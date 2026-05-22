কান-এর উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন Aishwarya Rai ! ধরা দিলেন এক চোখধাঁধানো রূপে, তাঁর ফ্যাশন ছিল একদম নিখুঁত
'কানের রানি' ঐশ্বর্য রাই কান 2026-এ রওনা দিয়েছেন ৷ ঐশ্বর্য সম্পূর্ণ কালো রঙের সাজটি সত্যিই বেশ ট্রেন্ডি । তাঁর এই সাজের বিস্তারিত বিবরণ দেখুন ।
Published : May 22, 2026 at 9:26 AM IST
কান চলচ্চিত্র উৎসবে ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চনের রেড কার্পেট লুক বরাবরই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে । 'কানের রানি' হিসাবে খ্যাত ঐশ্বর্য প্রতি বছরই ভক্তদের মনে প্রবল কৌতূহল ও উত্তেজনার সঞ্চার করেন ৷ ভক্তরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকেন এবার তিনি কোন নতুন শৈলী বা স্টাইল তুলে ধরবেন । খুব শীঘ্রই কান 2026-এ নিজের জমকালো উপস্থিতি জানান দিতে চলেছেন ঐশ্বর্য । এই প্রেক্ষাপটে, সম্প্রতি সোশাল মিডিয়ায় তাঁর বেশ কিছু ছবি ভাইরাল হয়েছে ৷ যেখানে তাঁকে দেখতে লাগছে এক কথায় অপার্থিব ৷ যেন স্বর্গের কোনও পরী । কোনও কোনও ছবিতে তাঁকে দেখা যাচ্ছে এক স্বপ্নিল সাদা গাউনে, আবার অন্য ছবিগুলিতে মেরুন রঙের সিকুইন-খচিত পোশাকে এবং সিঁথিতে সিঁদুর পরে তাঁর রাজকীয় আভিজাত্য পূর্ণরূপে ফুটে উঠেছে । তবে জানা গিয়েছে এই ছবিগুলি তাঁদের ভক্তদের বানানো AI ছবি ৷
ঐশ্বর্য রাই বচ্চন যিনি প্রতি বছর কান চলচ্চিত্র উৎসবে তাঁর জমকালো শৈলী দিয়ে খবরের শিরোনাম হন তিনি আবারও আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে এসেছেন । সম্প্রতি বিমানবন্দরে মেয়ে আরাধ্যা বচ্চনের সঙ্গে তাঁকে দেখা যায় ৷ সেখানে তাঁর স্টাইলিশ ও অত্যন্ত রুচিশীল সাজ instantly সবার নজর কেড়ে নেয় । সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া ভিডিয়ো ও ছবিগুলিতে ঐশ্বর্যকে বরাবরের মতোই স্টাইলিশ ও অভিজাত রূপে দেখা গিয়েছে ।
বিমানবন্দরের সাজের জন্য মিসেস বচ্চন বেছে নিয়েছিলেন এমন এক পোশাক, যা ছিল আধুনিক, মার্জিত এবং আরামদায়ক ৷ কালো পোশাক, খোলা চুল এবং তাঁর চিরচেনা লাল ঠোঁটের সাজে ঐশ্বর্যকে দেখতে লাগছিল একেবারে রাজকীয় । এদিকে, মায়ের পোশাকের সঙ্গে হুবহু মিলিয়ে (twinning) সেজে আরাধ্যাকেও দেখাচ্ছিল ভীষণ স্টাইলিশ । বিমানবন্দরে পৌঁছনো মাত্রই মা-মেয়ের এই জুটি আলোকচিত্রীদের ক্যামেরার আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হন এবং ভক্তরা তাঁদের ফ্যাশন-রুচির ভূয়সী প্রশংসা করেন ।
পুরোপুরি কালো পোশাকে অবিশ্বাস্যরকম মার্জিত দেখাচ্ছিল তাঁকে
এই বিশেষ অনুষ্ঠানের জন্য ঐশ্বর্য রাই বেছে নিয়েছিলেন সম্পূর্ণ কালো রঙের একটি পোশাক ৷ যা বরাবরের মতোই ক্লাসিক এবং কালজয়ী হয়ে উঠেছিল । তিনি একটি লম্বা কালো কোট পরেছিলেন, যার সঙ্গে ছিল ঢিলেঢালা প্যান্ট ৷ এমন একটি সাজ যা আরাম ও শৈলীর এক নিখুঁত সংমিশ্রণ ঘটিয়েছিল ।
রাই সুন্দরীর কোটটিতে বিশেষ ধরণের কালো সিকুইন পুঁতি এবং পাথর দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল অত্যন্ত নিপুণ ও সূক্ষ্ম ফুলের নকশা । ব্লেজারটির ওপর করা এই চমৎকার কারুকাজটি তাঁর আপাতদৃষ্টিতে সাদামাটা সাজটিতে যোগ করেছিল এক বাড়তি গ্ল্যামারের ছোঁয়া ।
লাল ঠোঁট বাড়িয়ে তোলে গ্ল্যামার: ঐশ্বর্য রাইয়ের লিপস্টিকের শেডগুলি বরাবরই অসাধারণ । এই বিশেষ সাজটির জন্য তিনি বেছে নিয়েছেন তাঁর নিজস্ব ঘরানার সেই লাল লিপস্টিক । মুখে মেকআপের পরিমাণ নগণ্য হলেও, কেবল লাল ঠোঁটই তাঁর চেহারায় এনে দিয়েছে এক শক্তিশালী ও গ্ল্যামারাস লুক ।
খোলা ও স্ট্রেট চুল এনে দেয় এক স্নিগ্ধ রূপ: পুরোপুরি কালো রঙের পোশাকের সঙ্গে ঐশ্বর্য তাঁর স্ট্রেট ও খোলা চুলকে দারুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন । এবার তিনি চুলের মাঝখানে সিঁথি কাটার বদলে বেছে নিয়েছেন এক ছিমছাম 'সাইড পার্টিং' বা একপাশে সিঁথি । তাঁর এই সাদামাটা অথচ অত্যন্ত উজ্জ্বল ও মসৃণ চুল তাঁর পুরো সাজসজ্জায় যোগ করেছে এক ঝলমলে আভা ।
কালো ব্যাগটি নজর কেড়ে ছিল: তাঁর হাতে দেখা যাওয়া সেই কালো হ্যান্ডব্যাগটিও দেখতে বেশ স্টাইলিশ ছিল । মনে হচ্ছিল, এটি তাঁর বিমানবন্দরের সাজসজ্জার (airport fashion) সঙ্গে পুরোপুরি মানিয়ে গিয়েছে এবং তাঁর সামগ্রিক রূপে এক আভিজাত্যের ছোঁয়া যোগ করেছে ।
আরাধ্যাকেও দেখাচ্ছে বেশ স্টাইলিশ: আরাধ্যা বচ্চনও বেছে নিয়েছিলেন আরামদায়ক অথচ আধুনিক একটি পোশাক । একটি সাদা-কালো শার্ট এবং বেল-বটম ধাঁচের ট্রাউজারের সঙ্গে তাঁর লাল ও সাদা রঙের স্নিকার্সগুলি দেখতে চমৎকার লাগছিল ।