সিঁদুর-লাল শাড়িতে অংশুলা, আধুনিক এই স্টাইলের নমুনা দেখুন একনজরে

সিঁদুর-লাল শাড়িতে অংশুলা, আধুনিক এই স্টাইলের নমুনা দেখুন একনজরে
অংশুলা কাপুর সিঁদুর-লাল রঙের একটি বেনারসি ব্রোকেড শাড়ি পরেছিলেন ৷ দেখুন তাঁর লুক ৷
Published : July 9, 2026 at 12:53 PM IST
বিয়ের পরবর্তী ককটেল পার্টির জন্য অংশুলা কাপুর একটি ঐতিহ্যবাহী বেনারসি শাড়িকে সম্পূর্ণ নতুন এক ধাঁচে সাজিয়েছিলেন । সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া ছবিগুলিতে তাঁকে সিঁদুর-লাল রঙের ক্লাসিক ব্রোকেড বেনারসি শাড়ি ‘অফ-শোল্ডার’ স্টাইলে পরতে দেখা গিয়েছে । এই আধুনিক ছোঁয়া তাঁর পুরো সাজসজ্জায় এক রাজকীয় ও গ্ল্যামারাস আবহ তৈরি করেছিল ।
তবে অংশুলার এই সাজ দেখে ফ্যাশন-প্রেমীদের মনে পড়ে গিয়েছে দুই বছর আগে করিনা কাপুরের পরা সেই বেনারসি শাড়ির লুকটির কথা । অবশ্য দু'জনেই এই ক্লাসিক শাড়িটিকে নিজেদের মতো করে অনন্য এক শৈলীতে সাজিয়ে তুলেছিলেন । একনজরে দেখে নিন অংশুলা কাপুরের বিয়ের রিসেপশনের সেই সাজসজ্জা ।
সিঁদুর-লাল বেনারসি শাড়ি এনে দেয় রাজকীয় আভিজাত্য
অংশুলা কাপুর ডিজাইনার অমিত আগরওয়ালের তৈরি একটি ক্লাসিক সিঁদুর-লাল রঙের বেনারসি ব্রোকেড শাড়ি পরেছিলেন । শাড়িটির সূক্ষ্ম সোনালি সুতোর কাজ ও ঐতিহ্যবাহী নকশা এটিকে এক রাজকীয় রূপ দিয়েছে । এর দীর্ঘ আঁচল এবং সুন্দর পাড় পুরো সাজসজ্জার আভিজাত্য ও রাজকীয় আবেদনকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে ।
আকর্ষণীয় অফ-শোল্ডার ড্রেপ
অংশুলা তাঁর শাড়িটি প্রথাগত পদ্ধতির পরিবর্তে ‘অফ-শোল্ডার’ স্টাইলে জড়িয়েছেন । শাড়ি পরার এই আধুনিক ভঙ্গিটি ক্লাসিক বেনারসি শাড়িকে এক নতুন ও ফ্যাশনেবল রূপ দিয়েছে । এই স্টাইলটি যেন ঐতিহ্যবাহী ও পশ্চিমা ফ্যাশনের এক চমৎকার সংমিশ্রণ ।
গয়না কনের সাজকে পূর্ণতা দিয়েছিল
সবুজ পাথরের কাজ করা একটি আকর্ষণীয় চোকার (গলার হার), মানানসই দুল এবং হালকা মেকআপের মাধ্যমে তিনি তাঁর সাজ পূর্ণ করেছিলেন । পরিপাটি খোঁপা ও স্নিগ্ধ মেকআপের কারণে পুরো মনোযোগ শাড়ি ও গয়নার ওপরই নিবদ্ধ ছিল । ছবিগুলিতে তাঁর কনে-সুলভ উজ্জ্বলতা স্পষ্ট ধরা পড়েছে ।
দুই বছর আগের করিনা কাপুরের সাজ
চলচ্চিত্র জগতে 25 বছর পূর্তি উদযাপনের জন্য দুই বছর আগে করিনা কাপুর একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলেন । সেই উপলক্ষ্যে তিনি কালো ও সোনালি রঙের বেনারসি ব্রোকেড শাড়ি ‘অফ-শোল্ডার’ স্টাইলে পরেছিলেন । করিনার এই শাড়িটিও অমিতের বিশেষভাবে ডিজাইন করা ছিল ।
করিনার ব্রোকেড শাড়িটি তৈরি করতে 200 ঘণ্টা সময় লেগেছিল ৷ উল্লেখ্য যে, এটি ছিল একটি ভিনটেজ বা ঐতিহ্যবাহী পুরোনো ধাঁচের পোশাক । আগে থেকেই কুঁচি দেওয়া (pre-draped) এই ভিনটেজ হেরিটেজ শাড়ি-গাউন লুকটির সঙ্গে অংশুলার সাজের বেশ মিল রয়েছে । তবে, উভয় পোশাকই নিজ নিজ জায়গায় সুন্দর ও অনন্য । তাই এটিকে হুবহু নকল বলাটা ঠিক হবে না ৷ বরং বলা যায়, দুজনেই একই ফ্যাশন ট্রেন্ডকে নিজেদের স্বতন্ত্র শৈলীতে ফুটিয়ে তুলেছেন ।