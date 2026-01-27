ETV Bharat / lifestyle

ত্বকে উজ্জ্বলতা ফিরবে, অ্যালোভেরার সঙ্গে ব্যবহার করুন এই জিনিসগুলি

নরম এবং উজ্জ্বল ত্বকের জন্য স্থানীয় অ্যালোভেরা ব্যবহার করা একটি দুর্দান্ত প্রতিকার হতে পারে । অ্যালোভেরার সঙ্গে কিছু উপাদান মিশিয়ে এটি ব্যবহার করুন ৷

অ্যালোভেরা ত্বকের জন্য কতটা উপকারী (Getty Image)
ETV Bharat Lifestyle Team

January 27, 2026

নরম ও উজ্জ্বল ত্বক পেতে মানুষ বিভিন্ন ধরণের দামি সৌন্দর্য পণ্য ব্যবহার করে থাকেন । তবে এই পণ্যগুলি আপনার ত্বকের জন্য ক্ষতিকারক হতে পারে এবং এমনকি প্রাকৃতিক উজ্জ্বলতা প্রদান করতে ব্যর্থ হতে পারে । আপনি যদি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বজায় রাখতে চান, তাহলে দেশি অ্যালোভেরা আপনার জন্য সবচেয়ে ভালো হতে পারে । অ্যালোভেরায় এমন অনেক প্রাকৃতিক উপাদান রয়েছে যা আপনার ত্বককে ভিতর থেকে উজ্জ্বল করে । অ্যালোভেরা জেল ত্বকের জন্য একটি ঔষধ, তবে অন্যান্য দেশি রান্নাঘরের উপাদানের সঙ্গে এটি মিশিয়ে ত্বকের উজ্জ্বলতা আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে । অ্যালোভেরা কীভাবে প্রয়োগ করবেন এবং এর উপকারিতা এখানে দেওয়া হল:

অ্যালোভেরা ব্যবহারের সুবিধা কী ?

আপনি যদি নিয়মিত মুখে অ্যালোভেরা জেল ব্যবহার করেন, তাহলে এটি অবশ্যই দাগ এবং ব্রণ দূর করতে সাহায্য করবে । অ্যালোভেরায় 75টিরও বেশি পুষ্টি উপাদান রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে প্রাথমিকভাবে ভিটামিন (এ, সি, ই, বি12), খনিজ পদার্থ (জিঙ্ক, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম), এনজাইম এবং অ্যামিনো অ্যাসিড । এতে পলিস্যাকারাইড, অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট এবং অ্যান্টি-সেপটিক যৌগ (যেমন - লোইন) রয়েছে যা ত্বক, চুল এবং হজমের জন্য অত্যন্ত উপকারী ।

অ্যালোভেরার সঙ্গে কী মেশাবেন ?

অ্যালোভেরায় কিছু উপাদান যোগ করলে আপনার ত্বকের দ্বিগুণ উপকার পাওয়া যেতে পারে । যদি বেশি উজ্জ্বলতা চান, তাহলে আপনি এই উপাদানগুলি মিশিয়ে প্রয়োগ করতে পারেন:

অ্যালোভেরা এবং গোলাপ জল:

গোলাপ জলের সঙ্গে অ্যালোভেরা জেল মিশিয়ে ব্যবহার করলে আপনার ত্বক উজ্জ্বল হবে । এই মিশ্রণটি ত্বকের জন্য খুবই সতেজ । রাতে মুখে লাগালে ভালো ।

অ্যালোভেরা এবং মধু: অ্যালোভেরা এবং মধুর মিশ্রণ মুখে ব্যবহার করলে তা অত্যন্ত উপকারী হতে পারে । এই মিশ্রণ ত্বককে আর্দ্র করে এবং ব্রণ এবং দাগ দূর করতেও সাহায্য করে । এই মিশ্রণ ত্বকের রঙ উন্নত করে এবং প্রাকৃতিক আভা এনে দেয়, যা ত্বককে উজ্জ্বল দেখায় । আপনি যদি ত্বককে এক্সফোলিয়েট করতে চান তবে এই মিশ্রণটি আপনার ত্বকেও লাগাতে পারেন ।

অ্যালোভেরা এবং নারকেল তেল: অ্যালোভেরা এবং নারকেল তেল ত্বককে গভীরভাবে আর্দ্র করে, এটিকে নরম এবং উজ্জ্বল করে । এই মিশ্রণটি শুষ্কতা, জ্বালা এবং সূক্ষ্ম রেখা কমাতে সাহায্য করে ।

আপনার অবশ্যই এই ঘরে তৈরি মিশ্রণটি আপনার মুখে ব্যবহার করে দেখা উচিত ।

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2763764/

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

SKIN CARE TIPS
অ্যালোভেরা
HEALTHY SKIN
ALOE VERA

সম্পাদকের পছন্দ

