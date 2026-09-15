অনুপ্রেরণার চেয়ে শৃঙ্খলা বেশি গুরুত্বপূর্ণ, জীবন প্রশিক্ষক অঙ্কুর ওয়ারিকুর এই নিয়ম জীবন বদলে দিতে পারে
অঙ্কুর ওয়ারিকু বলেছেন আপনি যদি ছোটখাটো পরিবর্তন করেন এবং আপনার জীবনে একটি শক্তিশালী রুটিন ও শৃঙ্খলা অন্তর্ভুক্ত করেন ৷
Published : September 15, 2026 at 12:07 PM IST
অনেকে প্রায়ই কোনও নতুন কাজ শুরু করতে বা তাদের লক্ষ্য পূরণের জন্য কোনও না কোনও অনুপ্রেরণার জন্য অপেক্ষা করেন । বিখ্যাত উদ্যোক্তা, লেখক এবং বিষয়বস্তু নির্মাতা অঙ্কুর ওয়ারিকুর মতে, প্রেরণা একটি অস্থায়ী অনুভূতি যা আসে এবং যায় । তার মতে, প্রকৃত সফলতা প্রেরণা থেকে আসে না, বরং একটি শক্তিশালী 'শৃঙ্খলা' থেকে আসে । ওয়ারিকু অনুপ্রেরণার উপর নির্ভর না করে জীবনে শৃঙ্খলা তৈরি করার জন্য 4টি দুর্দান্ত নিয়মও শেয়ার করেছেন ।
শৃঙ্খলা তৈরির জন্য 4টি প্রধান নিয়ম
1) কখনই স্নুজ করবেন না: দিনের শুরুটা আপনার শৃঙ্খলার প্রথম পরীক্ষা। সকালে অ্যালার্ম বেজে উঠলে আপনি যখন 'স্নুজ' বোতাম টিপুন, আপনি আপনার সচেতন মনকে একটি বার্তা পাঠাচ্ছেন যে আপনার প্রথম প্রতিশ্রুতিটি আপনার কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল না । অঙ্কুর ওয়ারিকু বিশ্বাস করেন যে কোনও দেরি না করে সকালে নির্ধারিত সময়ে ঘুম থেকে ওঠার অভ্যাস দিনের জন্য একটি সুশৃঙ্খল দৃষ্টিভঙ্গি সেট করে ।
2) কখনও কাজ স্থগিত করবেন না: বিলম্ব হচ্ছে শৃঙ্খলার সবচেয়ে বড় শত্রু । যখনই কোনও গুরুত্বপূর্ণ কাজ আসে, আমি পরে করব বলার পরিবর্তে তা অবিলম্বে শেষ করার অভ্যাস করুন । একই সময়ে ছোট কাজগুলি পরিচালনা করা মনের উপর অতিরিক্ত চাপ প্রতিরোধ করে এবং আপনার কাজের দক্ষতা উন্নত করে ।
3) প্রেরণার উপর নির্ভরতা দূর করুন: ওয়ারিকুর মতে, অনুপ্রেরণা একটি আগুনের মতো যা দ্রুত নিভিয়ে ফেলা যায়, যেখানে শৃঙ্খলা এমন একটি ব্যবস্থা যা ধারাবাহিকভাবে চলে । আপনার দৈনন্দিন জীবনে একটি শক্তিশালী রুটিন তৈরি করুন। যখন আপনার একটি নির্দিষ্ট রুটিন থাকে, তখন কাজগুলি সম্পন্ন করার জন্য আপনার কোনও বাহ্যিক প্রেরণার প্রয়োজন হয় না; আপনি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সেই কাজটি করতে শুরু করেন ।
4) আপনি যদি কোন কাজ শুরু করতে অলস বোধ করেন তবে নিজেকে বলুন যে আপনি সেই কাজটি মাত্র 2 মিনিটের জন্য করবেন । যে কোন কাজ শুরু করা সবচেয়ে কঠিন কাজ । আপনি একবার সেই কাজটি 2 মিনিটের জন্য শুরু করলে, মনের অলসতা চলে যায় এবং আপনি এটি সম্পূর্ণ করতে শুরু করেন ।
অঙ্কুর ওয়ারিকুর এই 4টি নিয়ম জোর দেয় যে সাফল্য অর্জনের জন্য আপনাকে প্রতিদিন খুব বেশি অনুপ্রাণিত হওয়ার দরকার নেই । আপনি যদি আপনার দৈনন্দিন জীবনে এমন ছোট ছোট পরিবর্তন করে একটি শক্তিশালী রুটিন এবং শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করেন, তাহলে সবচেয়ে কঠিন লক্ষ্যগুলিও সহজেই অর্জন করা যায় ৷