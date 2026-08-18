এই রাখি বন্ধনে লেহেঙ্গা বা শাড়ি বাদ দিয়ে বেছে নিন অদিতি রাও হায়দারির মতো সাজ, দেখুন একঝলক

এই রাখি বন্ধনে লেহেঙ্গা বা শাড়ি বাদ দিয়ে বেছে নিন অদিতি রাও হায়দারির মতো সাজ, দেখুন একঝলক
অদিতি রাও হায়দারির সাজ প্রমাণ করে উৎসবের পোশাকে ভিন্টেজ বা পুরোনো দিনের শৈলীও কতটা সতেজ ও নতুন মনে হতে পারে ।
Published : August 18, 2026 at 1:44 PM IST
উৎসবের প্রতিটি অনুষ্ঠানেই যে লেহেঙ্গা বা আনারকলি পরতে হবে, এমন কোনও কথা নেই । এবার যদি এমন কিছু বেছে নিতে চান যা একই সঙ্গে ঐতিহ্যবাহী ও কিছুটা অভিনব ৷ তবে অদিতি রাও হায়দারির ‘ঘারারা’ ও ‘চোগা’ লুক থেকে অনুপ্রেরণা নিতে পারেন । অদিতির ফ্যাশন প্রায়শই সবার নজর কাড়ে ৷ কারণ তিনি পুরোনো দিনের আভিজাত্যকে এক আধুনিকতার ছোঁয়ায় তুলে ধরেন ।
তাঁর উৎসবের দুটি সাজের মধ্যে একটিতে রয়েছে চমৎকার সবুজ রঙের 'ঘারারা', আর অন্যটিতে লাল রঙের টিস্যু কাপড়ের 'চোগা' ও 'মাশরু' সালোয়ারের এক জমকালো সংমিশ্রণ । সাজ দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধাঁচের হলেও এদের মধ্যে একটি সাধারণ মিল রয়েছে ৷ তা হল এক রাজকীয় আভিজাত্য, যা কোনওভাবেই অতিরিক্ত ভারী বা জাঁকালো মনে হয় না । ঠিক এই কারণেই উৎসবের পোশাকের তালিকায় এগুলি অত্যন্ত আকর্ষণীয় পছন্দ হয়ে উঠেছে । আপনি যদি এবার প্রথাগত পোশাকের বাইরে নতুন কিছু পরার কথা ভেবে থাকেন, তবে অদিতির এই সাজগুলি থেকে অনায়াসেই দারুণ সব অনুপ্রেরণা পেতে পারেন ।
প্রথমেই যে পোশাকটি অনুপ্রেরণা জোগায়, তা হল একটি সেজ-গ্রিন (sage-green) ঘারারা ।
নিজের প্রথম সাজের জন্য অদিতি একটি সেজ-গ্রিন ঘারারা বেছে নিয়েছেন । সিল্ক টিস্যু কাপড়ের কারণে এতে এক স্নিগ্ধ ও মৃদু দ্যুতি ফুটে উঠেছে; পাশাপাশি হাতের কাজ, দাবকা (dabka) ও জাল (jaal) কাজের কারুকাজ পুরো পোশাকে এনে দিয়েছে এক রাজকীয় আভিজাত্য ।
ঘারারার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এর ঘেরযুক্ত বা ছড়ানো গড়ন । হাঁটার সময় এর বিশাল ঘেরটি চমৎকারভাবে ছড়িয়ে পড়ে এবং পুরো সাজসজ্জায় এক অনন্য আভিজাত্য যোগ করে । মেরুন রঙের কারুকাজ ও সোনালি এমব্রয়ডারি এই পোশাকটিকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলে ।
নিজের মতো করে কীভাবে সাজবেন ?
ঘারারা পরলে খুব ভারী গয়না পরার প্রয়োজন নেই । একটি চোকার, ছোট দুল এবং একটি মাং-টিকা-ই যথেষ্ট । চুল নিচু করে খোঁপা বেঁধে তাতে গাজরা (তাজা ফুলের মালা) জড়িয়ে নিলে সাজে আরও ঐতিহ্যবাহী আমেজ আসবে । আর যদি আধুনিক লুক পছন্দ করেন, তবে চুল খোলা রেখে কেবল আকর্ষণীয় বা 'স্টেটমেন্ট' দুল পরতে পারেন ।
মূল কথা হল, উৎসবের ফ্যাশন মানেই কেবল পুরনো ধাঁচের পুনরাবৃত্তি নয় । প্রকৃত স্টাইলিং হল কোনও চিরাচরিত পোশাকের ধরনে এমন এক অনন্য ছোঁয়া যোগ করা, যা আপনার ব্যক্তিত্বকে ফুটিয়ে তোলে ।
অদিতি রাও হায়দারির সাজসজ্জা প্রমাণ করে, 'ঘারারা' ও 'চোগা'-র মতো ঐতিহ্যবাহী পোশাকগুলিও কতটা সতেজ ও আধুনিক মনে হতে পারে । এর জন্য প্রয়োজন কেবল সঠিক রঙের সমন্বয়, পরিমিত গয়না বা অনুষঙ্গ এবং নিজের ব্যক্তিগত শৈলীর ছোঁয়া ।