রাষ্ট্রপতি ভবনে 'হিমালয়ান প্ল্যাটার'! সুইস প্রেসিডেন্টের পাতে জম্মু-কাশ্মীর ও লাদাখের স্বাদ

রাষ্ট্রপতি ভবনে 'হিমালয়ান প্ল্যাটার'! সুইস প্রেসিডেন্টের পাতে জম্মু-কাশ্মীর ও লাদাখের স্বাদ
Kashmiri banquet for Swiss president: সুইজারল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট গাই পারমেলিনের সম্মানে রাষ্ট্রপতি ভবনে আয়োজিত ভোজসভায় জম্মু-কাশ্মীর ও লাদাখের ঐতিহ্যবাহী স্বাদের বিশেষ উপস্থিতি ছিল ।
Published : October 7, 2026 at 11:07 AM IST
রাষ্ট্রপতি ভবনে সোমবারের সন্ধ্যাটি কেবল সরকারি বৈঠক ও আনুষ্ঠানিক আলোচনার গণ্ডি ছাড়িয়ে গিয়েছিল । সুইস প্রেসিডেন্ট গাই পারমেলিন এবং তাঁর স্ত্রী ক্যারোলিন পারমেলিনের সম্মানে আয়োজিত ভোজসভায় ভারতের হিমালয় অঞ্চলের সমৃদ্ধ রন্ধনশৈলীও তুলে ধরা হয় । রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর আয়োজিত এই বিশেষ নৈশভোজের মেনুতে জম্মু-কাশ্মীর ও লাদাখের বাছাই করা সব সুস্বাদু খাবার পরিবেশন করা হয়েছিল ।
এই আয়োজনের একটি উল্লেখযোগ্য দিক ছিল, খাবারের টেবিলে কেবল জনপ্রিয় নামগুলিই নয়, বরং সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের স্থানীয় কৃষিপণ্য এবং ঐতিহ্যবাহী রন্ধনশৈলীও স্থান পেয়েছিল । লাদাখের বার্লি, সি-বাকথর্ন, এপ্রিকট ও ইয়াকের দুধের পনির থেকে শুরু করে কাশ্মীরের জাফরান, ‘গুচ্ছি’ (একধরনের মাশরুম) ও পদ্মের ডাঁটা প্রতিটি উপকরণই তার সঙ্গে বহন করছিল এক অনন্য ভৌগলিক আখ্যান । সংক্ষেপে বলতে গেলে, এই নৈশভোজটি স্বাদের পাশাপাশি হিমালয়ের মাটির নিজস্ব সত্তাকেও যেন তুলে ধরেছিল ।
হিমালয়ের স্বাদে অতিথিদের অভ্যর্থনা
রাষ্ট্রপতি ভবনের এই ভোজসভাটি আন্তর্জাতিক অতিথিদের সামনে ভারতীয় রন্ধনশৈলীর বৈচিত্র্য তুলে ধরার এক চমৎকার মাধ্যম হয়ে উঠেছিল । জম্মু-কাশ্মীর ও লাদাখের স্থানীয় রন্ধন-ঐতিহ্যের কথা মাথায় রেখেই এই ভোজের মেনু সাজানো হয়েছিল । লাদাখের উচ্চ পার্বত্য অঞ্চল থেকে সংগ্রহ করা উপকরণের মধ্যে ছিল সি-বাকথর্ন (Sea Buckthorn), এপ্রিকট, বুনো নেটল (Wild Nettle), বার্লি এবং ইয়াকের দুধ থেকে তৈরি পনির । অন্যদিকে, কাশ্মীরি রন্ধনশৈলীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য জাফরান, মোরেল মাশরুম এবং পদ্মের ডাঁটা খাবারগুলিতে এনে দিয়েছিল এক অনন্য রঙ ও সুবাস ।
চাট থেকে কাবাব: ভোজনপর্বের সূচনা
অতিথিরা জম্মুর জনপ্রিয় স্ট্রিট ফুড 'কিম্ব চাট'-এর স্বাদও উপভোগ করেন । সেদ্ধ কচুর ডাঁটা, মিষ্টি আলু ও চালের গুঁড়ো দিয়ে তৈরি মুচমুচে টুকরোর সঙ্গে মিষ্টি দই, তেঁতুলের চাটনি এবং কামরাঙার সংমিশ্রণই এই খাবারটিকে বিশেষ করে তোলে । এরপর পরিবেশন করা হয় ‘নাদুর কাবাব’। পদ্মের ডাঁটা ও কাশ্মীরি মশলা দিয়ে তৈরি এই কাবাবের সঙ্গে ছিল আখরোটের চাটনি ।
