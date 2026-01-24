ETV Bharat / lifestyle

স্ত্রীর সামনে শুধু এই কাজ করুন, অমিতাভ বচ্চন স্ত্রীকে খুশি রাখার টিপস শেয়ার করেছেন

অমিতাভ বচ্চন এবং জয়া বচ্চন নিঃসন্দেহে বলিউডের সুন্দর দম্পতি, যাঁরা তাদের 53 বছরের দাম্পত্য জীবন সুন্দরভাবে পরিচালনা করেছেন ।

সম্পর্ক সুন্দর রাখার টিপস (Instagram)
বলিউড কিংবদন্তি অমিতাভ বচ্চন এবং তার স্ত্রী জয়ার সম্পর্ক অনেকের কাছেই সফল দাম্পত্য জীবনের উদাহরণ । 53 বছরের দাম্পত্য জীবনের পরেও, দু'জনেই একে অপরের প্রতি দুর্দান্ত সম্পর্ক এবং অপরিসীম শ্রদ্ধা ও স্নেহ বজায় রেখেছেন । অনেকেই বিগ বি-র কাছে তাঁর স্ত্রীকে খুশি রাখার টিপস চান, এই প্রশ্নের উত্তর তিনি সম্প্রতি কৌন বনেগা ক্রোড়পতির একটি পর্বে দিয়েছিলেন । একজন প্রতিযোগীর রসিক প্রশ্নের উত্তরে তিনি জীবন এবং বিবাহ সম্পর্কে একটি গভীর সত্য প্রকাশ করেছেন যা প্রতিটি স্বামী-স্ত্রীর বোঝা উচিত । আপনি নিজের জীবনে বচ্চনের শেয়ার করা সম্পর্কের টিপসগুলিও অনুসরণ করতে পারেন ।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্য: স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে হালকা এবং মিষ্টি-অস্বস্তিকর ঝগড়া হওয়া স্বাভাবিক । তবে, কখনও কখনও এই ঝগড়া ঘরের শান্তি বিঘ্নিত করতে পারে । যখন উভয় সঙ্গীই একমত হন, তখন পরিস্থিতি তাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে । এমন পরিস্থিতিতে, বিগ বি-র পরামর্শ মেনে চলাই ভালো হতে পারে ।

অমিতাভ বচ্চনের সম্পর্কের টিপস: 53 বছরের দাম্পত্য জীবন থেকে, বচ্চন ভাগ করে নিয়েছেন যে আপনি যদি একটি সফল, সুখী বিবাহ চান এবং আপনার স্ত্রীকে সুখী রাখতে চান, তাহলে একটু বোঝাপড়া দেখানো এবং আপনার অহংকার ত্যাগ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ।

পরাজয়ের মধ্যেও জয়লাভ: স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে প্রকৃত জয় বা পরাজয় বলে কিছু নেই । বরং, যখন আপনি দম্পতি হন, তখন আপনি একটি দল হিসেবে জীবনের চ্যালেঞ্জগুলির মুখোমুখি হন । অতএব, আপনি সর্বদা নিজের জয়ের কথা ভাবতে পারেন না । বিগ বি-এর পরামর্শ অনুসারে, আপনি যদি স্ত্রীকে খুশি রাখতে এবং বাড়িতে শান্তি বজায় রাখতে চান, তাহলে তাঁর সঙ্গে ক্রমাগত ঝগড়া এবং তর্ক করার পরিবর্তে, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি শান্তভাবে গ্রহণ করুন । যদি আপনি কখনও হেরে যাওয়ার ইচ্ছা করেন, তাহলে পরাজয় মেনে নিন । কখনও কখনও আপনার স্ত্রীকে জিততে দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ ৷ এটি বাড়িতে ভালোবাসা বজায় রাখে, একটি সুখী পরিবেশ তৈরি করে এবং জীবন সুষ্ঠুভাবে প্রবাহিত হয় । এটি বিবাহের আসল নীতি, যা প্রতিটি স্বামী গভীরভাবে বোঝে ।

বাস্তব জীবনে, আপনি প্রায়শই আপনার সঙ্গীর সঙ্গে তুচ্ছ বিষয় নিয়ে ঝগড়া করতে পারেন । এই বিষয়গুলি প্রায়শই সম্পর্কের বন্ধনকে দুর্বল করে দেয় । অতএব, প্রতিটি সঙ্গীর জন্য তাঁদের অহংকারকে স্ফীত করা এড়ানো এবং প্রেমময় কথা বলে একটি ইতিবাচক পরিবেশ বজায় রাখা গুরুত্বপূর্ণ । অমিতাভ এবং জয়া বচ্চনের সম্পর্ক থেকে আপনাকে আরও শিখতে হবে যে বিবাহ আমাদের শেখায় যে প্রেম কেবল বড় মুহূর্ত নয়, বরং ছোট ছোট দৈনন্দিন বোঝাপড়া এবং একসঙ্গে থাকার বিষয় ।

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

