বিমানবন্দরে অন্য রূপে হাজির হলেন রাই সুন্দরী, প্যারিস ফ্যাশন উইক শেষে এই লুক ভাইরাল
Aishwarya Rai Bachchan: প্যারিস ফ্যাশন উইক 2026-এ সবাইকে মুগ্ধ করার পর ঐশ্বর্য রাই বচ্চন দেশে ফিরেছেন । দেখুন তাঁর এয়ারপোর্ট লুক ৷
Published : September 30, 2026 at 1:53 PM IST|
Updated : September 30, 2026 at 2:01 PM IST
প্যারিস ফ্যাশন উইক 2026-এ ঐশ্বর্য রাই একটি চমৎকার পোশাকে হাজির হয়েছিলেন ৷ যাতে ছিল কালো মখমলের তৈরি একটি অনন্য গাউন ও তার সঙ্গে মানানসই কেপ-ট্রেন । র্যাম্পে হাঁটার ছবিগুলির পাশাপাশি দেশে ফেরার সময় তাঁর এয়ারপোর্ট লুকের ছবিও বেশ সাড়া ফেলেছে । মুম্বই বিমানবন্দরে নামার সময় বচ্চন পরিবারের এই পুত্রবধূকে প্রায়শই লং কোট পরতে দেখা যায় । এবারও ঐশ্বর্য তাঁর সেই পরিচিত লং-কোট স্টাইলটিই তুলে ধরেছিলেন ৷ তবে সবার নজর কেড়েছিল তাঁর হেয়ার কালার । তাঁর এই সাজসজ্জার বিস্তারিত জানুন ৷
ঐশ্বর্য রাইয়ের সাম্প্রতিক এয়ারপোর্ট লুক
বচ্চন পরিবারের পুত্রবধূ ঐশ্বর্য রাইয়ের এয়ারপোর্ট লুক বা বিমানবন্দর-কেন্দ্রিক সাজসজ্জা প্রায়শই ভাইরাল হয়ে থাকে । প্যারিস ফ্যাশন উইক থেকে ফেরার পথে তাঁর সাম্প্রতিক সাজ আবারও শিরোনামে উঠে এসেছে । বিমানবন্দরের জন্য ঐশ্বর্য এমন এক পোশাক বেছে নিয়েছিলেন যা ছিল একইসঙ্গে অভিজাত ও স্টাইলিশ ।
তিনি কিছুটা ঢিলেঢালা নীল প্যান্টের সঙ্গে বুট জুতো এবং ক্যাজুয়াল কালো ভি-নেক টপের ওপর একটি অভিজাত লেদার জ্যাকেট পরেছিলেন । এই লম্বা লেদার কোটটি তাঁর সাধারণ সাজপোশাককে এক অনন্য ও আইকনিক রূপে বদলে দিয়েছিল । এই অভিজাত সাজের সঙ্গে মানানসই হিসাবে তিনি একটি বড় কালো লেদার হ্যান্ডব্যাগ নিয়েছিলেন ।
এই সাজে পোশাকের পাশাপাশি ঐশ্বর্য রাই বচ্চনের লালচে আভা-যুক্ত নরম ঢেউখেলানো চুল সবার নজর কেড়েছে । তাঁর লাল লিপস্টিক এবং সানগ্লাস এই চমৎকার সাজকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছে ।
নেটিজেনদের মতে 'কৃশ'-এর সঙ্গে মিল
নিঃসন্দেহে, ঐশ্বর্য রাই বচ্চনের এই এয়ারপোর্ট লুকটি ছিল সতেজ ও আকর্ষণীয় । তবে সোশাল মিডিয়ায় নেটিজেনরা তাঁর লম্বা লেদারের কোটটির সঙ্গে হৃতিক রোশনের 'কৃশ' চরিত্রের সাজের তুলনা করেছেন । অনেক ভক্ত তাঁর এই স্টাইলের ভূয়সী প্রশংসাও করেছেন । গত কয়েক বছরে নিজের বাহ্যিক রূপ, পোশাক এবং চুলের ধরণ নিয়ে ঐশ্বর্য বেশ নজর কেড়েছে ৷ একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, তাঁর স্টাইল বা সাজসজ্জার বিষয়টি সবসময়ই ছিল আইকনিক ।
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