লাদাখি স্যুপ এবং বিশেষ স্যালাড:
মেনুতে ছিল ‘জা থুক’ (Ja Thuk)। বুনো নেটল (এক ধরণের ভোজ্য পাতা), মটরশুঁটি এবং স্থানীয় স্বাদের সংমিশ্রণে তৈরি এই স্যুপটি লাদাখের ঐতিহ্যবাহী রন্ধনশৈলীর এক অনন্য নিদর্শন । ভাজা মিলেট বা বাজরা দিয়ে সাজানো এই স্যুপটি বিভিন্ন ধরণের রুটির সঙ্গে পরিবেশন করা হয়েছিল । ‘লাবো-না সোনমা’ (Labo-na Tsonma) স্যালাডটিতে লাদাখি ‘লাবো’ (এক ধরণের মুলো) ও ‘ছুরপি’ (পনির)-র সঙ্গে জম্মুর ‘কালারি’ পনির, শুকনো আপেল, আখরোট এবং বুনো ‘ক্যাপারস’-এর মেলবন্ধন ঘটানো হয়েছিল । সি-বাকথর্ন (Sea Buckthorn) ও মধুর ড্রেসিং এতে এক বিশেষ স্বাদ যোগ করেছিল ।
প্রধান পদে জম্মু ও কাশ্মীরের স্বাদের উপস্থাপন:
প্রধান পদগুলোর মধ্যে ‘হাক’ (Haak) এবং ‘আলুর দম’ জম্মু ও কাশ্মীরের খাঁটি ও ঘরোয়া স্বাদকে তুলে ধরেছিল । সর্ষের তেল ও হিং দিয়ে রান্না করা হয়েছিল ‘হাক’, আর ‘আলুর দমে’-তে ব্যবহার করা হয়েছিল দই, শুকনো আদার গুঁড়ো ও মৌরির মতো উপকরণ । এগুলির সঙ্গে ছিল ‘কানা গুচ্ছি পোলাও’ (Kana Guchhi Pulao), যার বৈশিষ্ট্য ছিল সুগন্ধি মরেল মাশরুম ও গোটা মশলার যোগ । ‘মুজ চাটিন’ (Mujj Chatin), ‘শিরমল’ (Sheermal) এই ভোজের স্বাদকে আরও সমৃদ্ধ করেছিল ।
ডেজার্টে হিমালয়ের পরিচয়ের প্রতিফলন
কাশ্মীরি ‘শুফতা’ (Shufta) এবং লাদাখের ‘ফায়মার’ (Phaymar)-এর মতো ঐতিহ্যবাহী মিষ্টি দিয়ে নৈশভোজের সমাপ্তি ঘটে । ভাজা যব, গুড় ও মাখন দিয়ে তৈরি হয়েছিল ‘ফায়মার’, আর ড্রাই ফ্রুট দিয়ে প্রস্তুত করা হয়েছিল ‘শুফতা’। পানীয়ের তালিকায় ছিল কাশ্মীরি ‘কাহওয়া’ (Kahwa), লাদাখের ‘গুর গুর চা’ (Gur Gur Chai) এবং গোলাপের চা । এভাবেই হিমালয়ের বিভিন্ন উচ্চতা, ঋতু এবং স্থানীয় ঐতিহ্যকে এক টেবিলে নিয়ে আসার এক সার্থক প্রচেষ্টা ছিল এই সান্ধ্যকালীন ভোজের আয়োজন ।
এই ধরণের রাষ্ট্রীয় ভোজটি ছিল বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ ৷ কারণ এখানে খাবার কেবল খিদে নিবারণের মাধ্যম ছিল না, বরং স্থানীয় উপকরণ ও ঐতিহ্যবাহী পদের মাধ্যমে ভারতের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে অত্যন্ত সাবলীল ও মার্জিতভাবে তুলে ধরা হয়েছিল । এক অর্থে, হিমালয়ের সুবাস, জম্মুর প্রাণবন্ত আমেজ আর কাশ্মীরের আভিজাত্য সবই সেদিন রাষ্ট্রপতি ভবনের খাবার টেবিলে একাকার হয়ে গিয়েছিল ।
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