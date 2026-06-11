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দামি পণ্য ব্যবহার করেও কি ব্রণের সমস্যা ? 25 বছর বয়সের পর এই ভুল আরও বাড়িয়ে তোলে

25 বছর বয়সের পর ব্রণ দেখা দিলে মনে প্রশ্ন জাগে বয়ঃসন্ধির সময় তো অনেক আগেই পার হয়ে গিয়েছে, তাহলে এখন কেন ?

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25 বছর বয়সের পর এই ভুল ব্রণের সমস্য়া আরও বাড়িয়ে তোলে (Getty Image)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : June 11, 2026 at 10:23 AM IST

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বয়ঃসন্ধিকালে ব্রণ হওয়াকে স্বাভাবিক বলে মনে করা হয় ৷ কারণ এটি শরীরের অভ্যন্তরীণ পরিবর্তনেরই একটি লক্ষণ । তবে 25 বছর বয়সের পর ব্রণ দেখা দিলে তা কিছুটা বিস্ময় ও প্রশ্নের জন্ম দেয় ৷ কারণ বয়ঃসন্ধির সেই সময়কাল তো অনেক আগেই পার হয়ে গিয়েছে ৷ তাহলে এমনটা কেন হচ্ছে ? জেনে নেওয়া প্রয়োজন, 'অ্যাডাল্ট অ্যাকনে' বা প্রাপ্তবয়স্কদের ব্রণ কী এবং এটি প্রতিরোধের উপায়গুলি ৷

প্রাপ্তবয়স্কদের ব্রণ হওয়ার কারণ

ত্বকের লোমকূপ বন্ধ হয়ে যাওয়া: ত্বকের লোমকূপ বা ছিদ্রগুলো বন্ধ হয়ে গেলেই ব্রণের উৎপত্তি ঘটতে শুরু করে । এর ফলে ত্বক থেকে নিঃসৃত তেল সঠিকভাবে বেরিয়ে আসতে পারে না, যার পরিণতিতে ব্রণ, ব্ল্যাকহেড ও হোয়াইটহেড দেখা দেয় ।

পারিবারিক ইতিহাস: ব্রণের ক্ষেত্রে পারিবারিক ইতিহাস একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে এবং এটি কেবল বাবা-মা বা ভাই-বোনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় । অর্থাৎ, এই সমস্যাটি বংশগত হতে পারে ।

হরমোনের পরিবর্তন: সেক্স হরমোনের মাত্রার ওঠানামা ত্বক ও শরীর উভয়ের ওপরই প্রভাব ফেলে ৷ যেমন- ত্বকের pH-এর ভারসাম্য নষ্ট হওয়া এবং অতিরিক্ত তেল নিঃসরণ বয়স্কদের ব্রণের কারণ হতে পারে । হরমোনের পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট ব্রণ প্রায়শই পুঁজযুক্ত হয়ে থাকে ।

ত্বকের জ্বালাপোড়া বা অস্বস্তি: ক্লিনজার বা রেজার যাই ব্যবহার করা হোক না কেন, ত্বকে জ্বালাপোড়া বা অস্বস্তি হলে তা থেকে ব্রণ হতে পারে ।

শারীরিক ও মানসিক চাপ: এ ছাড়াও, শারীরিক ও মানসিক চাপ ব্রণের অন্যতম প্রধান কারণ ৷ এমন কিছু বিষয় যা প্রায়শই উপেক্ষা করা হয় ।

বয়স্কদের ব্রণ কীভাবে প্রতিরোধ করবেন ?

বয়স্কদের ব্রণ প্রতিরোধের সর্বোত্তম উপায় হলো ত্বকের যত্নের রুটিনে পরিবর্তন আনা এবং চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সঠিক পণ্য ব্যবহার করা ।

আপনার নিয়মিত ত্বক ময়েশ্চারাইজ করা উচিত । একটি প্রচলিত ভুল ধারণা হলো যে ত্বক শুষ্ক রাখলে ব্রণ প্রতিরোধ করা যায়, কিন্তু আসলে বিষয়টি তা নয় ।

আপনি যদি নতুন কোনও পণ্য বা প্রতিকার ব্যবহার শুরু করে থাকেন, তবে ত্বকে পরিবর্তন লক্ষ্য করতে কিছুটা সময় লাগবে ৷ এটি রাতারাতি ঘটার মতো কোনও বিষয় নয় ।

সবশেষে এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল সুষম খাদ্যাভ্যাস মেনে চলা, মানসিক চাপ কমাতে ধ্যান বা মেডিটেশন করা এবং পর্যাপ্ত ঘুমের বিষয়টি নিশ্চিত করা ।

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6360964/

https://www.health.harvard.edu/blog/adult-acne-understanding-underlying-causes-and-banishing-breakouts-2019092117816

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

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ADULT ACNE PREVENTION TIPS
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