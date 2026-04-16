শিশুদের হাসি ফেরাতে হাতিয়ার সৃজনশীলতা ! ATWS-এর মানবিক উদ্যোগে বিপুল সাড়া

আনন্দপুর তিথি ওয়েলফেয়ার সোসাইটি শিল্পকর্ম কর্মশালা ও প্রদর্শনী আয়োজন করেছিল হায়দরাবাদে ৷ স্নায়বিক ও ডিসোসিয়েটিভ ডিসঅর্ডার শিশুদের চিকিৎসার উদ্দেশ্যে ৷

Anandapur Tithi Welfare Society
শিল্পের ছোঁয়ায় মানবিক উদ্যোগ ATWS
Published : April 16, 2026 at 10:33 AM IST

Updated : April 16, 2026 at 11:49 AM IST

তহবিল সংগ্রহের উদ্দেশ্যে হায়দরাবাদে সম্প্রতি এক সৃজনশীল ও মানবিক উদ্যোগের সাক্ষী থাকল শহরবাসী । স্নায়বিক সমস্যায় (Dissociative Disorder) আক্রান্ত বহু শিশুর চিকিৎসা সহায়তার লক্ষ্যে আনন্দপুর তিথি ওয়েলফেয়ার সোসাইটি (ATWS) আয়োজন করেছিল এক বিশেষ শিল্পকর্ম কর্মশালা ও প্রদর্শনী ।

Dissociative Disorder, সহজভাবে বলতে গেলে, এই সমস্যায় আক্রান্ত মানুষ অনেক সময় নিজেকে নিজের জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন বলে অনুভব করেন । নিজের অস্তিত্ব, আবেগ কিংবা চারপাশের পরিবেশ তাঁর কাছে অচেনা বা অবাস্তব মনে হতে পারে । তাদের জন্যই এই উদ্যোগ ।

2020 সাল থেকে সক্রিয় এই সংস্থা । দীর্ঘদিন ধরেই সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের সহায়তা এবং ক্যানসারের মতো জটিল রোগের চিকিৎসায় আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করে আসছে । তহবিল সংগ্রহের পাশাপাশি সমাজে সচেতনতা গড়ে তুলতে তারা নিয়মিতভাবে চিত্রকর্ম কর্মশালা, প্রদর্শনী এবং শিক্ষামূলক নানা উদ্যোগ গ্রহণ করে ।

গত 12 এপ্রিল, রবিবার এই উদ্যোগের অংশ হিসাবে হায়দরাবাদে আয়োজিত হয় এক আর্ট ও কালচার অনুষ্ঠান । জনকল্যাণমূলক কার্যক্রমকে সমর্থন জানাতে এই তহবিল সংগ্রহ কর্মসূচিতে শিল্পপ্রদর্শনী এবং হাতে-কলমে শিক্ষণ কর্মশালার এক সুন্দর সমন্বয় দেখা যায় । স্থানীয় মানুষের মধ্যে সৃজনশীলতা বিকাশের পাশাপাশি দুস্থ রোগীদের চিকিৎসার জন্য অর্থ সংগ্রহই ছিল এই আয়োজনের মূল লক্ষ্য ।

এই অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল ‘ফেব্রিক প্রিন্টিং’ বা বস্ত্র মুদ্রণ শিল্পের কর্মশালা । প্রশিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে অংশগ্রহণকারীরা কাপড়ের তৈরি ছোট থলিতে নিজেদের কল্পনা ও সৃজনশীলতা ফুটিয়ে তোলেন । কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের উৎসাহ ও আন্তরিকতা ছিল চোখে পড়ার মতো ৷

সাধারণ মানুষের কাছ থেকেও এই উদ্যোগ ব্যাপক সাড়া পায় । প্রদর্শনীতে উল্লেখযোগ্য ভিড় লক্ষ্য করা যায় এবং 100-রও বেশি মানুষ এতে অংশগ্রহণ করেন । এর মধ্যে 45 জন সক্রিয়ভাবে কর্মশালায় অংশ নেন । অংশগ্রহণকারীদের সৃজনশীল অবদানকে স্বীকৃতি জানাতে প্রত্যেককে একটি করে শংসাপত্র প্রদান করা হয় ।

সংস্থার সেক্রেটারি শ্রেয়সী চক্রবর্তী এই প্রসঙ্গে বলেন, "এই আয়োজন এতটা সফল হবে, তা আমরা কল্পনাও করিনি । মানুষের এই বিপুল সাড়া আমাদের অনুপ্রাণিত করেছে । ভবিষ্যতে আরও বৃহত্তর পরিসরে কাজ করে আমরা আরও বেশি শিশুর পাশে দাঁড়াতে চাই । সমাজের মানুষ যত এগিয়ে আসবেন, আমাদের কাজের পরিধিও তত বাড়বে ।"

এই উদ্যোগের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে, যা সম্পূর্ণভাবে জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা হবে । বিশেষ করে দুস্থ রোগীদের চিকিৎসার খরচ বহনে এই অর্থ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে । বহু স্বেচ্ছাসেবক ও অংশগ্রহণকারীর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এই মানবিক উদ্যোগ এক ইতিবাচক সামাজিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে ।

