মাতৃত্বকালীন ফ্যাশনে দীপিকা নজর কাড়ছেন, তাঁর পোশাক আপনাকে মুগ্ধ করবেই

মাতৃত্বকালীন ফ্যাশনে দীপিকা নজর কাড়ছেন, তাঁর পোশাক আপনাকে মুগ্ধ করবেই
গর্ভাবস্থায় ফ্যাশনের ক্ষেত্রে দীপিকা পাড়ুকোনের দৃষ্টিভঙ্গি বেশ অনন্য ৷ তিনি আরাম ও স্টাইল উভয়কেই সমান গুরুত্ব দেন ।
Published : September 9, 2026 at 3:49 PM IST
মাতৃত্বকালীন ফ্যাশনের কথা উঠলেই সাধারণত ঢিলেঢালা পোশাক, আরামদায়ক কুর্তা বা বড় মাপের পোশাকের কথা মাথায় আসে । তবে দীপিকা পাড়ুকোনের মাতৃত্বকালীন সাজসজ্জা এই ধারণাকে বদলে দেয় । তাঁর স্টাইল প্রমাণ করে যে, মাতৃত্বের এই বিশেষ সময়ে আরামদায়ক পোশাক জরুরি হলেও ব্যক্তিগত রুচি ও শৈলীর সঙ্গে আপস করার কোনও প্রয়োজন নেই । সম্প্রতি দীপিকা তাঁর দ্বিতীয় গর্ভাবস্থার কিছু বিশেষ ছবি শেয়ার করেছেন ।
দীপিকা বরাবরই ‘শিয়ার’ (sheer) ও ‘লেস’-এর মতো কাপড় পছন্দ করে এসেছেন এবং মাতৃত্বকালীন ফ্যাশনের ক্ষেত্রেও তিনি চমৎকারভাবে সেগুলিকে আপন করে নিয়েছেন । কখনও তাঁর সাজসজ্জা বেশ সাহসী ও বলিষ্ঠ মনে হয়, আবার কখনও তা অত্যন্ত স্নিগ্ধ ও কোমল । উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, তাঁর পোশাকগুলি শরীরের পরিবর্তনকে আড়াল করার চেষ্টা করে না; বরং পুরো সাজসজ্জাটিই সেই পরিবর্তনকে অনায়াসেই আপন করে নেয় । ঠিক এই বিষয়টিই তাঁর মাতৃত্বকালীন ফ্যাশনকে প্রথাগত গর্ভাবস্থার পোশাক-আশাক থেকে আলাদা করে তোলে এবং এর এক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য গড়ে দেয় ।
স্বচ্ছ বা 'শিয়ার' (sheer) কাপড়ের পোশাক
দীপিকার ফ্যাশন-শৈলীতে স্বচ্ছ বা 'শিয়ার' কাপড়ের ব্যবহার নতুন কিছু নয় । হালকা, স্বচ্ছ এবং জালের মতো বা 'মেশ'-এর মতো কাপড় তাঁর অনেক সাজসজ্জাতেই দেখা গিয়েছে ৷ এমনকি গর্ভাবস্থাতেও তিনি এই শৈলীটি বাদ দেননি । স্বচ্ছ কাপড়ের বিশেষত্ব হল, এটি পোশাককে ভারী না করেও পুরো সাজে এক অনন্য আভিজাত্য যোগ করে । পোশাকটিতে একাধিক স্তরের ব্যবহার থাকুক কিংবা সূক্ষ্ম কারুকাজ পুরো সাজসজ্জা কখনও অগোছালো বা অতিরিক্ত ভারী মনে হয় না ।
দ্বিতীয়বার মা হতে চলার সময়ের ফটোশুটের জন্য দীপিকা বেছে নিয়েছিলেন ধ্রুপদী সাদা রঙের স্বচ্ছ লেসের তৈরি একটি টপ ও ট্রাউজার্স । ম্যান্ডারিন-কলারযুক্ত এই টপটির সামনের অংশ ছিল কিছুটা ছোট বা 'ক্রপড' ধাঁচের ৷ আর পিছনের অংশটি ছিল অপেক্ষাকৃত লম্বা । নিঃসন্দেহে, ট্রাউজার্সের সঙ্গে টপটি দারুণ মানিয়ে গিয়েছিল ।
পোশাকটি ‘ডিম বাই গ্যাব্রিয়েলা’ (Deme by Gabriella)-র ‘কিয়ানা’ (Kianna) কালেকশনের অংশ ৷ ব্র্যান্ডটির অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অনুযায়ী, এর দাম প্রায় 48 হাজারের উপরে ।
লেস যোগ করে স্নিগ্ধ ও সুন্দর এক আবহ: দীপিকার মাতৃত্বকালীন সাজের সাহসী বা বলিষ্ঠ দিকটি যদি সেই স্বচ্ছ কাপড়টিতে ফুটে ওঠে, তবে লেসের ব্যবহার তুলে ধরে তাঁর স্নিগ্ধ ও কোমল দিকটি । লেসের নিজস্ব এক সূক্ষ্ম ও কোমল বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যার জন্য বাড়তি কোনও সাজসজ্জার প্রয়োজন হয় না ৷ এর নকশা ও অনন্য বুননই পুরো পোশাকটিকে বিশেষ করে তোলে ।
দীপিকার লেসের পোশাকে এই বৈশিষ্ট্যটিই স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে । তাঁর সাজসজ্জা কখনওই অতিরিক্ত জমকালো মনে হয় না ৷ পোশাকের কাপড়টি চমৎকার হলেও, পুরো সাজে কেবল পোশাকের ওপরই জোর দেওয়া হয়নি ।
সাদা-কালোর জাদু
প্রথমবার অন্তঃসত্ত্বা থাকাকালীন ম্যাটারনিটি ফটোশুটের জন্য দীপিকা কালো রঙের বিশেষ লেসের পোশাক বেছে নিয়েছিলেন ৷ অন্যদিকে, দ্বিতীয়বার তিনি বেছে নিয়েছেন ধ্রুপদী সাদা পোশাক । রঙের এই বৈচিত্র্য তাঁর ম্যাটারনিটি স্টাইলে এক অনন্য মাত্রা যোগ করেছে । দু'টি সাজেই তাঁকে অপূর্ব দেখাচ্ছে ।
দীপিকার এই স্টাইল একটি সহজ বার্তা দেয়: গর্ভাবস্থায় সব নারীকে একই রকম পোশাক পরতে হবে এমন কোনও কথা নেই । কেউ হয়তো ঢিলেঢালা পোশাক পছন্দ করেন, কেউ শাড়ি, আবার কেউ বেছে নেন গাউন বা লেসের পোশাক । দীপিকার স্বচ্ছ ও লেসের পোশাকগুলির বিশেষত্ব ঠিক এখানেই ৷ এগুলি তাঁর নিজস্ব সত্তাকে অক্ষুণ্ণ রেখেই এক ধরনের গ্ল্যামার বা আভিজাত্য ফুটিয়ে তোলে ।