুঁড়ো ও 1 টেবিল চামচ গোলাপ জল যোগ করে ভালো করে মিশিয়ে নিন ।

সবশেষে 1 চা চামচ মধু, কেশর এবং পছন্দমতো ঘনত্বের মিশ্রণ পেতে প্রয়োজনীয় পরিমাণ কাঁচা দুধ যোগ করুন । সব উপকরণ ভালোভাবে মিশিয়ে একটি ঘন পেস্ট বা মিশ্রণ তৈরি করুন ।

দ্রষ্টব্য: আপনার ত্বক যদি খুব তৈলাক্ত হয়, তবে দুধের পরিবর্তে জল ব্যবহার করুন । দুধের ব্যবহারে ত্বক অতিরিক্ত তৈলাক্ত বা চিটচিটে মনে হতে পারে, যা ব্রণ হওয়ার ঝুঁকি বাড়িয়ে দিতে পারে ।

ত্বকে তাৎক্ষণিক উজ্জ্বলতা আনতে আপনার ঘরে তৈরি উবটান এখন ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত । এটি ত্বককে উজ্জ্বল দেখাতে সাহায্য় করে ৷ পুজোর আগে সপ্তাহে 2 থেকে 3 দিন ব্যবহার করুন মুখে ইন্সট্যান্ট গ্লো করবে ৷

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

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উবটান
ঘরোয়া উপায়ে ত্বকের যত্ন
DURGA PUJA SKIN CARE

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