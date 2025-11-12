ETV Bharat / lifestyle

ত্বকে উজ্জ্বলতা আনতে ব্যবহার করুন রান্নাঘরের এই জিনিস, পরিবর্তন নিজেই বুঝবেন

দারুচিনি কেবল একটি মশলা নয় এর কার্যকরী উপাদান শুধুমাত্র খাবারের স্বাদ বাড়ায় না এটি ত্বকের জন্যও বিশেষভাবে উপকারী ৷

ত্বকের জন্য উপকারী (Getty Image)
ভারতীয় রান্নাঘরে এমন অনেক মশলা পাওয়া যায়, যা রূপচর্চা প্রাচীনকাল থেকে ব্যবহৃত হয়ে আসছে । আয়ুর্বেদেও এই সব মশলার ব্যবহার উল্লেখ রয়েছে । এইসব মশলার মধ্যে যদিও হলুদ প্রথম সারিতে রয়েছে, তবুও কিছু মশলা রয়েছে যা একইভাবে ত্বকের জন্যও বিশেষভাবে কার্যকরী । এমনই একটি মশলা হল দারুচিনি । খাবারে যেমন দারুচিনি স্বাদ বাড়াতে সাহায্য করে, তেমনই ত্বকের হাজারো একটা সমস্যার সমাধান করে ।

দারুচিনি যা আমরা সাধারণত খাবারের স্বাদ বাড়াতে ব্যবহার করি ৷ আমাদের ত্বকের জন্য জাদুর কাঠির চেয়ে কম নয় । এর অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট এবং প্রদাহ-বিরোধী বৈশিষ্ট্য আপনার ত্বককে ভেতর থেকে সুস্থ করে তুলতে পারে এবং আপনাকে একটি প্রাকৃতিক, পার্লারের মতো উজ্জ্বলতা দিতে পারে। আসুন জেনে নেওয়া যাক কীভাবে এই অলৌকিক মশলাটিকে আপনার সৌন্দর্য রুটিনে অন্তর্ভুক্ত করবেন ।

ব্রণের জন্য মধু এবং দারুচিনির মাস্ক: ব্রণের সমস্যায় এই মাস্কটি আপনার জন্য উপযুক্ত । দারুচিনির অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল বৈশিষ্ট্য ব্রণ সৃষ্টিকারী জীবাণু ধ্বংস করে ।

কীভাবে তৈরি করবেন ? 1 চা চামচ মধুর সঙ্গে হাফ চা চামচ দারুচিনি গুঁড়ো মিশিয়ে নিন ।

কীভাবে প্রয়োগ করবেন ? এই পেস্টটি ব্রণে লাগান এবং রাতারাতি রেখে দিন ।

এটি কেবল ব্রণ শুকিয়েই দেয় না বরং দাগও হালকা করে ।

উজ্জ্বল ত্বকের জন্য ওটমিল এবং দারুচিনির ফেসপ্যাক

এই প্যাকটি আপনার ত্বককে ভিতর থেকে পরিষ্কার করে এবং মৃত ত্বকের কোষ দূর করে, তাৎক্ষণিকভাবে এটি রেখে দেয় ।

কীভাবে তৈরি করবেন ? 2 চা চামচ ওটস, হাফ চা চামচ দারুচিনি গুঁড়ো এবং সামান্য দুধ মিশিয়ে ঘন পেস্ট তৈরি করুন ।

কীভাবে প্রয়োগ করবেন ? এটি আপনার মুখে 15 মিনিটের জন্য লাগান এবং তারপর ঠান্ডা জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন ।

এটি একটি চমৎকার এক্সফোলিয়েটার, যা আপনার ত্বককে নরম এবং উজ্জ্বল করে তোলে ।

দারুচিনি এবং পেট্রোলিয়াম জেলি ঠোঁটের পূর্ণতা বৃদ্ধি করে: ইনজেকশন ছাড়াই ঠোঁটের পূর্ণতা বৃদ্ধি করতে চান ? দারুচিনি আপনার ঠোঁটে রক্ত ​​সঞ্চালন বৃদ্ধি করে, যা ঠোঁটকে প্রাকৃতিকভাবে মোটা করে তোলে ।

কীভাবে তৈরি করবেন ? এক চিমটি দারুচিনি গুঁড়ো সামান্য পেট্রোলিয়াম জেলির সঙ্গে মিশিয়ে নিন ।

কীভাবে লাগাবেন ? ঠোঁটের উপর আলতো করে ঘষুন (স্ক্রাব করুন) । এটি শুষ্কতা দূর করে এবং ঠোঁটকে গোলাপি আভা দেয় ।

কালো দাগের জন্য লেবু এবং দারুচিনির সমাধান: লেবু এবং দারুচিনির ভিটামিন সি একসঙ্গে কালো দাগ এবং রঙ্গকতা হালকা করতে সাহায্য করে ।

কীভাবে তৈরি করবেন ? 1 চা চামচ লেবুর রস এবং হাফ চা চামচেরও কম দারুচিনি গুঁড়ো মিশিয়ে নিন ।

কীভাবে ব্যবহার করবেন ? এই দ্রবণটি কেবল কালো দাগের উপর তুলোর বল দিয়ে লাগান এবং 5 মিনিট পর ধুয়ে ফেলুন ।

লেবু ব্যবহারের পর রোদে বের হওয়া উচিত নয় ৷

রক্ত সঞ্চালন বাড়াতে দারুচিনি তেল: দারুচিনি তেল দিয়ে মাসাজ করলে রক্ত ​​সঞ্চালন বৃদ্ধি পায়, যার ফলে আপনার ত্বক স্বাভাবিকভাবেই সুস্থ এবং গোলাপি দেখায় ।

কীভাবে তৈরি করবেন ? 2-3 ফোঁটা দারুচিনি তেল সামান্য নারকেল তেলের সঙ্গে মিশিয়ে নিন ।

ব্যবহারের পদ্ধতি: এই মিশ্রণটি দিয়ে আপনার মুখে আলতো করে মাসাজ করুন ।

এটি আপনার ত্বককে টানটান করে এবং প্রাকৃতিকভাবে স্বাস্থ্যকর উজ্জ্বলতা দেয় ।

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5518441/

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

